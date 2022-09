Navya vend 8 navettes autonomes aux États-Unis au prestataire de mobilité autonome Beep

VILLEURBANNE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

NAVYA (FR0013018041- Navya) (Paris:NAVYA), un leader des systèmes de mobilité autonome, vient de signer un contrat aux États-Unis avec le fournisseur de mobilité autonome Beep, portant sur la vente de 8 navettes autonomes.

Cette nouvelle commande de Beep augmente considérablement la taille de sa flotte et porte à 22 le nombre total de navettes autonomes Navya exploitées. Elle permettra à l'entreprise basée à Lake Nona, en Floride, de faire face à la demande croissante des États-Unis pour les solutions de transport autonome qui répondent de manière pratique, flexible et rentable aux défis non seulement de la mobilité, du développement durable, mais également de la sécurité et de la pénurie de personnel.

Depuis le début de son partenariat avec Navya en 2019, et les nombreux projets menés à travers différents états, Beep a fait des navettes autonomes et de la technologie Navya un élément clé de ses opérations, avec une flotte en augmentation constante lui permettant de répondre aux besoins des organismes tant publics que privés.

Cette nouvelle commande est significative dans la mesure où elle marque une période de passage à l’échelle pour Beep avec une multiplication des appels d'offres autour des navettes autonomes aux États-Unis. Les 8 nouveaux véhicules Navya permettront à la société américaine d'élargir sa portée et d'accélérer sa croissance tout en continuant à étendre ses déploiements à travers le pays. Cela permettra de couvrir de nouveaux services et projets de premier et dernier kilomètre dans des environnements variés : communautés, centres villes, universités, aéroports, etc.

Joe Moye, Président de Beep : « Le transport par navette autonome offre de nombreux avantages et nous continuons de constater une augmentation de la demande aux États-Unis. Nos navettes Navya ont été un facteur clé pour établir Beep en tant que leader du marché au cours des trois dernières années où nous avons pu tester ces véhicules sur les routes publiques américaines. Notre partenariat a englobé des projets pilotes et des déploiements réussis à travers les États-Unis et nous continuons à développer notre flotte de véhicules pour servir de nouveaux clients et étendre nos déploiements. Nous sommes heureux de renforcer notre relation avec Navya avec ce nouvel accord qui nous permet de poursuivre la promesse de routes plus sûres, de réduction des émissions de carbone et de mobilité pour tous. »

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya : « Cette nouvelle commande témoigne de l'accélération du marché américain ainsi que de la montée des volumes. Parce qu’elles apportent une réponse adaptée à de nombreux enjeux sociétaux, économiques et écologiques, les navettes autonomes deviennent un objet incontournable des plans de mobilité et de transport du dernier kilomètre. L’intensification de la demande aux États-Unis annonce l’évolution à venir pour les navettes autonomes dans d’autres continents. Nous tenons à remercier Beep et toutes ses équipes pour leur confiance et pour leur solide contribution à l’essor de la mobilité autonome aux États-Unis. »

A propos de NAVYA

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 200 exemplaires ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya). Pour plus d’informations : www.navya.tech