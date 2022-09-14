Mavenir融合分封核心解決方案將為德國電信在德國的5G獨立組網(SA)網路提供支援

德國波恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--德國電信和Mavenir宣布已在德國向德國電信成功交付並部署雲端原生5G核心網路。德國電信選擇了Mavenir作為軟體應用程式供應商，在其已定義的硬體和採用Kubernetes的現有德國業務平臺上執行所述應用程式，確保實現開放式架構方式。作為部署過程的一部分，融合分封核心(Converged Packet Core)與德國電信現有的多廠商接取網和其他系統元件進行了整合。

新融合分封核心支援數據、語音和資訊服務以及網路切片。初始網路切片使用案例集中在視訊直播上。此次部署已成功通過了主要終端供應商設備方面的認證。

Mavenir解決方案根據自動化軟體交付和網路升級建置。這樣一來，採用德國電信的自動化架構，可在幾分鐘內部署具有所有必要網路功能的新融合分封核心服務。在每個應用程式的整個生命週期內，Mavenir解決方案以自我更新為主。該平臺可自動將正式作業環境資源和組態與用程式碼表示的變更同步。因此，不易出現人工測試和部署時常見的人為錯誤。

德國電信集團技術長Abdurazak Mudesir博士表示：「部署雲端原生獨立組網(SA)核心是我們5G架構演進的一個重大里程碑。它促使我們走上了一條具有可靠性、大規模擴充性和靈活性的全自動化網路之路，進而為消費者和企業客戶提供創新型5G獨立組網服務。」

Mavenir總裁兼執行長Pardeep Kohli表示：「攜手德國電信在德國部署的Mavenir解決方案為未來引進5G獨立組網奠定了基礎，使新應用程式和服務能夠利用低延遲和網路切片等5G特性。」

Mavenir解決方案的主要特性包括：

開放式架構 ：利用德國電信定義的硬體、採用Kubernetes的平臺和德國電信的自動化架構。

：利用德國電信定義的硬體、採用Kubernetes的平臺和德國電信的自動化架構。 網路切片支援 ：具有專用的控制和使用者平面網路功能，可滿足嚴格的服務層級協定要求。

：具有專用的控制和使用者平面網路功能，可滿足嚴格的服務層級協定要求。 雲端原生設計 ：採用乏態(stateless)微服務架構的完全容器化解決方案，在網路發生故障時可提升韌性和加快恢復。它還能輕鬆引導德國電信容器即服務(CaaS)的使用者。該服務可在任何公有、私有或混合雲環境中執行。

：採用乏態(stateless)微服務架構的完全容器化解決方案，在網路發生故障時可提升韌性和加快恢復。它還能輕鬆引導德國電信容器即服務(CaaS)的使用者。該服務可在任何公有、私有或混合雲環境中執行。 第三方供應商網路功能 (NF) 整合 ：可與多個第三方供應商整合，包括4G和5G接取網和用戶管理功能。

：可與多個第三方供應商整合，包括4G和5G接取網和用戶管理功能。 融合架構：支援4G、5G非獨立組網(NSA)和5G獨立組網(SA)模式，使所有接取技術都能在德國電信的通用雲端原生平臺上執行。

Mavenir融合分封核心解決方案是其雲端原生MAVcore產品組合的組成部分。該產品組合採用開放式架構建置，可輕鬆擴充應用程式和服務，具有硬體解耦功能、靈活性、可攜性和韌性。

支援材料：

- 案例研究YouTube影片：採用GitOps的雲端原生5GC生命週期管理——基於Mavenir在擁有Das Schiff (T-CaaS @ TDG)平臺的Deutsche Telekom Technik進行的5GC實作，Michal Sewera和Samy Nitsche，德國電信

- 白皮書：儘快向5GC邁進

向融合5G核心網轉型的擁有權總成本分析

- 解決方案簡介：Mavenir的融合封包核心解決方案

關於德國電信：https://www.telekom.com/companyprofile

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商服務於全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

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