NuScale Power et KGHM signent un ordre d'exécution pour lancer le déploiement du premier petit réacteur modulaire en Pologne

(left to right) NuScale President and CEO John Hopkins, Poland Prime Minister Mateusz Morawiecki, KGHM CEO Marcin Chludziński, and Professor Ludwik Pieńkowski from AGH University of Science and Technology view a model of NuScale's SMR technology. (Photo: Business Wire)

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Le 7 septembre 2022, durant le Forum économique à Karpacz, Pologne, NuScale Power LLC (NuScale) et le polonais KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) ont signé le premier ordre d'exécution et une déclaration de démarrage pour commencer les travaux dans le cadre de l'accord de travaux préliminaires signé par les entreprises en février 2022.

En vertu de l'ordre d'exécution, NuScale continuera à soutenir la dossier de KGHM déposé auprès de la National Atomic Energy Agency (NAEA), la première demande en Pologne pour le déploiement de petits réacteurs modulaires (SMR), en vue de l'évaluation de la technologie SMR innovante de NuScale via des activités d'élaboration de rapports supplémentaires d'analyse de sécurité préliminaire et de coordination avec la NAEA. Cet ordre d'exécution pose également les fondements pour les tâches ultérieures dans l'accord de travaux préliminaires tel que proposé par NuScale à KGHM.

"Cet accord marque un jalon significatif dans le partenariat entre NuScale et KGHM, permettant à KGHM et aux leaders polonais de diminuer rapidement les émissions mondiales", déclare John Hopkins, président et CEO de NuScale Power. "NuScale est fier de collaborer avec KGHM, un chef de file de l'innovation, et nous sommes ravis de travailler ensemble pour frayer la voie à la nouvelle ère des déploiements avancés d'énergies propres et de lutte contre la crise climatique."

En plus de la signature durant le Forum, les deux entreprises ont organisé un événement de presse pour mettre en lumière le partenariat renouvelé et ont reçu plus tôt dans la journée la visite du premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui a été brièvement informé sur le statut d'avancement de la technologie de NuScale.

Cette annonce est une prochaine étape importante pour construire les bases du démarrage du projet en vue du déploiement de la première centrale électrique SMR NuScale VOYGR™ en Pologne et en Europe centrale, permettant à KGHM de devenir un catalyseur pour les SMR dans la région.

À propos de NuScale Power

NuScale Power (NYSE : SMR) a pour vocation de répondre aux besoins énergétiques divers des clients du monde entier. La société a développé une technologie nucléaire à petits réacteurs modulaires (SMR), destinée à alimenter en énergie la production d’électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d’hydrogène à l’échelle commerciale, ainsi que d’autres applications de traitement de la chaleur. La solution révolutionnaire NuScale Power Module™ (NPM), constituée d’un réacteur à eau pressurisée sécurisé, et de taille réduite, peut générer 77 mégawatts d’électricité (MWe), et être adaptée pour répondre aux besoins des clients. La centrale électrique VOYGR™-12 à 12 modules de NuScale est capable de générer 924 MWe, NuScale proposant également des centrales électriques à quatre modules VOYGR-4 (308 MWe), et à six modules VOYGR-6 (462 MWe), ainsi que d’autres configurations en fonction des besoins des clients.

Créée en 2007, NuScale est basée à Portland, dans l’Oregon, et possède des bureaux à Corvallis dans l’Oregon, à Rockville dans le Maryland, à Charlotte en Caroline du Nord, à Richland, dans l’État de Washington, et à Londres au Royaume-Uni. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de NuScale Power et suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.

À propos de KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM évolue dans l'extraction et le traitement de ressources naturelles précieuses. En son centre se trouve le plus grand gisement de minerai de cuivre d'Europe, situé dans le sud-ouest de la Pologne. En promouvant notre stratégie, nous renforçons systématiquement la position internationale de KGHM. Actuellement, la société gère un profil de projets miniers géographiquement diversifié. La société est présente sur trois continents: en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Les ressources en minerai de cuivre contrôlées par KGHM garantissent à l'entreprise une position de leader dans l'industrie minière. Notre portefeuille comprend des métaux tels que le molybdène, le palladium et le nickel, ce qui devrait permettre à KGHM d’acquérir une position forte parmi les mineurs diversifiés du monde. www.kghm.com

