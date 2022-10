OSAKA, Japan--(BUSINESS WIRE)--NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. (Hoofdkantoor: Osaka, Japan, President: Kazuhiro Noda) (TOKYO:4114) heeft tot doel onze LiFSI*-activiteiten in China, de grootste markt voor lithium-ionbatterijen (hierna "LIB") uit te breiden. Hierbij kondigen we aan dat we, als onderdeel van deze bedrijfsuitbreiding, overeenstemming hebben bereikt over investeringen in Hunan Fluopont New Materials Co., Ltd., een dochteronderneming van Shenzhen CAPCHEM Technology Co. Ltd., die zich momenteel inspant om productiefaciliteiten op te zetten om LiFSI-activiteiten te betreden.

*Lithium bis (fluorsulfonyl) imide (Productnaam: IONEL), een lithiumzout als de geavanceerde elektrolyt die als eerste ter wereld werd gecommercialiseerd door Nippon Shokubai.

