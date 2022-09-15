Andersen Global与印尼律所达成合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与印尼全服务型律所Armila & Rako达成合作协议，加强了该组织在印尼的法律业务，并进一步提升了该组织为客户提供无缝服务的能力。

Armila & Rako由联合执行合伙人Eva Armila Djauhari与Michel A. Rako于2018年创立。两位创始人通过合并各自律所以提升专长，并确保客户获得高品质的服务。该律所致力于向当地和国际客户提供一系列法律服务，包括企业和商法、重组、商业诉讼、并购、银行与金融、采矿与能源、外国投资和重组等。

Eva表示：“本律所能够交付一流的解决方案，并通过提升管理来确保员工能够获得在该地区维持竞争优势所需的洞见和知识，我们对此感到自豪。与Andersen Global的合作巩固了我们在全球范围内为客户提供一体化综合解决方案的承诺。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“印尼是一个非常重要且有活力的市场，也是一个蕴藏着巨大发展潜力的区域。Armila & Rako带来的区域业务覆盖和专长对于我们的扩张举措至关重要，将进一步拓展我们在亚洲市场的业务版图。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾12,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾380个地点开展业务。

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