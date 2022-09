Núcleo de pacotes convergentes da Mavenir deve alimentar a rede autônoma 5G da Deutsche Telekom (SA) na Alemanha

BONN, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A Deutsche Telekom e a Mavenir anunciaram o sucesso da entrega e distribuição do Núcleo 5G em nuvem para a Deutsche Telekom na Alemanha. A Deutsche Telekom selecionou a Mavenir como fornecedora de aplicações de software para funcionar em seu hardware definido e na plataforma existente baseada em Kubernetes de seus negócios na Alemanha, assegurando uma abordagem de arquitetura aberta. Como parte do processo de implementação, o núcleo de pacotes convergentes foi integrado com a rede de acesso multifornecedor existente da Telekom e outros componentes do sistema.

O novo núcleo de pacotes convergentes suporta serviços de dados, voz e mensagens e fatiamento de rede. O caso inicial de uso de fatiamento de rede está focado na transmissão de vídeo ao vivo. A implantação foi certificada com sucesso em relação a dispositivos dos principais fornecedores de terminais.

A solução Mavenir é baseada na entrega automatizada de software e atualizações de rede. Isto permitirá que novos serviços de núcleo de pacotes convergentes com todas as funções de rede necessárias sejam implantados em minutos, utilizando a estrutura de automação da Deutsche Telekom. É amplamente autoatualizada para todo o ciclo de vida de cada aplicação. A plataforma pode sincronizar automaticamente os recursos e a configuração do ambiente de produção com as mudanças expressas em código. Portanto, é menos propensa aos erros humanos que vêm com os testes e a implantação manual.

Dr. Abdurazak Mudesir, Grupo CTO Deutsche Telekom, disse: " A implantação de um núcleo autônomo (SA) em nuvem é um marco fundamental na evolução de nossa arquitetura 5G. Isto nos coloca no caminho de uma rede totalmente automatizada com a confiabilidade, a escala maciça e a flexibilidade necessária para fornecer serviços 5G SA inovadores a nossos clientes, consumidores e empresas".

Pardeep Kohli, Presidente e CEO da Mavenir, disse: " A solução Mavenir implantada com a Deutsche Telekom na Alemanha cria as bases para a futura introdução de 5G autônomo, permitindo que novas aplicações e serviços aproveitem as características 5G, tais como baixa latência e fatiamento da rede".

Os principais atributos da solução da Mavenir incluem:

Arquitetura aberta : utiliza o hardware definido pela Telekom, uma plataforma baseada em Kubernetes, e a estrutura de automação da Deutsche Telekom.

Suporte ao fatiamento de rede: com controle dedicado e funções de rede de planos de usuários para atender a acordos rigorosos de nível de serviço.

com controle dedicado e funções de rede de planos de usuários para atender a acordos rigorosos de nível de serviço. Design nativo em nuvem : uma solução totalmente contentorizada, baseada na arquitetura de microsserviço sem estado que permite uma melhor resiliência e uma recuperação mais rápida em caso de falhas na rede. Ela também permite a fácil integração dos usuários no Containers-as-a-Service (CaaS) da Telekom que pode ser executado em qualquer ambiente de nuvem pública, privada ou híbrida.

Integração da função de rede de fornecedores terceirizados (NF) : integrado com múltiplos fornecedores terceirizados, incluindo rede de acesso 4G e 5G e funções de gerenciamento de assinantes.

: integrado com múltiplos fornecedores terceirizados, incluindo rede de acesso 4G e 5G e funções de gerenciamento de assinantes. Arquitetura convergente: Suporta os modos 4G, 5G não autônomo (NSA), e 5G autônomo (SA) e permite que todas as tecnologias de acesso funcionem em uma plataforma nativa em nuvem pela Deutsche Telekom.

A solução de núcleo de pacotes convergentes da Mavenir é parte de sua solução em nuvemMAVcore portfólio construído sobre uma arquitetura aberta que oferece fácil dimensionamento de aplicações e serviços, desacoplamento de hardware, agilidade, portabilidade e resiliência.

Sobre a Deutsche Telekom: https://www.telekom.com/companyprofile

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro das redes e da tecnologia pioneira, concentrando-se na visão de uma rede automatizada única, baseada em software, que funciona em qualquer nuvem. Como o único fornecedor de software de rede end-to-end (de ponta a ponta) em nuvem da indústria, a Mavenir está focada em transformar como o mundo se conecta, acelerando a transformação de redes de software para mais de 250 Provedores de Serviços de Comunicações e Empresas em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo.www.mavenir.com

