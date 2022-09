iGrafx et Zeitworks annoncent leur partenariat pour offrir une gestion intelligente des processus alimentée par l’IA

TUALATIN, Ore. & PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--iGrafx, leader mondial de la gestion intelligente des processus, et Zeitworks, créateurs de technologies de Process Mining et d’analyse de la productivité, s’associent aujourd’hui pour apporter une intelligence de processus alimentée par l’IA à leurs clients mondiaux et à l’écosystème des partenaires. L’alliance combine le puissant outil d’exploration et de gestion des processus métiers d’iGrafx avec la collecte automatisée de données, l’IA et l’analyse en temps réel de Zeitworks pour fournir les informations les plus détaillées et exploitables sur les processus métiers complexes d’aujourd'hui.

Le partenariat iGrafx-Zeitworks créé une plateforme complète d’intelligence de processus en reliant Process Mining, l’exploration de tâches, la simulation d’évènements discrets et l’analyse prédictive. Grâce à ces perspectives supplémentaires, les entreprises internationales peuvent améliorer leurs processus métiers pour une plus grande efficacité opérationnelle, une meilleure expérience client ou pour se conformer aux réglementations du secteur. iGrafx intégrera la fonctionnalité de Zeitworks dans la plateforme de transformation d’entreprise iGrafx Process360 Live pour offrir une vue unifiée de l’intelligence opérationnelle.

« En combinant l’exploration des processus métiers et de back-end avec des simulations et des analyses prédictives de classe mondiale, les organisations disposent désormais d’une vue à 360 degrés de leurs processus en temps réel », a déclaré Shoeb Javed, Chief Product Officer chez iGrafx. « Avec Zeitworks, iGrafx peut maintenant capturer et analyser les processus qui sont d’humain à humain, d’humain à systèmes, et de système à système. Cela permet à nos clients de découvrir, d’analyser et de concevoir la représentation la plus complète du travail qui est réalisé dans leur organisation. Nous pensons que lorsque l’intelligence des processus est accessible à tous, les organisations prennent de meilleures décisions stratégiques. »

Grâce à Zeitworks, les responsables des opérations peuvent déterminer avec précision le temps et les ressources consacrés aux activités et comment celles-ci peuvent être améliorées de façon continue. Cela permet de prendre des décisions fondées sur des données réelles, issues des domaines dans lesquels les entreprises peuvent effectivement réduire leurs coûts, améliorer leurs processus et les optimiser grâce à l’automatisation.

« Zeitworks a créé une plateforme innovante qui permet d’observer et identifier les modes de travail, automatiquement, et sans interrompre la productivité », a déclaré Jay Bartot, cofondateur et PDG de Zeitworks. « Cette visibilité sur l’exécution de processus, la structure et le comportement des équipes apporte des renseignements et des idées clés pour les décisions d’amélioration des processus et des effectifs, technologiques, et bien plus encore. »

Zeitworks apporte trois capacités essentielles dans le domaine de l’exploration des processus métiers:

Accéder à des données auparavant invisibles – Exploitez les modèles d’utilisation des applications web et de bureau pour comprendre les instances de processus uniques et la variabilité de l’exécution.

– Exploitez les modèles d’utilisation des applications web et de bureau pour comprendre les instances de processus uniques et la variabilité de l’exécution. Identifiez les goulots d’étranglement – Trouvez des pistes d’amélioration des processus en identifiant les processus redondants, les inefficacités, ou les étapes qui font augmenter les coûts.

– Trouvez des pistes d’amélioration des processus en identifiant les processus redondants, les inefficacités, ou les étapes qui font augmenter les coûts. Gardez le contrôle sur les dérives d’exécution des processus – Grâce aux rapports en temps réel, les équipes peuvent prendre le pouls de leurs opérations, en analysant continuellement les performances, en mettant en lumière les meilleures pratiques et en identifiant les possibilités de changement.

« iGrafx permet déjà l’exploration, la conception et la simulation de processus pour prendre en compte les processus et les variations de back-end. Avec Zeitworks, iGrafx apporte une représentation encore plus complète pour comprendre les activités qui composent le processus », explique Bartot. « Que l’organisation se concentre sur la réduction des coûts, l’amélioration Lean Six Sigma, la réalisation d’applications ou la transformation globale, Process Mining de Zeitworks couplée à la plateforme de veille économique iGrafx Process360 Live changera la donne. »

Le partenariat iGrafx-Zeitworks prend effet dès aujourd’hui. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site www.igrafx.com.

À propos d’iGrafx

iGrafx, leader de la gestion intelligente des processus, permet aux plus grandes entreprises du monde de transformer les processus en un avantage concurrentiel. La plateforme iGrafx capture et connecte les opérations critiques par l’exploration, l’analyse, la modélisation et l’optimisation des processus. Dans le marché concurrentiel que nous connaissons, les chefs d’entreprise doivent aligner leurs objectifs et les systèmes informatiques, se conformer aux réglementations du secteur, automatiser les processus, et mettre en œuvre l’excellence opérationnelle en entreprenant des initiatives telles que la RPA, le Six Sigma et le Lean. Avec iGrafx, les entreprises combinent ces initiatives pour obtenir des résultats tangibles et augmenter leur retour sur investissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.igrafx.com.

À propos de Zeitworks

Basée à Seattle, Zeitworks est une plateforme d’intelligence des processus métiers alimentée par l’IA qui fournit aux entreprises les informations et les outils axés sur les données dont elles ont besoin pour améliorer en permanence leurs processus métiers et les performances de leurs équipes. Incubée à l'origine au sein de Madrona Venture Labs, Zeitworks est dirigée par des vétérans des startups technologiques, et les cofondateurs Jay Bartot et Kalpana Narayanaswamy. Zeitworks a obtenu un financement de 6,5 millions de dollars de Madrona Venture Group et Jazz Venture Partners. Pour en savoir plus sur Zeitworks, rendez-vous sur www.zeitworks.com.