Mavenir融合分组核心解决方案将为德国电信在德国的5G独立组网(SA)网络提供支持

  • 自被选为德国电信集团首选融合分组核心解决方案供应商以来首次在德国完成部署
  • 开放式架构方式

德国波恩--()--(美国商业资讯)--德国电信和Mavenir宣布已在德国向德国电信成功交付并部署云原生5G核心网。德国电信选择了Mavenir作为软件应用供应商，在其已定义的硬件和基于Kubernetes的现有德国业务平台上运行所述应用，确保实现开放式架构方式。作为部署过程的一部分，融合分组核心(Converged Packet Core)与德国电信现有的多厂商接入网和其他系统组件进行了整合。

新融合分组核心支持数据、语音和信息服务以及网络切片。初始网络切片用例集中在视频直播上。此次部署已成功通过了主要终端供应商设备方面的认证。

Mavenir解决方案基于自动化软件交付和网络升级构建。这样一来，采用德国电信的自动化框架，可在几分钟内部署具有所有必要网络功能的新融合分组核心服务。在每个应用的整个生命周期内，Mavenir解决方案以自我更新为主。该平台可自动将生产环境资源和配置与用代码表示的变更同步。因此，不易出现人工测试和部署时常见的人为错误。

德国电信集团首席技术官Abdurazak Mudesir博士表示：“部署云原生独立组网(SA)核心是我们5G架构演进的一个重大里程碑。它促使我们走上了一条具有可靠性、大规模扩展性和灵活性的全自动化网络之路，进而为消费者和企业客户提供创新型5G独立组网服务。”

Mavenir总裁兼首席执行官Pardeep Kohli表示：“携手德国电信在德国部署的Mavenir解决方案为未来引入5G独立组网奠定了基础，使新应用和服务能够利用低延迟和网络切片等5G特性。”

Mavenir解决方案的主要特性包括：

  • 开放式架构：利用德国电信定义的硬件、基于Kubernetes的平台和德国电信的自动化框架。
  • 网络切片支持：具有专用的控制和用户平面网络功能，可满足严格的服务水平协议要求。
  • 云原生设计：基于无状态微服务架构的完全容器化解决方案，在网络发生故障时可提升韧性和加快恢复。它还能轻松引导德国电信容器即服务(CaaS)的用户。该服务可在任何公共、私人或混合云环境中运行。
  • 第三方供应商网络功能(NF)整合：可与多个第三方供应商整合，包括4G和5G接入网和用户管理功能。
  • 融合架构：支持4G、5G非独立组网(NSA)和5G独立组网(SA)模式，使所有接入技术都能在德国电信的通用云原生平台上运行。

Mavenir融合分组核心解决方案是其云原生MAVcore产品组合的组成部分。该产品组合基于开放式架构构建，可轻松扩展应用和服务，具有硬件解耦功能、灵活性、可移植性和韧性。

支持材料

- 案例研究YouTube视频：基于GitOps的云原生5GC生命周期管理——基于Mavenir在拥有Das Schiff (T-CaaS @ TDG)平台的Deutsche Telekom Technik进行的5GC实施，Michal Sewera和Samy Nitsche，德国电信

- 白皮书：尽快向5GC迈进
向融合5G核心网转型的总拥有成本分析

- 解决方案简介：Mavenir的融合分组核心解决方案

关于德国电信：https://www.telekom.com/companyprofile

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

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