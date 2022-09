AM Best Coloca Bajo Revisión con Implicaciones Negativas las Calificaciones Crediticias de Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A. y Mercantil Reaseguradora Internacional, S.A.

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha colocado bajo revisión con implicaciones negativas la Calificación de Fortaleza Financiera de B++(Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bbb” (Buena) de Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A. (Mercantil Seguros) and Mercantil Reaseguradora Internacional, S.A. (Mercantil Re) (ambos domiciliados en Panamá).

Las acciones de calificación se producen en torno al anuncio emitido por la compañía tenedora intermedia del grupo, Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A., respecto a la adquisición de Capital Bank, Inc. y sus subsidiarias en Panamá, incluida Optima Compañía de Seguros S.A. Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A. maneja las operaciones internacionales del grupo y es controlada por su matriz Mercantil Servicios Financieros Internacional.

AM Best espera que la transacción amplíe la presencia nacional del grupo en la industria de seguros y de servicios financieros de Panamá. El estado de bajo revisión con implicaciones negativas deriva del impacto incierto en la fortaleza de balance de Mercantil Seguros y Mercantil Re, así como del riesgo de integración. AM Best continuará monitoreando la transacción a medida que evolucione y reciba las aprobaciones regulatorias habituales.

