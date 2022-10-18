日本触媒：投资中国国内生产商，生产用作锂离子电池电解质的锂盐

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--株式会社日本触媒（NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.，以下简称“日本触媒”，总部：日本大阪，社长：Kazuhiro Noda，TOKYO:4114）致力于扩大我们的LiFSI*产品在中国这个第一大锂离子电池（以下简称“LIB”）市场上的业务。我们特此宣布，作为此次业务拓展的一部分，我们已就投资湖南福邦新材料有限公司（以下简称“湖南福邦”）达成协议。湖南福邦为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”）的子公司，目前正在积极筹建生产设施以开展LiFSI业务。

*双（氟磺酰）亚胺锂（产品名称：IONEL™），一种锂盐，是日本触媒在全球范围内率先实现商业化的高级电解质。

1. 合作背景

电动汽车(EV)是新一代节能、低污染汽车中的行业领先产品。近年来，社会对环境问题的日益关注推动了电动汽车需求的增长，电动汽车LIB市场也随之迅速扩大。将LiFSI用作电动汽车LIB的电解质，能够显著提高电池的循环性能和倍率性能，以及在从低温到高温的较大温度范围内的储能稳定性。因此，LiFSI不仅被用作添加剂，还被用作电解质的主要成分。LiFSI的市场需求，特别是在亚洲和欧洲的市场需求因此激增。这种情况下，尽早向中国这个全球规模首屈一指的汽车LIB市场扩展业务，是我们在IONEL™业务上取得巨大飞跃的关键。

2. 合作宗旨

鉴于以上情况，为了获得高端客户，并尽早在LIB需求量极大的中国市场建立具有成本优势的生产和销售架构，我们决定与电解液重要生产商新宙邦以及丰田集团旗下的综合贸易公司丰田通商株式会社（以下简称“丰田通商”）建立合作联盟。此次投资的出资方为丰田通商（上海）有限公司（以下简称“上海丰田通商”）。通过此次投资，我们能够将自身一流的LiFSI生产技术、质量控制能力和知识产权与湖南福邦的成本竞争力、地理位置优势、原材料采购能力、生产系统和现有技术、新宙邦的LiFSI采购能力（由其顶级的电解液供应能力提供支持），以及丰田通商遍布中国的全球销售网络相结合。通过该合作联盟，我们将致力于加速IONEL™产品在电解液市场的发展。

LiFSI被公认为是一种难以高度提纯的物质，这种提纯只有通过先进的生产和质量管理技术才能实现。2013年，我们利用多年开发的独特生产技术，在全球首次成功开发出高纯度LiFSI的工业化生产工艺，溶剂和副产品含量极低，具有稳定的电化学性能。我们的产品作为电解质，已被日本国内外的多家LIB生产商采用并认证，广泛用于汽车、消费类和固定型蓄电池等应用。

（如需了解LiFSI的更多信息，请访问公司网站：https://www.shokubai.co.jp/en/lp/ionel/）

新宙邦是全球第二大锂离子电池电解液生产商，在中国设有五个生产基地，面向各大锂离子电池制造商提供产品。除生产电解液外，该公司还从事溶剂、电解质、添加剂等内部材料生产业务，可提供具有价格优势和高质量的电解液。

丰田通商希望将LiFSI的销售范围扩大到中国以外的日本、亚洲和欧洲的电解液生产商，以满足不断增长的电解液和电解质市场需求。

湖南福邦的第一套设备已于2022财年下半年开始投产（年产能1,200吨）。为满足快速增长的市场需求，该公司计划分阶段进行扩建，并在2025年达到年产能1.2万吨的目标。

3.投资概况

日本触媒和上海丰田通商将投资以下公司。 (1) 公司名称 湖南福邦新材料有限公司 (2) 地址 中国湖南省衡阳市石鼓区 (3) 投资金额（第三方增资入股） 日本触媒：人民币201,769,912元（40.4亿日元） 上海丰田通商：人民币29,203,539元（5.8亿日元） [假设汇率：20日元/人民币] (4) 股东 新宙邦：51.19% 日本触媒：38.0% 上海丰田通商：5.5% 长沙鑫联华源新能源合伙企业（湖南福邦高管持股会）：5.31% (5) 法人代表 周艾平 (6) 业务范围 LIB电解质LiFSI生产及销售 (7) 生产能力 目前：2022财年下半年为1,200吨/年 计划：2025财年1.2万吨/年

相关信息

深圳新宙邦科技股份有限公司简介 公司名称 深圳新宙邦科技股份有限公司 地址 中国广东省深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 成立时间 1996年 资本 4.1亿元人民币（82亿日元）（截至2021年底） 总资产 2,233亿日元（截至2021年底） 销售额 1,390亿日元（2021财年） 营业利润 308亿日元（2021财年） 公司简介 锂电池化学品、有机氟化学品、电容器化学品及半导体化学品。在中国的五个生产基地以及位于中国和波兰的其他几个在建生产基地进行大规模锂离子电池电解质生产。 网站 https://www.capchem.com/

丰田通商株式会社简介 公司名称 丰田通商株式会社 地址 9-8, Meieki 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya 450-8575 Japan 成立时间 1948年 资本 649亿日元（截至2022年3月底） 总资产 61,431亿日元（截至2022年3月底） 销售额 80,280亿日元（2021财年） 营业利润 2,941亿日元（2021财年） 公司简介 作为丰田集团旗下的一家综合贸易企业，该公司已扩大了业务范围，并以出口车辆和汽车生产支持为重点。公司涉足七个业务领域（金属 / 全球零件・物流 / 汽车 / 机械・能源・成套设备 / 化学品・电子 / 食品材料・生活产业/ 非洲）并专注于三大核心业务：为未来便捷社会做出贡献的移动业务，为可持续社会做出贡献的资源和环境业务，以及为舒适和健康社会做出贡献的生活和社区业务。集团约有6.5万名员工在约130个国家开展工作。 网站 https://www.toyota-tsusho.com/english/

上海丰田通商简介 公司名称 丰田通商（上海）有限公司 地址 中国上海市静安区南京西路1717号 成立时间 1995年 资本 3,318万元人民币（6.6亿日元）（截至2022年3月底） 公司简介 公司主要从事贸易业务经营，涉足多个业务领域，包括金属、全球零件和物流、化工产品和电子、机械和能源工厂项目、食品和家居用品以及东亚Next Mobility推广项目。

关于日本触媒：自1941年以来，日本触媒一直以独特的催化剂技术发展自身业务。日本触媒供应包括环氧乙烷和丙烯酸在内的各类产品。其中，我们的高吸水性聚合物生产能力排名世界第一（根据日本触媒的研究）。现阶段，我们专注于解决方案业务，本公告中提及的IONEL (LiFSI)在加速该业务方面发挥了关键作用。日本触媒是一家跨国化学公司，其企业使命是“TechnoAmenity——用技术创造更加富裕和舒适的人类生活。”

https://www.shokubai.co.jp/en/

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