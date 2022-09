NTT DATA UK&I s’associe à SecurityScorecard pour transformer la surveillance des cyber-risques au Royaume-Uni et en Irlande

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--NTT DATA UK&I, un fournisseur de premier plan de services informatiques, et SecurityScorecard, le leader mondial des évaluations de la cyber-sécurité, ont annoncé ce jour avoir formé un nouveau partenariat dans le but d’accélérer la transformation de la surveillance continue des cyber-risques dans tous les secteurs au Royaume-Uni et en Irlande (UK&I). Dans le cadre de ce partenariat, NTT DATA proposera à ses clients une offre innovante de rapport d’évaluation de leur situation en matière de sécurité, basé sur la plateforme SecurityScorecard. Le rapport, qui combinera l’expertise de conseil de NTT DATA avec les capacités de notation et d’évaluation de SecurityScorecard, évaluera, analysera et surveillera en permanence les risques courus par les clients en termes de sécurité, et renforcera leurs stratégies de sécurité.

La cyber-sécurité étant en évolution constante, les organisations doivent mener une lutte proactive contre les cyber-attaques, et les cotations de sécurité font partie intégrante de l’évaluation et de la compréhension de la résilience en temps réel. Consciente de ces enjeux cruciaux, NTT DATA redouble d’efforts dans le domaine de la cyber-sécurité et veille à ce que ses clients soient adéquatement équipés pour faire face aux nouvelles menaces qui surgissent régulièrement. C’est pour cette raison que SecurityScorecard, comme Adobe et Microsoft, est devenue un partenaire stratégique de niveau 1 pour NTT DATA UK&I.

Dans les entreprises, d’après le personnel concerné – des directeurs non exécutifs aux équipes TI – il y a trois risques essentiels: la perte de données, la cyber-violation et l’exposition à des tiers. Ces risques ont généralement pour origine des défis communs, tels que la visibilité de l’entreprise, le manque de clarté ou une mauvaise traduction des informations, et une priorisation confuse des réponses. En outre, le manque de connaissances et la pénurie de compétences en matière de sécurité à l’échelle du secteur aggravent encore ces risques. Le partenariat entre NTT DATA et SecurityScorecard s’attaquera de front à ces défis des clients en réunissant des compétences clés à la pointe du secteur, des connaissances sectorielles, une connaissance approfondie des clients et des relations stratégiques avec les clients.

Mike Jones, vice-président Partenaires et Alliances chez NTT DATA (UK&I), a déclaré: «NTT DATA est fier de son écosystème mondial de partenaires et d’alliances, parce qu’il apporte de la valeur à nos clients grâce à un changement transformateur. Nous sommes heureux d’annoncer notre nouveau partenariat avec SecurityScorecard, le leader mondial des évaluations de cyber-sécurité, qui aidera NTT DATA à identifier les menaces de sécurité et à assurer la sécurité des clients.»

SecurityScorecard fournit des évaluations de sécurité complètes, des évaluations automatisées ainsi que des conseils d’experts du secteur. Les clients bénéficient de tableaux de bord gradués de A à F faciles à comprendre qui améliorent la communication et de rapports de conformité efficaces, le tout permettant de prendre des décisions plus éclairées. La solution SecurityScorecard automatise et accélère l’échange de questionnaires portant sur plus de 20 modèles et questionnaires d’enquête de conformité grandeur nature.

«Notre partenariat avec NTT DATA offre immédiatement aux clients de la région EMEA une meilleure visibilité des risques qui existent dans leur environnement et des conseils pour les réduire plus efficacement, le tout sur une seule plateforme, a déclaré Jan Bau, vice-président EMEA et LATAM chez SecurityScorecard. Ainsi, les entreprises du portefeuille de NTT DATA pourront s’assurer de manière proactive qu’elles disposent en continu d’informations immédiates sur leur stratégie de sécurité.»

Dans le cadre du partenariat, SecurityScorecard intégrera dans l’offre de services gérés de NTT DATA une série de solutions de surveillance de la cyber-sécurité afin de créer un rapport mensuel d’évaluation de la stratégie de sécurité. Grâce à ce rapport, les entreprises comprendront précisément la nature de leurs cyber-risques et pourront améliorer instantanément leurs stratégies de sécurité sur la base de données, d’une visibilité et d’informations indispensables. En plus des informations fournies par la plateforme, le service mensuel sera enrichi par les capacités de conseil et de renseignement sur les menaces de NTT DATA, qui fourniront au client un aperçu non seulement de son secteur, mais également de celui de ses fournisseurs et partenaires commerciaux, d’où une valeur supplémentaire pour les clients dans les domaines qui les concernent le plus.

Mike Jones a ajouté: «NTT DATA accorde une grande importance à la cyber-résilience; c’est pourquoi notre nouvelle solution d’évaluation de la stratégie a été conçue pour offrir à nos clients de la tranquillité d’esprit en matière de cyber-sécurité. Non seulement notre outil de reporting leur donnera un aperçu global de leur dispositif de sécurité, mais les clients seront rassurés en sachant qu’ils ont recensé tous les domaines potentiels de vulnérabilité et mis en place les solutions adéquates pour protéger leurs infrastructures critiques.»

Pour plus d’informations sur SecurityScorecard et NTT DATA UK&I, visitez le stand 105 de SecurityScorecard au Gartner UK Security & Risk Summit, du 12 au 14 septembre.

À propos de NTT DATA

Deuxième fournisseur mondial de services de sécurité gérés, NTT DATA emploie plus de 5 500 professionnels de l’information et de la cyber-sécurité à travers le monde. Basée à Tokyo, la Société déploie ses activités dans plus de 50 pays. Forte de sa grande expérience pratique, NTT DATA fournit des conseils en sécurité, des services d’ingénierie, des services gérés et des solutions accélérées de produits partenaires qui s’alignent sur les objectifs commerciaux de ses clients et répondent à leurs besoins en matière de rapidité, de coût, de qualité et de réglementation. NTT DATA met l’accent sur un engagement à long terme combinant des centres d’opérations de sécurité (SOC) et des capacités de prestation locale lui permettant de fournir des services professionnels de premier ordre à l’échelle mondiale. Pour plus d’informations, visiter le site: uk.nttdata.com

À propos de SecurityScorecard

SecurityScorecard, le leader mondial des évaluations de cyber-sécurité, évalue en continu plus de 12 millions d’entreprises. La Société est financée par des investisseurs de classe mondiale, dont Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV et Riverwood Capital, entre autres. Créée en 2013 par deux experts en sécurité et en risques, Aleksandr Yampolskiy et Sam Kassoumeh, la technologie de notation brevetée de SecurityScorecard est utilisée par plus de 30 000 organisations pour la gestion des risques d’entreprise, la gestion des risques de tiers, les rapports au conseil d’administration, la diligence raisonnable, la souscription de cyber-assurance et la surveillance réglementaire. Première société d’évaluation de la cyber-sécurité à proposer des services d’enquête juridico-informatique et de réponse aux incidents, SecurityScorecard offre à sa base mondiale de clients et de partenaires une approche à 360° de la prévention et de la sécurité. SecurityScorecard continue de rendre le monde plus sûr en transformant la façon dont les entreprises comprennent, améliorent et communiquent les risques de cyber-sécurité à leurs conseils d’administration, leurs employés et leurs fournisseurs. Toute organisation a le droit universel de bénéficier de la notation fiable et transparente Instant SecurityScorecard de SecurityScorecard. Pour plus d’informations, visitez notre site Web securityscorecard.com ou communiquez avec nous sur LinkedIn.

