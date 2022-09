Forescout e First Health Advisory estabelecem parceria de segurança cibernética de saúde para ajudar organizações a mitigar riscos de TI, OT e IoMT

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Forescout Technologies, líder mundial em segurança cibernética automatizada, anunciou hoje uma nova parceria de segurança cibernética de saúde com a First Health Advisory, líder em gestão de riscos de TI de saúde. A parceria cria uma abordagem inovadora para a gestão de riscos de ativos conectados, ao automatizar a coleta de dados técnicos, medidas de mitigação e redução de riscos para toda a rede de uma organização de saúde que abrange ativos de TI, IoT, OT e IoMT.

As redes das organizações de saúde estão sob constante ataque e muitas vezes não têm o capital humano necessário para supervisionar o trabalho necessário para impedir uma ameaça ou ataque em potencial mediante uma resposta rápida. Este desafio aumenta a importância da necessidade de obter a experiência externa altamente qualificada para operacionalizar um programa e executar avaliações contínuas de risco de ativos em toda a rede.

"As avaliações de risco de segurança cibernética para organizações de saúde são incrivelmente demoradas, estáticas por natureza e exigidas por requisitos regulatórios. Além disto, as etapas para mitigar os resultados da avaliação e reduzir o risco são difíceis de concluir com a atual escassez de habilidades cibernéticas", disse Tamer Baker, Vice-Presidente de Saúde Global da Forescout. "Esta parceria e nova abordagem que combina avaliação intuitiva de risco e tecnologia de mitigação automatizada irá permitir que as organizações de saúde não apenas tornem as avaliações de risco mais fáceis e rápidas de concluir, mas também liberem recursos internos para respaldar outros aspectos cruciais da experiência do paciente."

A experiência de auditoria também irá passar por uma grande transformação através desta nova parceria. As organizações terão a capacidade de automatizar a coleta de evidências e receber suporte contínuo de mitigação e gestão de vulnerabilidades da equipe da First Health Advisory durante todo o ano.

"Nossa parceria oferece a solução ideal que as organizações de saúde buscam – o equilíbrio certo de pessoal altamente qualificado e multidisciplinar na avaliação de risco com profunda compreensão do panorama regulatório, junto com uma plataforma confiável de segurança cibernética que pode automatizar ações de redução de risco", disse Will Long, Diretor de Segurança e Tecnologia Corporativa da First Health Advisory. "Estamos entusiasmados com esta cooperação e, junto com a Forescout, esperamos auxiliar mais organizações de saúde a aprimorar sua postura de segurança."

A Forescout Technologies, Inc. oferece automação de segurança cibernética em todo o terreno digital, mantendo o alinhamento contínuo das estruturas de segurança dos clientes com suas realidades digitais, incluindo todos os tipos de ativos – TI, OT, IoT, IoMT. A Forescout Continuum Platform proporciona plena visibilidade de ativos, conformidade contínua, segmentação de rede e uma base sólida para Zero Trust. Durante mais de 20 anos, organizações da Fortune 100 e agências governamentais confiaram na Forescout para fornecer segurança cibernética automatizada em escala. A Forescout mune os clientes com inteligência baseada em dados para detectar riscos com precisão e remediar com rapidez ameaças cibernéticas sem interromper os ativos essenciais de negócios.www.forescout.com

