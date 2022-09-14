Forescout和First Health Advisory建立医疗网络安全合作伙伴关系，帮助医疗机构减轻信息技术、运营技术和医疗物联网风险

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--自动化网络安全领域的全球领导者Forescout Technologies今天宣布与医疗信息技术风险管理领域的领导者First Health Advisory建立新的医疗网络安全合作伙伴关系。此项合作伙伴关系通过在医疗机构的整个信息技术、物联网、运营技术和医疗物联网资产网络进行技术数据收集、问题缓解和风险降低措施的自动化，打造了一种创新型互联资产风险管理方法。

医疗机构的网络不断受到攻击，而且往往没有必要的人力资本来管理相关的必要工作，进而做出快速反应，挫败潜在威胁或攻击。因为存在这一挑战，获取高技能外部专业技术的需求变得更加重要，以便用实施相关计划，并针对整个网络开展持续的资产风险评估。

Forescout全球医疗保健副总裁Tamer Baker表示：“医疗机构的网络安全风险评估非常耗时，具有静态性，并且还需要符合相关的监管要求。此外，在目前缺乏网络技能的情况下，也很难完成缓解评估所发现问题和降低风险所需的举措。此项合作伙伴关系，加上结合了直观的风险评估和自动缓解技术的新方法，将使医疗机构不仅能更轻松、更快速地完成风险评估，而且还能释放内部资源，为能提升患者体验的其他关键方面提供支持。”

这项新合作伙伴关系还能给审计体验带来重大转型。医疗机构将具备自动收集证据的能力，并且全年都可以获取由First Health Advisory员工提供的持续风险缓解和漏洞管理支持。

First Health Advisory企业安全与技术首席安全官Will Long表示：“我们达成的合作伙伴关系可以提供医疗机构正在寻觅的理想解决方案——在深谙监管规定的同时，在高技能、多学科知识的风险评估人员与可以自动开展减少风险措施的可靠网络安全平台之间取得适当的平衡。我们对此次合作感到非常兴奋，并期待着与Forescout一起帮助更多的医疗机构改善他们的安全状况。”

关于Forescout

Forescout Technologies, Inc.提供跨数字领域的网络安全自动化，使客户的安全框架与他们的数字化现实持续保持一致，涵盖所有资产类型——信息技术、运营技术、物联网和医疗物联网。Forescout Continuum平台提供全面的资产可见性、持续合规性、网络分段，以及零信任(Zero Trust)的坚实基础。20多年来，Forescout在提供大规模自动化网络安全方面一直深受《财富》100强组织和政府机构信赖。Forescout为客户提供数据驱动的情报，支持在不中断关键业务资产的前提下准确检测风险并快速修复网络威胁。www.forescout.com

Forescout帮您管理网络风险。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。