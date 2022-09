Andersen Global signe un accord de collaboration avec un cabinet juridique en Indonésie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Indonésie par l'entremise d'un accord de collaboration avec Armila & Rako, un cabinet juridique à service complet, consolidant ainsi la capacité de la société à fournir un service client optimal via des capacités juridiques dans le pays.

En 2018, Armila & Rako a été créé par ses coassociés directeurs Eva Armila Djauhari et Michel A. Rako, qui ont fusionné leurs précédentes sociétés afin d'augmenter leur expertise et de fournir un service de qualité à leurs clients. L'entreprise fournit un éventail complet de services juridiques à une clientèle locale et internationale, notamment dans les domaines du droit des sociétés et commercial, des restructurations, des litiges commerciaux, des fusacs, de la banque et de la finance, de l'exploitation minière et de l'énergie, et des investissements étrangers.

"Notre entreprise est fière de proposer des solutions inégalées et de promouvoir une gestion adaptée pour s'assurer que nos collaborateurs disposent des perspectives et des connaissances nécessaires pour maintenir un avantage compétitif dans la région", déclare Eva. "Collaborer avec Andersen Global renforce notre engagement à fournir aux clients des solutions intégrées et exhaustives à l'échelle mondiale."

Mark Vorsatz, président du conseil d'Andersen Global et PDG d'Andersen: "L'Indonésie est un marché extrêmement important et viable, représentant une zone au potentiel considérable. L'ajout de la présence et de l'expertise régionale d'Armila & Rako jouera un rôle clé dans nos efforts d'expansion et nous positionne favorablement pour élargir notre portée sur le marché asiatique."

Andersen Global est une association internationale de sociétés membres indépendantes juridiquement distinctes, composée de professionnels de la fiscalité et du droit. Créée en 2013 par la société américaine membre Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 12 000 professionnels et dispose d'une présence dans plus de 380 sites via ses entreprises membres et collaboratrices.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.