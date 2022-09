Le partenariat entre HAI ROBOTICS et WINIT stimule l’automatisation des entrepôts de commerce électronique au Royaume-Uni

BIRMINGHAM, Royaume-Uni--(BUSINESS WIRE)--Le défi de WINIT :

Basé à Shanghai, WINIT est un fournisseur de solutions complètes d’entreposage et de logistique pour le commerce électronique transfrontalier qui dessert les États-Unis, l’Australie et plusieurs pays européens. La taille totale de ses entrepôts dans le monde dépasse 399 000 mètres carrés, soit la taille de 56 terrains de football. Rien qu’au Royaume-Uni, WINIT gère trois entrepôts avec une empreinte totale combinée atteignant 550 000 mètres carrés, ou sept terrains de football.

L’installation britannique de Tamworth, Staffordshire, une ville située près de Birmingham dans le centre du Royaume-Uni, a été confrontée à de nouveaux défis alors que la demande de services d’entreposage mondiaux a considérablement augmenté en raison de la croissance des entreprises de commerce électronique transfrontalières au cours des deux dernières années. Les statistiques indiquent qu’en 2021, le volume du commerce transfrontalier chinois s’élevait à 1,98 billion de yuans (environ 283,37 milliards de dollars), en hausse de 15 % par rapport à l’année précédente, et ce volume devrait atteindre 2,5 billions de yuans (environ 357,66 milliards de dollars) d’ici 2025, selon des chiffres publiés par la Chine l’année dernière.

WINIT a également dû relever les défis de la gestion d’un grand nombre de SKU, ce qui a augmenté le besoin de densité de stockage en entrepôt et d’efficacité de la préparation des commandes. Pour venir à bout de ce problème, en 2021, WINIT s’est tourné vers HAI ROBOTICS pour automatiser les opérations de son centre de traitement des commandes.

Solution de flux de travail :

HAI ROBOTICS, leader de l’industrie et pionnier des systèmes robotiques autonomes de sélection de cas (ACR), a créé et mis en œuvre une solution automatisée pour WINIT qui a augmenté sa densité de stockage, automatisé les flux de travail de manutention pour une efficacité maximale et amélioré le volume de stockage.

Cent robots ont été déployés dans l’entrepôt de WINIT à Tamworth, au Royaume-Uni. Ces grands robots autonomes, pilotés par des algorithmes d’intelligence artificielle, traversent en douceur l’installation de 10 000 mètres carrés, apportant les marchandises aux postes de travail où les opérateurs les sélectionnent et les trient avec une efficacité maximale.

Cette solution comprend non seulement le déploiement de 100 robots HAIPICK A42, mais aussi 16 postes de travail sur convoyeur pour la préparation des commandes, qui sont conçus de manière ergonomique pour que les opérateurs puissent exécuter les commandes avec plus de précision, une vitesse accrue et moins d’effort.

Becky, une opératrice d’entrepôt, déclare qu’avec l’aide des robots, elle peut rester à son poste de travail et attendre simplement qu’ils prélèvent et transportent les marchandises dans les deux sens jusqu’à son poste de travail. Elle ne fait plus des milliers de pas à l’intérieur pour préparer les commandes.

« Les marchandises à récupérer sont maintenant au bout des doigts. [Les robots] rendent mon travail beaucoup plus simple. Je n’ai désormais plus besoin de me déplacer et de me baisser. Tout est facile. »

Cette solution robotique a permis à l’installation d’augmenter les taux d’efficacité moyens des employés à 450 caisses/h et d’augmenter le volume de traitement quotidien jusqu’à 50 000 pièces. Le taux d’efficacité de la manutention des marchandises de l’entrepôt a été amélioré de 3 à 4 fois par rapport aux processus manuels du passé et le taux d’efficacité de la préparation des commandes des opérateurs remplissant les commandes a augmenté de 50 %.

Christopher, chef d’équipe en sortie d’usine, avec plus de 12 ans d’expérience, déclare : « Avec ce système robotique, nous n’avons eu aucune erreur pour le moment, il y a des instructions claires pour chaque action et lorsque nous choisissons les mauvaises marchandises, le système les bloque. Un processus facile à gérer est également à l’œuvre lorsque quelque chose d’inhabituel se produit. Ce système réduit énormément les efforts manuels. »

Densité de stockage :

En plus de la hausse de l’efficacité, la solution ACR de HAI ROBOTICS a amélioré la densité de stockage des installations de WINIT au Royaume-Uni de 60 %, augmentant ainsi la capacité de stockage à 120 000 emplacements de stockage. Cela permet à l’installation de stocker et de gérer efficacement plus de 100 000 SKU qu’elle possédait déjà.

Résilience :

Depuis la mise en service de la solution robotique automatisée de HAI ROBOTICS, WINIT a connu une augmentation du débit de ses installations et est en mesure de gérer avec succès la hausse des demandes d’exécution de commandes entraînée par l’explosion des achats en ligne au cours des deux dernières années. Avec l’aide de HAI ROBOTICS, l’ensemble du service et l’exploitation de WINIT ont pu éviter d’être significativement affectés malgré les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale depuis le début de la pandémie de COVID-19.

En 2021, alors que la pandémie battait encore son plein et que les commandes en ligne atteignaient des niveaux sans précédent, cette période a démontré l’importance cruciale d’une solution d’entreposage flexible et automatisée qui peut être déployée rapidement. WINIT, qui n’avait jusque-là trouvé aucune solution pour améliorer les flux de travail de ses installations, a déterminé que l’offre de HAI ROBOTICS était la solution idéale pour fournir une densité de stockage élevée, une précision de manipulation des marchandises supérieure et une efficacité de fonctionnement offrant une flexibilité simple pour s’adapter aux changements de la demande.

« Ces robots intelligents ont bien répondu à nos attentes », a déclaré Bob, le directeur général de l’entrepôt de l’usine WINIT de Tamworth. « Nous avons choisi HAI ROBOTICS comme fournisseur de robots autonomes parmi plusieurs autres sociétés, car c’est l’un des principaux développeurs. Son système offre une meilleure stabilité que celui des autres et son personnel est professionnel. C’est pourquoi nous les avons choisis. »

Soulager les déboires du travail :

« La pénurie de main-d’œuvre au Royaume-Uni est désormais particulièrement visible. Le Brexit et la pandémie de COVID-19 ont eu des conséquences désastreuses sur le secteur des entrepôts et de la logistique. Les employés expérimentés partent et il est difficile d’en trouver de nouveaux. En conséquence, nos coûts de main-d’œuvre ont également augmenté », explique Bob, directeur général d’entrepôt de WINIT.

Et il n’est pas seul. Presque tous les entrepôts sont confrontés à des difficultés pour recruter et conserver du personnel dans un marché du travail au ralenti, et le consommateur moyen s’attend à des livraisons plus rapides et précises lorsqu’il commande en ligne. La solution robotique automatisée de HAI ROBOTICS a étendu la capacité de chaque opérateur WINIT individuel en augmentant l’efficacité de la préparation de 50 % et en améliorant l’efficacité du flux de travail de 3 à 4 fois. La solution robotique a en outre permis aux opérateurs de travailler plus rapidement et avec moins de tâches manuelles. Ces solutions robotiques permettent aux employés d’entrepôt de se concentrer sur des tâches plus importantes, complexes ou stratégiques, ainsi que sur l’amélioration des compétences.

À mesure que la productivité de chaque membre du personnel augmente, les solutions de HAI ROBOTICS permettent de réduire considérablement les coûts de main-d’œuvre et d’atténuer les difficultés causées par les pénuries de main-d’œuvre.

Les entreprises se rendent compte de la grande valeur que présentent l’automatisation et la robotique. L’automatisation est déjà une industrie importante, représentant plus de 10 milliards de dollars de dépenses mondiales annuelles. Selon ABI Research, il est estimé qu’il y aura environ 50 000 entrepôts robotisés d’ici 2025 avec plus de 4 millions d’installations de robots dans le monde.

