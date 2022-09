NTT DATA UK&I se asocia con SecurityScorecard para transformar la supervisión de los riesgos cibernéticos en el Reino Unido e Irlanda

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--El proveedor líder de servicios de TI NTT DATA UK&I y SecurityScorecard, líder mundial en calificaciones de ciberseguridad, han anunciado hoy una nueva asociación para acelerar la transformación de la supervisión continua de los ciberriesgos en todos los sectores del Reino Unido e Irlanda (UK&I). Como parte de la asociación, NTT DATA proporcionará una innovadora oferta de informes de evaluación de la postura para los clientes, basada en la plataforma SecurityScorecard. El informe combinará la experiencia en consultoría de NTT DATA con las capacidades de calificación y evaluación de SecurityScorecard para calificar, analizar y supervisar continuamente el riesgo de seguridad de los clientes, así como para reforzar sus posturas de seguridad.

In today’s ever-evolving cyber security landscape, organisations must be proactive in addressing cyber breaches, and security ratings are integral to measuring and understanding resilience in real time. NTT DATA understands the importance of this and is doubling its efforts in the cyber security space as a result, ensuring its clients are best equipped to handle new threats on a regular basis. It is for this reason that SecurityScorecard has joined the likes of Adobe and Microsoft in becoming a Tier 1 strategic partner for NTT DATA UK&I.

En el panorama actual de la ciberseguridad, en constante evolución, las organizaciones deben ser proactivas a la hora de hacer frente a las infracciones cibernéticas, y las calificaciones de seguridad son fundamentales para medir y comprender la capacidad de recuperación en tiempo real. NTT DATA es consciente de la importancia de este aspecto y, por ello, está redoblando sus esfuerzos en el ámbito de la ciberseguridad, asegurándose de que sus clientes están mejor equipados para hacer frente a las nuevas amenazas de forma regular. Por este motivo, SecurityScorecard se ha unido a empresas como Adobe y Microsoft para convertirse en un socio estratégico de primer nivel para NTT DATA UK&I.

Desde los directores no ejecutivos hasta los equipos de operaciones de TI, las partes interesadas de las empresas señalan tres riesgos críticos a nivel de la junta directiva: la pérdida de datos, la infracción cibernética y la exposición a terceros. Estos riesgos suelen basarse en retos comunes, como la visibilidad de la empresa, la poca claridad o traducción de la información y la confusa priorización de las respuestas, pero se ven acentuados por la escasez de conocimientos y habilidades de seguridad competentes en todo el sector. La asociación entre NTT DATA y SecurityScorecard abordará estos retos de los clientes de forma directa, reuniendo competencias básicas líderes en la industria, conocimientos del sector, un profundo conocimiento de los clientes y relaciones estratégicas con ellos.

Mike Jones, vicepresidente de socios y alianzas de NTT DATA (Reino Unido e Irlanda), ha comentado: "NTT DATA se enorgullece de su ecosistema global de Partners & Alliances, que ayuda a aportar valor a nuestros clientes a través del cambio transformacional. Estamos encantados de anunciar nuestra última asociación con SecurityScorecard, el líder mundial en calificaciones de ciberseguridad, para ayudar a NTT DATA a identificar las amenazas de seguridad, así como a mantener a los clientes seguros y protegidos".

SecurityScorecard ofrece clasificaciones de seguridad completas, evaluaciones automatizadas y orientación de expertos del sector, proporcionando tarjetas de puntuación con calificaciones de la A a la F fáciles de entender para mejorar la comunicación, elaborar informes de cumplimiento eficaces y tomar decisiones más informadas. La solución permite a las organizaciones automatizar y acelerar el intercambio de cuestionarios con más de 20 plantillas de encuestas de cumplimiento y cuestionarios a escala.

"Nuestra asociación con NTT DATA ofrece inmediatamente a los clientes de EMEA una visibilidad más completa de los riesgos que existen en su entorno, así como orientación para reducir ese riesgo de la manera más eficaz, todo ello en una única plataforma", ha señalado Jan Bau, vicepresidente para EMEA y LATAM de SecurityScorecard. "Esto permitirá a las organizaciones de toda la cartera de NTT DATA asegurarse de forma proactiva de que tienen una visión continua e inmediata de su postura de seguridad", ha proseguido.

A través de la asociación, SecurityScorecard integrará un conjunto de soluciones de supervisión de la ciberseguridad en la oferta de servicios gestionados de NTT DATA para crear un informe mensual de evaluación de la postura. El informe permitirá a las empresas comprender su verdadero riesgo cibernético y les permitirá mejorar instantáneamente sus posturas de seguridad a través de los datos, la visibilidad y la información que tanto necesitan. Además de la información de la plataforma, el servicio mensual se beneficiará de las capacidades de asesoramiento e inteligencia de amenazas de NTT DATA, que proporcionan no solo una visión general del sector industrial de un cliente, sino también una visión general de sus proveedores y socios comerciales, proporcionando un valor adicional a los clientes en los campos a los que más quieren apuntar.

Jones ha añadido: "NTT DATA concede gran importancia a la ciberresiliencia y nuestra nueva solución de evaluación de la postura se ha creado para ofrecer a nuestros clientes tranquilidad en lo que respecta a su ciberseguridad. Nuestra herramienta de informes no solo compartirá una visión global de sus medidas de seguridad, sino que los clientes podrán estar tranquilos sabiendo que han identificado todos los campos potenciales de vulnerabilidad e implementado las soluciones adecuadas para proteger sus infraestructuras cruciales".

Para obtener más información sobre SecurityScorecard y NTT DATA UK&I, visite el estand de SecurityScorecard en la Gartner UK Security & Risk Summi, estand 105, del 12 al 14 de septiembre.

Acerca de NTT DATA

NTT DATA es el segundo proveedor mundial de servicios de seguridad gestionados, con más de 5500 profesionales de la información y la ciberseguridad en todo el mundo. Con sede en Tokio, y con operaciones comerciales en más de 50 países, la práctica de seguridad de NTT DATA ofrece soluciones de consultoría de seguridad, ingeniería, servicios gestionados y productos asociados acelerados que están en consonancia con los objetivos empresariales de sus clientes, además de satisfacer las necesidades de velocidad, coste, calidad y normativas. NTT DATA hace hincapié en el compromiso a largo plazo, combinando los centros de operaciones de seguridad (SOC) y las capacidades de suministro locales para proporcionar servicios profesionales de primera calidad a escala mundial. Para más información, visite: uk.nttdata.com

Acerca de SecurityScorecard

Financiada por inversores de clase mundial tales como Silver Lake Partners, Evolution Capital, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital y otros, SecurityScorecard es líder mundial en clasificaciones de seguridad cibernética y el único servicio con más de 12 millones de empresas clasificadas continuamente. Fundada en 2013 por los expertos en seguridad y riesgos, Dr. Alex Yampolskiy y Sam Kassoumeh, la tecnología de calificación patentada de SecurityScorecard es utilizada por más de 30 000 empresas para la gestión de riesgos empresariales, la gestión de riesgos de terceros, la elaboración de informes de la junta directiva, la diligencia debida, la suscripción de seguros cibernéticos y la supervisión normativa. SecurityScorecard es la primera empresa de calificación de ciberseguridad que ofrece servicios forenses digitales y de respuesta a incidentes, proporcionando un enfoque de 360 grados a la prevención y respuesta de seguridad para su base de clientes y socios en todo el mundo. SecurityScorecard continúa haciendo del mundo un lugar más seguro al transformar la forma en que las empresas entienden, mejoran y comunican el riesgo de ciberseguridad a sus juntas directivas, empleados y proveedores. Toda empresa tiene el derecho universal a su calificación de Instant SecurityScorecard de confianza y transparente. Para obtener más información, visite securityscorecard.com conecte con nosotros en LinkedIn.

