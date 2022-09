NexPlayer offre une combinaison puissante entre qualité et protection des contenus vidéo grâce à l'intégration des solutions Verimatrix Streamkeeper et Watermarking

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société NexPlayer, basée à Madrid, a fait le choix d'intégrer son kit de développement de lecteur multi-écrans NexPlayer à la plateforme StreamkeeperSM Multi-DRM et Watermarking de Verimatrix, afin de renforcer la protection du précieux contenu de divertissement de ses clients.

Reconnu pour son efficacité à répondre aux défis posés par les problématiques de complexité, de sécurité et de qualité vidéo, NexPlayer est compatible avec tous les appareils, y compris Android, iOS, les TV connectées telles que Samsung, Hisense et LG, les consoles de jeux telles que Xbox et PlayStation, les jeux Unity et les navigateurs HTLM5. Il offre un système unique de contrôle du code permettant aux téléspectateurs de bénéficier d'une expérience de diffusion fiable, sécurisée et de la plus haute qualité. En juin 2021, Verimatrix annonçait une intégration initiale avec le système d'autorité de contenu vidéo Verimatrix et la solution Multi-DRM Core de Verimatrix, le prédécesseur de l'actuel Verimatrix Streamkeeper.

Cette nouvelle annonce souligne la progression notable du partenariat ainsi que les nouvelles avancées en matière de sécurité qui seront bientôt disponibles grâce à l'intégration. Streamkeeper Multi-DRM de Verimatrix offre les meilleures techniques de protection du contenu approuvées par les studios, en se concentrant scrupuleusement sur la garantie d'une expérience de haute qualité pour le spectateur. Véritable outil de cybersécurité évolutif allant au-delà de la gestion des droits numériques (DRM), Streamkeeper permet aux fournisseurs de services vidéo de gérer les risques liés aux pertes de revenus dans un monde où les techniques de piratage sont en constante évolution.

Grâce à la puissance de Streamkeeper et de ses outils de watermarking, les clients de NexPlayer seront en mesure de recourir rapidement et simplement au watermarking côté client et côté serveur afin de sécuriser l'ensemble du parcours de diffusion vidéo et ce, sur la majorité des plateformes. En se dotant d'une protection durant la post-production et la distribution, les fournisseurs de services vidéo et autres intervenants seront en mesure d'identifier rapidement les actes de piratage et de les neutraliser en quelques instants.

"NexPlayer et Verimatrix sont partenaires depuis les prémices de l'industrie OTT, en sécurisant ensemble certains des services OTT les plus courants. Nous sommes très fiers de poursuivre ce partenariat, en le hissant au niveau supérieur", a déclaré Carlos Lucas, CEO de NexPlayer. "Nous allons assurément poursuivre notre forte collaboration avec Verimatrix en conjuguant nos technologies afin de servir ensemble les plus grands fournisseurs de services vidéo à travers le monde."

"La société Verimatrix est heureuse d'annoncer l'évolution de ce partenariat d'intégration avec NexPlayer, car il confirme à nouveau la demande de solutions de protection de contenu capables de garantir un niveau de confiance inégalé tout en permettant une diffusion plus rapide de contenus en streaming hautement sécurisés tels que les sports en direct, les films en avant-première et même certains contenus de jeux vidéo", a déclaré Sebastian Braun, senior director of product management chez Verimatrix. "Cette utilisation de Streamkeeper et de la technologie Watermarking apporte aux fournisseurs de services vidéo une capacité unique et puissante de détecter les flux piratés et leur origine sur les réseaux OTT, et même exploiter en toute sécurité les multiples angles de prise de vue des caméras lors d’événements."

Pour plus d'informations sur Verimatrix Streamkeeper et Watermarking, visitez la page:

https://www.verimatrix.com/fr/produits/watermarking/

A propos de NexPlayer

NexPlayer est le leader sur le marché des kits de développement logiciel (SDK) de lecteurs multi-écrans pour les applications vidéo premium, intégrés dans les applications d'entreprises telles que AT&T, Sky, Bell, BT et Corus. Le kit SDK de NexPlayer est entièrement personnalisable et disponible pour les applications Android, iOS, HTML5, Samsung Tizen, LG WebOS, Hisense, Xbox, Nintendo Switch et PlayStation. La même technologie pour les jeux Unity et Unreal a été lancée récemment. Visitez www.nexplayersdk.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.