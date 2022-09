The new MagXtract Collection Tube from MagBio Genomics offers improved safety, stability and cost-effectiveness for sample collection and processing. Now available in the U.S. for COVID-19 testing and Europe for both COVID-19 and Influenza. MagXtract is the first FDA-cleared guanidine-free molecular transport medium that offers direct lysis and room temperature stability of RNA. The FDA has advised laboratory staff at COVID-19 sample processing facilities to avoid collection devices that use guanidine-based mediums because when cleaned with bleach, it creates cyanide gas that is highly toxic and can also be fatal. (Photo: Business Wire)

GAITHERSBURG, Md.--(BUSINESS WIRE)--MagBio Genomics, Inc., een wereldwijd bedrijf dat zich richt op producten op basis van magnetische kralen voor moleculaire diagnostiek en genomisch onderzoek van vloeibare biopsie, heeft de goedkeuring van de Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA) 510(k) aangekondigd, CE-markering en wereldwijde lancering van de MagXtract Collection Tube. De MagXtract Collection Tube wordt gebruikt voor het verzamelen en verwerken van monsters en is het eerste door de FDA goedgekeurde guanidine-vrije moleculaire transportmedium dat beschikbaar is in de VS voor COVID-19-tests. In Europa is de MagXtract Collection Tube veelzijdig inzetbaar voor het testen van zowel COVID-19 als Influenza. Het is ook gevalideerd voor het verzamelen en stabiliseren van bacteriƫle en schimmelmonsters in onderzoek studies.

