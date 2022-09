NTT DATA UK&I arbeitet mit SecurityScorecard zusammen, um die Überwachung von Cyberrisiken in Großbritannien und Irland zu verbessern

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Der führende IT-Dienstleister NTT DATA UK&I und SecurityScorecard, der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheits-Ratings, haben heute eine neue Partnerschaft angekündigt, um die Transformation der kontinuierlichen branchenübergreifenden Überwachung von Cyberrisiken in Großbritannien und Irland (UK&I) zu beschleunigen. Im Rahmen der Partnerschaft wird NTT DATA auf der SecurityScorecard-Plattform einen innovativen Bericht zur Bewertung der Sicherheitslage für Kunden bereitstellen. Der Bericht kombiniert die Beratungsexpertise von NTT DATA mit den Rating- und Bewertungsfunktionen von SecurityScorecard, um Sicherheitsrisiken für Kunden sofort zu bewerten, zu analysieren und kontinuierlich zu überwachen sowie ihre Sicherheitslage zu verbessern.

In der heutigen, sich ständig weiterentwickelnden Cybersicherheitslandschaft müssen Unternehmen proaktiv auf Sicherheitsverletzungen in Online-Umgebungen reagieren, und Sicherheitsbewertungen sind für die Messung und das Verständnis der Resilienz in Echtzeit unerlässlich. NTT DATA weiß, wie wichtig dies ist, und verdoppelt daher seine Anstrengungen im Bereich der Cybersicherheit, um sicherzustellen, dass seine Kunden für den Umgang mit neuen Bedrohungen bestens gerüstet sind. Aus diesem Grund ist SecurityScorecard neben Adobe und Microsoft ein strategischer Tier-1-Partner von NTT DATA UK&I geworden.

Von Aufsichtsratsmitgliedern bis hin zu IT-Betriebsteams nennen die Interessenvertreter von Unternehmen drei kritische Risiken - Datenverlust, Cybersicherheitsverletzungen und die Gefährdung Dritter. Diese Risiken beruhen in der Regel auf allgemeinen Problemen, wie z. B. mangelnde Unternehmenstransparenz, unzureichende Informationsklarheit oder -übersetzung und unklare Prioritätensetzung bei der Reaktion. Diese Probleme werden aber durch einen branchenweiten Mangel an Sicherheitskompetenz und -fähigkeiten noch verstärkt. Die Partnerschaft zwischen NTT DATA und SecurityScorecard wird diese Herausforderungen ihrer Kunden frontal angehen, indem sie branchenführende Kernkompetenzen, Einblicke in den Industriesektor, fundierte Kundenkenntnisse und strategische Kundenbeziehungen zusammenführt.

Mike Jones, VP of Partners & Alliances bei NTT DATA (UK&I), kommentierte: „NTT DATA ist stolz auf sein globales Ökosystem von Partnern und Allianzen, das unseren Kunden hilft, durch transformative Veränderungen Mehrwert zu schaffen. Wir freuen uns daher, unsere jüngste Partnerschaft mit SecurityScorecard, dem weltweit führenden Anbieter von Cybersecurity-Ratings, bekanntzugeben, um NTT DATA bei der Erkennung von Sicherheitsbedrohungen zu unterstützen und die Sicherheit seiner Kunden zu gewährleisten.“

SecurityScorecard bietet umfassende Sicherheitsbewertungen, automatisierte Beurteilungen und Anleitungen von Branchenexperten, die leicht verständliche, von A bis F abgestufte Scorecards für eine verbesserte Kommunikation, eine effektive Compliance-Berichterstattung und eine fundiertere Entscheidungsfindung bereitstellen. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, den Austausch von Fragebögen zu automatisieren und zu beschleunigen - mit mehr als 20 Vorlagen für Compliance-Umfragen und Fragebögen für umfangreiche Umfragen.

„Unsere Partnerschaft mit NTT DATA verschafft den Kunden in der EMEA-Region ab sofort einen umfassenderen Einblick in die Risiken, die in ihrer Umgebung bestehen, und gibt ihnen Hinweise, wie sie diese Risiken am effektivsten reduzieren können - und das alles auf einer einzigen Plattform“, so Jan Bau, VP EMEA und LATAM bei SecurityScorecard. „Damit können Unternehmen aus dem gesamten Portfolio von NTT DATA proaktiv sicherstellen, dass sie kontinuierliche und sofortige Einblicke in ihre Sicherheitslage erhalten.“

Im Rahmen der Partnerschaft wird SecurityScorecard eine Reihe von Lösungen zur Überwachung der Cybersicherheit in das Managed Service-Angebot von NTT DATA einbinden, um einen monatlichen Bericht zur Bewertung der Sicherheitslage zu erstellen. Der Bericht wird es Unternehmen ermöglichen, ihr tatsächliches Cyber-Risiko zu verstehen und ihre Sicherheitslage durch dringend benötigte Daten, Transparenz und Einblicke sofort zu verbessern. Neben den Erkenntnissen aus der Plattform profitiert der monatliche Service von den Beratungs- und Threat Intelligence-Fähigkeiten von NTT DATA, die nicht nur einen Überblick über die Branche des Kunden, sondern auch über seine Lieferanten und Geschäftspartner bieten, was Kunden in den Bereichen, auf denen ihr stärkster Fokus liegt, einen zusätzlichen Nutzen bringt.

Jones fügte hinzu: „NTT DATA misst der Cyber-Resilienz große Bedeutung bei und unsere neue Lösung zur Bewertung der Sicherheitslage wurde entwickelt, um unseren Kunden ein beruhigendes Gefühl zu geben, wenn es um ihre Cybersicherheit geht. Unser Reporting-Tool gibt nicht nur einen ganzheitlichen Überblick über ihre Sicherheitsmaßnahmen, sondern unsere Kunden können auch beruhigt sein, weil sie wissen, dass sie alle potenziellen Schwachstellen identifiziert und die richtigen Lösungen zum Schutz ihrer kritischen Infrastrukturen implementiert haben.“

Weitere Informationen über SecurityScorecard und NTT DATA UK&I erhalten Sie vom 12. bis 14. September am Stand von SecurityScorecard auf dem Gartner UK Security & Risk Summit, Stand 105.

Über NTT DATA

NTT DATA ist der weltweit zweitgrößte Anbieter von Managed Security Services und beschäftigt weltweit mehr als 5.500 Experten für Informations- und Cybersicherheit. Mit Hauptsitz in Tokio und Niederlassungen in mehr als 50 Ländern bietet NTT DATA Security Consulting, Engineering, Managed Services und beschleunigte Produktlösungen, die sich an den Geschäftszielen seiner Kunden orientieren und die Anforderungen an Geschwindigkeit, Kosten, Qualität und gesetzliche Vorschriften erfüllen. NTT DATA setzt auf langfristiges Engagement und kombiniert Security Operations Centres (SOCs) mit lokalen Lieferkapazitäten, um erstklassige professionelle Dienstleistungen auf globaler Ebene anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter uk.nttdata.com

Über SecurityScorecard

SecurityScorecard wird von weltweit renommierten Investoren wie Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital und anderen finanziert und ist mit über zweölf Millionen kontinuierlich bewerteten Unternehmen der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheitsbewertungen. SecurityScorecard wurde 2013 von den Sicherheits- und Risikoexperten Dr. Aleksandr Yampolskiy und Sam Kassoumeh gegründet. Die patentierte Rating-Technologie von SecurityScorecard wird von mehr als 30.000 Organisationen für das Risikomanagement von Unternehmen, das Risikomanagement von Drittanbietern, das Vorstandsreporting, die Due-Diligence-Prüfung, das Underwriting von Cyber-Versicherungen und die Regulierungsaufsicht genutzt. SecurityScorecard ist das erste Unternehmen für Cybersecurity-Ratings, das digitale Forensik und Incident-Response-Dienste anbietet und damit einen 360-Grad-Ansatz zur Sicherheitsprävention und -reaktion für seinen weltweiten Kunden- und Partnerstamm bietet. SecurityScorecard trägt auch weiterhin dazu bei, die Welt sicherer zu machen, indem es die Art und Weise verändert, wie Cybersecurity-Risiken von Unternehmen wahrgenommen, verbessert und an ihre Vorstände, Mitarbeiter und Lieferanten kommuniziert werden. Jedes Unternehmen hat das universelle Recht auf sein vertrauenswürdiges und transparentes Instant SecurityScorecard-Rating. Weitere Informationen finden Sie auf securityscorecard.com oder wenn Sie sich mit uns auf LinkedIn verbinden.

