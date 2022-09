Forescout et First Health Advisory lancent un partenariat de cybersécurité dans le secteur de la santé pour limiter les risques liés aux technologies de l'information, aux technologies industrielles et aux équipements médicaux connectés

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Forescout Technologies, leader mondial de la cybersécurité automatisée, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec First Health Advisory, leader de la gestion des risques informatiques dans le secteur de la santé, en matière de cybersécurité. Le partenariat offre une approche innovante de la gestion des risques liés aux équipements connectés par l'automatisation de la collecte des données techniques, des mesures d'atténuation et de réduction des risques pour l'ensemble du réseau d'un organisme de santé, englobant les équipements IT, IdO, OT et IoMT.

Les réseaux des organismes de santé sont sans cesse menacés et ne disposent souvent pas du capital humain permettant de superviser le travail nécessaire pour déjouer une menace ou une attaque potentielle par une réponse rapide. Cette problématique renforce la nécessité de faire appel à des experts externes hautement qualifiés pour rendre un programme opérationnel et évaluer en permanence les risques liés aux actifs sur l'ensemble du réseau.

"Pour les organismes de santé, les évaluations des risques de cybersécurité sont extrêmement chronophages, statiques par nature et imposées par des exigences réglementaires. En outre, les mesures destinées à mitiger les risques et à les réduire sont difficiles à mettre en œuvre compte tenu de la pénurie actuelle de compétences en cybersécurité", déclare Tamer Baker, vice-président, Global Healthcare, Forescout. "Grâce à ce partenariat et à notre nouvelle approche qui conjugue une évaluation intuitive des risques et une technologie d'atténuation automatisée, les organismes de santé pourront à la fois simplifier et accélérer l'évaluation des risques, mais aussi libérer des ressources internes au profit d'autres aspects essentiels de l'expérience du patient."

Les audits se verront également transformés par ce nouveau partenariat. Les organisations pourront désormais automatiser la collecte de données et bénéficier d'un soutien continu en matière d'atténuation et de gestion des points sensibles par le personnel de First Health Advisory.

"Notre partenariat propose la solution optimale recherchée par les organismes de santé, à savoir le bon équilibre entre un personnel d'évaluation des risques hautement qualifié et pluridisciplinaire disposant d'une connaissance approfondie de la réglementation, et une plateforme de cybersécurité fiable capable d'automatiser les mesures de réduction des risques", déclare Will Long, directeur de la sécurité et de la technologie d'entreprise chez First Health Advisory. "Nous sommes enchantés de cette collaboration et sommes impatients, avec Forescout, de soutenir davantage d'organismes de santé dans l'amélioration de leur dispositif de sécurité."

À propos de Forescout

Forescout Technologies, Inc. assure l’automatisation de la cybersécurité dans la sphère numérique, en maintenant un alignement continu des cadres de sécurité des clients avec leurs réalités numériques, et ce pour tous les types d’actifs (IT, IoT, OT, IoMT, et environnements cloud). La plateforme Forescout Continuum offre une visibilité complète des actifs, une conformité continue, une segmentation du réseau, et une base solide pour le modèle Zero Trust. Depuis plus de 20 ans, des organisations du classement Fortune 100 et des agences gouvernementales font confiance à Forescout pour leur apporter une cybersécurité automatisée à grande échelle. Forescout fournit à ses clients une intelligence basée sur les données pour détecter avec précision les risques, et remédier rapidement aux cybermenaces sans perturber les actifs essentiels de l’entreprise. www.forescout.com

