Mavenir融合分组核心解决方案将为德国电信在德国的5G独立组网(SA)网络提供支持

德国波恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--德国电信和Mavenir宣布已在德国向德国电信成功交付并部署云原生5G核心网。德国电信选择了Mavenir作为软件应用供应商，在其已定义的硬件和基于Kubernetes的现有德国业务平台上运行所述应用，确保实现开放式架构方式。作为部署过程的一部分，融合分组核心(Converged Packet Core)与德国电信现有的多厂商接入网和其他系统组件进行了整合。

新融合分组核心支持数据、语音和信息服务以及网络切片。初始网络切片用例集中在视频直播上。此次部署已成功通过了主要终端供应商设备方面的认证。

Mavenir解决方案基于自动化软件交付和网络升级构建。这样一来，采用德国电信的自动化框架，可在几分钟内部署具有所有必要网络功能的新融合分组核心服务。在每个应用的整个生命周期内，Mavenir解决方案以自我更新为主。该平台可自动将生产环境资源和配置与用代码表示的变更同步。因此，不易出现人工测试和部署时常见的人为错误。

德国电信集团首席技术官Abdurazak Mudesir博士表示：“ 部署云原生独立组网(SA)核心是我们5G架构演进的一个重大里程碑。它促使我们走上了一条具有可靠性、大规模扩展性和灵活性的全自动化网络之路，进而为消费者和企业客户提供创新型5G独立组网服务。”

Mavenir总裁兼首席执行官Pardeep Kohli表示：“ 携手德国电信在德国部署的Mavenir解决方案为未来引入5G独立组网奠定了基础，使新应用和服务能够利用低延迟和网络切片等5G特性。”

Mavenir解决方案的主要特性包括：

开放式架构 ：利用德国电信定义的硬件、基于Kubernetes的平台和德国电信的自动化框架。

：利用德国电信定义的硬件、基于Kubernetes的平台和德国电信的自动化框架。 网络切片支持 ：具有专用的控制和用户平面网络功能，可满足严格的服务水平协议要求。

：具有专用的控制和用户平面网络功能，可满足严格的服务水平协议要求。 云原生设计 ：基于无状态微服务架构的完全容器化解决方案，在网络发生故障时可提升韧性和加快恢复。它还能轻松引导德国电信容器即服务(CaaS)的用户。该服务可在任何公共、私人或混合云环境中运行。

：基于无状态微服务架构的完全容器化解决方案，在网络发生故障时可提升韧性和加快恢复。它还能轻松引导德国电信容器即服务(CaaS)的用户。该服务可在任何公共、私人或混合云环境中运行。 第三方供应商网络功能 (NF) 整合 ：可与多个第三方供应商整合，包括4G和5G接入网和用户管理功能。

：可与多个第三方供应商整合，包括4G和5G接入网和用户管理功能。 融合架构：支持4G、5G非独立组网(NSA)和5G独立组网(SA)模式，使所有接入技术都能在德国电信的通用云原生平台上运行。

Mavenir融合分组核心解决方案是其云原生MAVcore产品组合的组成部分。该产品组合基于开放式架构构建，可轻松扩展应用和服务，具有硬件解耦功能、灵活性、可移植性和韧性。

支持材料：

- 案例研究YouTube视频：基于GitOps的云原生5GC生命周期管理——基于Mavenir在拥有Das Schiff (T-CaaS @ TDG)平台的Deutsche Telekom Technik进行的5GC实施，Michal Sewera和Samy Nitsche，德国电信

- 白皮书：尽快向5GC迈进

向融合5G核心网转型的总拥有成本分析

- 解决方案简介：Mavenir的融合分组核心解决方案

关于德国电信：https://www.telekom.com/companyprofile

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

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