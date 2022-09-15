Andersen Global與印尼法律事務所達成合作協定

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與印尼全方位服務型法律事務所Armila & Rako達成合作協定，強化了該組織在印尼的法律業務，並進一步提升該組織為客戶提供無縫服務的能力。

Armila & Rako由共同執行合夥人Eva Armila Djauhari與Michel A. Rako於2018年創立。兩位創辦人合併各自的事務所以提升專長，並確保客戶獲得高品質的服務。該事務所為當地和國際客戶提供一系列法律服務，包括企業和商法、重組、商業訴訟、購併、銀行與金融、採礦與能源、外國投資和重組等。

Eva表示：「本事務所提供一流的解決方案並推動盡職治理，確保員工擁有深入見解和知識以維持在該地區的競爭優勢，我們對此感到自豪。與Andersen Global的合作鞏固了我們在全球為客戶提供整合式綜合解決方案的承諾。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「印尼是非常重要且有活力的市場，也是蘊藏著龐大發展潛力的地區。Armila & Rako帶來的區域業務版圖和專長，對於我們的擴張行動至關重要，將進一步擴展我們在亞洲市場的業務版圖。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾12,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾380個地點發展業務。

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