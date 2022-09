SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Forescout Technologies, de wereldleider in geautomatiseerde cyberbeveiliging, heeft vandaag een nieuw partnerschap voor cyberbeveiliging in de gezondheidszorg aangekondigd met First Health Advisory, een leider in IT-risicobeheer in de gezondheidszorg. De samenwerking creëert een innovatieve benadering van het risicobeheer van verbonden activa door het automatiseren van maatregelen voor het verzamelen van technische gegevens, risicobeperking en risicovermindering voor het volledige netwerk van een zorgorganisatie, dat IT-, IoT-, OT- en IoMT-activa omvat.

De netwerken van zorgorganisaties worden voortdurend aangevallen en hebben vaak niet het benodigde menselijk kapitaal om toezicht te houden op het werk dat nodig is om een ​​potentiële dreiging of aanval door snelle reactie te dwarsbomen. Deze uitdaging plaatst extra belang in de noodzaak om hooggekwalificeerde externe expertise te verkrijgen om een ​​programma te operationaliseren en doorlopende risicobeoordelingen van activa over het hele netwerk uit te voeren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.