NTT DATA UK&I gaat samenwerken met SecurityScorecard om bewaking van cyberrisico's in het VK en Ierland te transformeren

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Toonaangevende IT-dienstverlener NTT DATA UK&I en SecurityScorecard, de wereldwijde leider op het gebied van beoordelingen van cyberbeveiliging, kondigde vandaag een nieuw partnerschap aan om de transformatie van de voortdurende bewaking van cyberrisico's in industrieën in het VK en Ierland (UK&I) te versnellen. Als onderdeel van het partnerschap zal NTT DATA een evaluatieverslag voor een innovatieve houding aan klanten leveren, op basis van het SecurityScorecard-platform. Het verslag zal de expertise op het gebied van consultancy van NTT DATA combineren met het beoordelings- en evaluatievermogen van SecurityScorecard om onmiddellijk de beveiligingsrisico's voor klanten te beoordelen en te analyseren en deze voortdurend te bewaken, maar ook hun beveiligingsmaatregelen te versterken.

In het huidige cyberbeveiligingslandschap, dat voortdurend in beweging is, moeten organisaties proactief optreden tegen cyberinbreuken, en beveiligingsbeoordelingen zijn een integraal onderdeel van het meten en begrijpen van veerkracht in realtime. NTT DATA begrijpt het belang hiervan en verdubbelt daarom de inspanningen op het gebied van cyberbeveiliging om ervoor te zorgen dat klanten zo goed mogelijk zijn uitgerust om nieuwe bedreigingen op regelmatige basis het hoofd te bieden. Om deze reden is SecurityScorecard, net als Adobe en Microsoft, een strategische tier 1-partner geworden voor NTT DATA UK&I.

Van niet-uitvoerende directeuren tot IT-operationele teams, belanghebbenden van bedrijven noemen drie kritieke risico's op bestuursniveau: gegevensverlies, cyberinbreuk en blootstelling aan derden. Deze risico's zijn doorgaans gebaseerd op gemeenschappelijke uitdagingen, zoals zichtbaarheid van de onderneming, slechte duidelijkheid of vertaling van informatie en verwarrende prioritering van reacties, maar worden verder benadrukt door een tekort in de hele sector aan competente kennis en vaardigheden op het gebied van beveiliging. De samenwerking tussen NTT DATA en SecurityScorecard pakt deze uitdagingen van de klant rechtstreeks aan, door toonaangevende kerncompetenties, inzichten in de sector, diepgaande kennis van de klant en strategische relaties met klanten samen te brengen.

Mike Jones, VP Partners & Alliances bij NTT DATA (UK&I), verklaarde: "NTT DATA is trots op zijn wereldwijde ecosysteem van partners en allianties, dat onze klanten helpt waarde te creëren door middel van transformationele verandering. We zijn verheugd om onze nieuwste samenwerking aan te kondigen met SecurityScorecard, de wereldwijde leider in cyberbeveiligingsbeoordelingen, om NTT DATA te helpen beveiligingsrisico's te identificeren en klanten veilig en beveiligd te houden."

SecurityScorecard biedt uitgebreide beveiligingsscores, geautomatiseerde beoordelingen en begeleiding van branche-experts. Het biedt eenvoudig te begrijpen scorekaarten met een A-F-beoordeling voor verbeterde communicatie, effectieve nalevingsrapportage en weloverwogenere besluitvorming. De oplossing stelt organisaties in staat om de uitwisseling van vragenlijsten te automatiseren en te versnellen met meer dan 20 sjablonen voor nalevingsenquêtes en vragenlijsten op schaal.

"Ons partnerschap met NTT DATA geeft klanten in EMEA direct een completer inzicht in de risico's die in hun omgeving bestaan, en begeleiding bij het zo effectief mogelijk terugdringen van dat risico, allemaal in één platform," aldus Jan Bau, VP EMEA en LATAM bij SecurityScorecard. "Dit stelt organisaties in het hele portfolio van NTT DATA in staat om er proactief voor te zorgen dat ze continu en direct inzicht hebben in hun beveiligingsmaatregelen."

Door de samenwerking zal SecurityScorecard een reeks oplossingen voor de bewaking op het gebied van cyberbeveiliging integreren in het beheerde serviceaanbod van NTT DATA om een maandelijks evaluatieverslag op te stellen. Het verslag geeft bedrijven inzicht in hun werkelijke cyberrisico's en stelt hen in staat om direct hun beveiligingsmaatregelen te verbeteren door middel van de broodnodige gegevens, zichtbaarheid en inzichten. Naast de inzichten van het platform zal de maandelijkse service profiteren van de mogelijkheden van NTT DATA op het gebied van advies en informatie over bedreigingen, waardoor niet alleen een overzicht van de branche van een klant wordt geboden, maar ook een overzicht van hun verkopers en zakenpartners, wat klanten extra waarde biedt op de gebieden waarop zij zich het meest willen richten.

Jones vervolgde: "NTT DATA hecht veel belang aan cyberveerkracht en onze nieuwe oplossing voor het evalueren van de maatregelen is ontwikkeld om onze klanten gemoedsrust te bieden als het gaat om hun cyberbeveiliging. Onze rapportagetool biedt niet alleen een holistisch overzicht van hun beveiligingsmaatregelen, maar klanten kunnen ook gerust zijn in de wetenschap dat ze alle potentiële kwetsbare plekken hebben geïdentificeerd en de juiste oplossingen hebben geïmplementeerd om hun kritieke infrastructuur te beschermen."

Bezoek voor meer informatie over SecurityScorecard en NTT DATA UK&I de SecurityScorecard-stand op de Gartner UK Security & Risk Summit, stand 105, van 12 t/m 14 september.

Over NTT DATA

NTT DATA is 's werelds op één na grootste leverancier van beheerde beveiligingsdiensten, met wereldwijd meer dan 5.500 informatie- en cyberbeveiligingsprofessionals. Met het hoofdkantoor in Tokio en bedrijfsactiviteiten in meer dan 50 landen biedt de beveiligingspraktijk van NTT DATA oplossingen voor beveiligingsconsultancy, engineering, beheerde diensten en versnelde, in samenwerkingsverband aangegane producten die aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen van de klant en voldoen aan de behoeften op het gebied van snelheid, kosten, kwaliteit en regelgeving. NTT DATA legt de nadruk op betrokkenheid op de lange termijn en combineert Security Operations Centres (SOC's) en lokale leveringsmogelijkheden om wereldwijd toonaangevende professionele diensten te leveren. Ga voor meer informatie naar: uk.nttdata.com

Over SecurityScorecard

Gefinancierd door toonaangevende investeerders, waaronder Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV en Riverwood Capital, is SecurityScorecard de wereldwijde leider op het gebied van cyberbeveiligingsbeoordelingen met meer dan 12 miljoen bedrijven die continu worden beoordeeld. SecurityScorecard is in 2013 opgericht door beveiligings- en risico-experts Dr. Aleksandr Yampolskiy en Sam Kassoumeh. De gepatenteerde beoordelingstechnologie van SecurityScorecard wordt door meer dan 30.000 organisaties gebruikt voor zakelijk risicobeheer, risicobeheer van derden, bestuursrapportage, due diligence, acceptatie van cyberverzekering en regelgevend toezicht. SecurityScorecard is het eerste cyberbeveiligingsbeoordelingsbedrijf dat digitaal forensisch onderzoek en incidentresponsdiensten aanbiedt, waardoor een allesomvattende benadering van beveiligingspreventie en -respons wordt geboden aan zijn wereldwijde klanten- en partnerbestand. SecurityScorecard blijft de wereld veiliger maken door de manier te veranderen waarop bedrijven cyberbeveiligingsrisico's begrijpen, verbeteren en communiceren aan hun bestuur, werknemers en leveranciers. Elke organisatie heeft het universele recht op hun vertrouwde en transparante Instant SecurityScorecard-beoordeling. Raadpleeg voor meer informatie securityscorecard.com of neem contact met ons op via LinkedIn.

