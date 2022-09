Le «Converged Packet Core» de Mavenir fera fonctionner le réseau 5G autonome de Deutsche Telekom en Allemagne

BONN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Deutsche Telekom et Mavenir ont annoncé la réussite de la livraison et du déploiement de la 5G Core cloud-native pour Deutsche Telekom en Allemagne. Deutsche Telekom a choisi Mavenir comme fournisseur des applications logicielles à exécuter sur son matériel défini et sur la plateforme existante basée sur Kubernetes de ses activités allemandes, ce qui garantit une approche d’architecture ouverte. Dans le cadre du processus de déploiement, le Converged Packet Core a été intégré au réseau d’accès multifournisseurs existant de Deutsche Telekom et à d’autres composants du système.

Le nouveau Converged Packet Core prend en charge les services de données, de voix et de messagerie, ainsi que le découpage du réseau. Le cas d’utilisation initial du découpage du réseau est axé sur la diffusion vidéo en direct. Le déploiement a été certifié compatible avec les appareils des principaux fournisseurs de terminaux.

La solution de Mavenir est basée sur l’automatisation de la livraison de logiciels et des mises à niveau du réseau. Elle permettra de déployer en quelques minutes de nouveaux services Converged Packet Core comprenant toutes les fonctions réseau requises en utilisant le cadre d’automatisation de Deutsche Telekom. Elle s’auto-actualise en grande partie pendant tout le cycle de vie de chaque application. La plateforme peut synchroniser automatiquement les ressources et la configuration de l’environnement de production avec les modifications exprimées dans le code. Par conséquent, elle est moins sujette aux erreurs humaines qui affectent les tests et le déploiement manuels.

Abdurazak Mudesir, directeur technique du groupe Deutsche Telekom, a déclaré: « Le déploiement d’un cœur autonome cloud-native représente une étape clé de l’évolution de notre architecture 5G. Cela nous place sur le chemin qui nous conduira à un réseau entièrement automatisé doté de la fiabilité, de la taille massive et de la flexibilité nécessaires pour fournir à nos clients, particuliers et entreprises, des services 5G autonomes et innovants.»

Pardeep Kohli, PDG de Mavenir, a déclaré: « La solution Mavenir déployée chez Deutsche Telekom en Allemagne jette les bases d’une future introduction de la 5G autonome qui permettra aux nouvelles applications et aux nouveaux services de s’appuyer sur les fonctionnalités de la 5G telles que la faible latence et le découpage du réseau.»

Les principales caractéristiques de la solution de Mavenir sont les suivantes:

Architecture ouverte : utilisation du matériel défini par Deutsche Telekom – une plateforme basée sur Kubernetes – et du cadre d’automatisation de Deutsche Telekom.

: utilisation du matériel défini par Deutsche Telekom – une plateforme basée sur Kubernetes – et du cadre d’automatisation de Deutsche Telekom. Prise en charge du découpage du réseau: avec fonctions de contrôle dédié et de réseau à structure d’utilisateur afin de respecter strictement les accords de niveau de service.

avec fonctions de contrôle dédié et de réseau à structure d’utilisateur afin de respecter strictement les accords de niveau de service. Conception cloud-native : solution entièrement conteneurisée basée sur une architecture de microservices sans état, d’où une meilleure résilience et une récupération plus rapide en cas de panne du réseau. Permet également l’intégration facile des utilisateurs sur les CaaS (Containers-as-a-Service) de Deutsche Telekom, lesquels peuvent fonctionner dans n’importe quel environnement cloud public, privé ou hybride.

: solution entièrement conteneurisée basée sur une architecture de microservices sans état, d’où une meilleure résilience et une récupération plus rapide en cas de panne du réseau. Permet également l’intégration facile des utilisateurs sur les CaaS (Containers-as-a-Service) de Deutsche Telekom, lesquels peuvent fonctionner dans n’importe quel environnement cloud public, privé ou hybride. Intégration de la fonction de réseau (NF) «fournisseur tiers» : intégration à plusieurs fournisseurs tiers, y compris l’accès aux réseaux 4G et 5G et les fonctions de gestion des abonnés.

: intégration à plusieurs fournisseurs tiers, y compris l’accès aux réseaux 4G et 5G et les fonctions de gestion des abonnés. Architecture convergée: prend en charge les modes 4G et 5G non autonome (NSA) et 5G autonome (SA) et permet à toutes les technologies d’accès de fonctionner sur une plateforme cloud-native commune de Deutsche Telekom.

La solution Converged Packet Core de Mavenir fait partie de son portefeuille MAVcore cloud-native basé sur une architecture ouverte qui facilite la mise à l’échelle des applications et des services et le découplage du matériel et garantit l’agilité, la portabilité et la résilience.

Documentation:

- Étude de cas, video sur YouTube: GitOps Based Cloud Native 5GC Lifecycle Management – Based on Mavenir 5GC Implementation in Deutsche Telekom Technik with Das Schiff (T-CaaS @ TDG) Platform - Michal Sewera & Samy Nitsche, Deutsche Telekom

- Livre blanc: Move as Fast as You Can to the 5GC

A TCO Analysis of the Transition to a Converged 5G Core

- Présentation de la solution: Mavenir’s Converged Packet Core Solution

À propos de Deutsche Telekom: https://www.telekom.com/companyprofile

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. En tant qu’unique fournisseur du secteur en solutions logicielles de réseau, cloud-natives et de bout en bout, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels de plus de 250 fournisseurs de services de communication répartis dans plus de 120 pays et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.