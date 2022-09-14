Forescout和First Health Advisory建立醫療網路安全合作夥伴關係，幫助醫療機構減輕資訊技術、營運技術和醫療物聯網風險

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--自動化網路安全領域的全球領導者Forescout Technologies今天宣布與醫療資訊技術風險管理領域的領導者First Health Advisory建立新的醫療網路安全合作夥伴關係。此項合作夥伴關係透過在醫療機構的整個資訊技術、物聯網、營運技術和醫療物聯網資產網路進行技術資料收集、問題緩解和風險降低措施的自動化，打造了一種創新型互聯資產風險管理方法。

醫療機構的網路不斷受到攻擊，而且往往沒有必要的人力資本來管理相關的必要工作，進而做出快速反應，挫敗潛在威脅或攻擊。因為存在這一挑戰，取得高技能外部專業技術的需求變得更加重要，以便實施相關計畫，並針對整個網路展開持續的資產風險評估。

Forescout全球醫療保健副總裁Tamer Baker表示：「醫療機構的網路安全風險評估非常耗時，具有靜態性，並且還需要符合相關的法規要求。此外，在目前缺乏網路技能的情況下，也很難完成緩解評估所發現問題和降低風險所需的措施。此項合作夥伴關係，加上結合了直覺的風險評估和自動緩解技術的新方法，將使醫療機構不僅能更輕鬆、更快速地完成風險評估，而且還能釋放內部資源，為能提升患者體驗的其他關鍵方面提供支援。」

這項新合作夥伴關係還能給稽核體驗帶來重大轉型。醫療機構將具備自動收集證據的能力，並且全年都可以獲得由First Health Advisory員工提供的持續風險緩解和漏洞管理支援。

First Health Advisory企業安全與技術安全長Will Long表示：「我們達成的合作夥伴關係可以提供醫療機構正在尋覓的理想解決方案——在深諳法規規定的同時，在高技能、多學科知識的風險評估人員與可以自動推展減少風險措施的可靠網路安全平臺之間取得適當的平衡。我們對此次合作感到非常興奮，並期待著與Forescout一起幫助更多的醫療機構改善他們的安全狀況。」

關於Forescout

Forescout Technologies, Inc.提供跨數位領域的網路安全自動化，使客戶的安全架構與其數位化現實持續保持一致，涵蓋所有資產類型——資訊技術、營運技術、物聯網和醫療物聯網。Forescout Continuum平臺提供全面的資產可見性、持續法規遵循、網路分段，以及零信任(Zero Trust)的堅實基礎。20多年來，Forescout在提供大規模自動化網路安全方面一直深受《財星》百大組織和政府機構信賴。Forescout為客戶提供資料驅動的情報，支援在不中斷關鍵業務資產的前提下準確偵測風險並快速修復網路威脅。www.forescout.com

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