Advancis將Quanergy的雷射雷達解決方案整合到WinGuard PSIM軟體中

加州森尼韋爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雷射雷達感測器和智慧3D解決方案的領導廠商Quanergy Systems, Inc. (NYSE:QNGY)今天宣布，Advancis將把Quanergy採用3D雷射雷達的解決方案整合到其WinGuard實體安全資訊管理(PSIM)軟體和Advancis開放平臺(AOP)中。此舉將為雙方客戶打造更強的周界入侵偵測和人員統計應用。

Quanergy產業領先的M系列感測器和Qortex DTC™ 3D感知軟體平臺能夠為保全和智慧空間應用提供即時、可靠的人員和車輛追蹤功能。WinGuard PSIM軟體平臺可整合多個專有安全系統，並透過多種使用者介面進行控制。使用者可透過該平臺偵測不同安全和資訊系統所登記的事件，並透過經核准的標準化程序來解決相關問題。

Quanergy是Advancis的高級技術合作夥伴。Advancis正在與越來越多的國際技術合作夥伴建立密切的合作關係。目前已經有超過470個介面驅動程式與業界卓越廠商的系統和設備相連。為進一步加強合作夥伴關係，Advancis還建立技術合作夥伴社群。

Advancis策略聯盟負責人David Teppe表示：「我們的目標是在WinGuard中整合各種卓越的創新型系統。為實現這一目標，我們正在與越來越多的國際技術合作夥伴展開密切合作。我們的合作夥伴計畫使我們能夠與Quanergy這樣的合作夥伴一起打造創新型解決方案，為客戶提供現代環境中的優秀安全解決方案。」

Quanergy Systems, Inc.市場開發和聯盟副總裁Gerald Becker表示：「全球有許多企業仍在其經營場所操作各種不同的安全平臺。雖然標準化是消除差異性的最佳途徑，但並不容易實現。WinGuard可以為這些企業提供透過單一安全管理平臺來操作所有這些不同系統的能力，現在該平臺又納入了Quanergy雷射雷達解決方案。」

如需瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com。

關於Quanergy Systems, Inc.

Quanergy (NYSE: QNGY)的宗旨是為汽車和物聯網應用創造功能強大、價格實惠的智慧雷射雷達解決方案，以增強用戶的體驗和安全性。Quanergy開發了唯一一款採用光學相控陣列(OPA)技術的真正100%固態CMOS雷射雷達感測器，以實現低成本、高可靠性的3D雷射雷達解決方案的量產。憑藉Quanergy的智慧雷射雷達解決方案，各行各業的企業現在可以利用即時、先進的3D洞察來改變其營運方式，包括工業自動化、實體安全、智慧城市、智慧空間等。Quanergy的解決方案已被全球近400家客戶採用。如需瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含的某些陳述並非歷史事實，而是美國《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴有以下字詞：「認為」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預計」、「打算」、「期望」、「應該」、「想要」、「計畫」、「預測」、「潛力」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」、「擬訂」、「預期」、「可能帶來」以及類似的預測或指示未來事件或趨勢的表達，或者並非歷史事件的陳述。除本新聞稿中包含的當前或歷史事實的陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括關於我們雷射雷達感測器和Qortex軟體在安全和智慧空間應用中即時追蹤人員和車輛的使用和可靠性的陳述。這些前瞻性陳述涉及重大的風險和不確定性，因而可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些因素中的大多數都不在Quanergy的控制範圍之內，也很難預測。可能造成此類差異的因素包括但不限於：國內外商業、市場、金融、政治和法律狀況的變化；消費者對Quanergy產品的總體需求水準；總體經濟狀況和其他影響消費者信心、偏好和行為的因素；全球貨幣、資本和信貸市場的中斷和波動；維持Quanergy證券在紐約證券交易所上市的能力；Quanergy客戶的財務實力；Quanergy實施其商業策略的能力；政府法規的變化、Quanergy面臨的訴訟索賠和其他意外損失；因新冠肺炎全球疫情以及政府採取的應對行動和限制性措施而對Quanergy的業務造成的中斷和其他影響；受全球新冠疫情等傳染病以及人們對健康的擔憂的影響，Quanergy供應商的穩定性中斷以及消費者對其產品的需求的穩定性；全球氣候變遷趨勢可能對Quanergy及其供應商和客戶產生的影響；Quanergy保護專利、商標和其他智慧財產權的能力；Quanergy資訊系統遭到的任何入侵或中斷；電力和其他原材料及合約產品的價格、供應和品質的波動以及外匯波動；Quanergy利用潛在淨經營虧損結轉的能力；稅法和稅項負債、關稅、法律、法規、政治和經濟風險的變化；以及Quanergy向美國證券交易委員會提交文件中指明的其他風險和不確定性。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日時Quanergy的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Quanergy預計後續事件和發展將導致他們的評估發生變化。然而，儘管Quanergy可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Quanergy特別聲明，除法律規定之外，Quanergy並不承擔此項義務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。