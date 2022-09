SpineGuard et Omnia Medical annoncent un partenariat stratégique en chirurgie vertébrale adulte aux Etats-Unis

PARIS & BOULDER, Colorado & MORGANTOWN, Virginie Occidentale--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, et Omnia Medical LLC, spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour des techniques chirurgicales cliniquement prouvées, annoncent la signature d’un accord de co-développement et de commercialisation exclusive dans le domaine de la chirurgie du rachis de l’adulte aux Etats-Unis.

Ce partenariat porte sur deux dispositifs novateurs : un système de vis pédiculaires intelligentes et un instrument de perçage pour la fusion ilio sacrée intégrant, tous deux la technologie DSG (Dynamic Surgical Guidance) de guidage chirurgical en temps réel sans recours aux rayons X, de SpineGuard.

Les missions de SpineGuard et Omnia Medical s’alignent parfaitement car elles visent toutes deux à rendre la chirurgie vertébrale plus sûre en améliorant les résultats cliniques tout en réduisant le coût global pour les systèmes de santé. La signature de cet accord entre ces deux acteurs innovants de la chirurgie vertébrale constitue un engagement mutuel fort qui va bénéficier aux hôpitaux, aux chirurgiens ainsi qu’à leurs patients.

Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare : « Nous sommes très satisfaits de cet accord qui lie SpineGuard à un acteur remarquablement dynamique et innovant sur le marché américain de la chirurgie vertébrale, notamment au sein des ASC (Ambulatory Surgical Centers), secteur en plein essor. Il valide notre expérience clinique de plus de 500 chirurgies avec la vis intelligente et va nous permettre d’étendre le champ d’application de notre technologie DSG à la fusion sacro-iliaque, segment significatif du marché de la chirurgie vertébrale et en forte croissance. Cette alliance s’inscrit dans notre stratégie globale de déploiement de notre technologie DSG via son intégration aux produits des industriels innovants de la chirurgie osseuse. Il est parfaitement complémentaire de notre réseau d’agents et distributeurs commercialisant le PediGuard et DSG Connect ainsi que de nos partenariats en chirurgie vertébrale pédiatrique et en dentaire. »

Troy Schifano, Co-fondateur en charge de l’innovation pour Omnia Medical ajoute : « Nous sommes très heureux de notre partenariat avec SpineGuard. Leur technologie DSG est le complément parfait des instrumentations innovantes d’Omnia et va nous permettre de nous distinguer davantage dans notre industrie. »

Prochain communiqué financier de SpineGuard : Résultats financiers du premier semestre 2022, le 15 septembre 2022 après clôture des marchés.

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux innovants utilisés dans le cadre de plus de 90.000 chirurgies à ce jour. De nombreuses études scientifiques dont 19 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi la fiabilité et la précision de la technologie DSG® et ses nombreux avantages pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® à des innovations telles que la vis pédiculaire « intelligente », l’interface de visualisation et d’enregistrement DSG Connect, la robotique chirurgicale et l’implantologie dentaire. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, la société est labellisée « entreprise innovante » par Bpifrance depuis 2009 et est engagée dans une démarche RSE.

Plus d’informations sur www.spineguard.com

À propos d’Omnia Medical

Des ingénieurs et industriels de premier plan se sont réunis pour former Omnia Medical, une société d’implants orthopédiques localisée à Morgantown aux Etats Unis. Sa mission est de développer des dispositifs médicaux innovants qui réduisent le temps opératoire grâce à des instrumentations sûres et des techniques opératoires reproductibles qui permettent d’améliorer les résulats cliniques pour les patients tout en réduisant le coût global pour les systèmes de santé. Omnia collabore étroitement avec de nombreux chirurgiens pour réaliser sa mission.

Plus d’informations sur www.omniamedical.com