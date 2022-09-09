Advancis将Quanergy的激光雷达解决方案集成到WinGuard PSIM软件中

加州森尼韦尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--激光雷达传感器和智能3D解决方案的领先提供商Quanergy Systems, Inc. (NYSE:QNGY)今天宣布，Advancis将把Quanergy基于3D激光雷达的解决方案集成到其WinGuard物理安全信息管理(PSIM)软件和Advancis开放平台(AOP)中。此举将为双方客户打造更强的周界入侵检测和人员统计应用。

Quanergy行业领先的M系列传感器和Qortex DTC™ 3D感知软件平台能够为安保和智能空间应用提供实时、可靠的人员和车辆跟踪功能。WinGuard PSIM软件平台可集成多个专有安全系统，并通过多种用户界面进行控制。用户可通过该平台检测不同安全和信息系统所登记的事件，并通过经批准的标准化程序来解决相关问题。

Quanergy是Advancis的高级技术合作伙伴。Advancis正在与越来越多的国际技术合作伙伴建立密切的合作关系。目前已经有超过470个接口驱动程序与业界卓越厂商的系统和设备相连。为进一步加强合作伙伴关系，Advancis还建立技术合作伙伴社区。

Advancis战略联盟负责人David Teppe表示：“我们的目标是在WinGuard中集成各种卓越的创新型系统。为实现这一目标，我们正在与越来越多的国际技术合作伙伴开展密切合作。我们的合作伙伴计划使我们能够与Quanergy这样的合作伙伴一起打造创新型解决方案，为客户提供现代环境中的优秀安全解决方案。”

Quanergy Systems, Inc.市场开发和联盟副总裁Gerald Becker表示：“全球有许多企业仍在其经营场所运行各种不同的安全平台。虽然标准化是消除差异性的最佳途径，但并不容易实现。WinGuard可以为这些企业提供通过单一安全管理平台来操作所有这些不同系统的能力，现在该平台又纳入了Quanergy基于激光雷达的解决方案。”

如需了解更多信息，请访问www.quanergy.com。

关于Quanergy Systems, Inc.

Quanergy (NYSE: QNGY)的宗旨是为汽车和物联网应用创造功能强大、价格实惠的智能激光雷达解决方案，以增强用户的体验和安全性。Quanergy开发了唯一一款基于光学相控阵(OPA)技术的真正100%固态CMOS激光雷达传感器，以实现低成本、高可靠性的3D激光雷达解决方案的批量生产。借助Quanergy的智能激光雷达解决方案，各行各业的企业现在可以利用实时、先进的3D洞察来改变其运营方式，包括工业自动化、物理安全、智慧城市、智能空间等。Quanergy的解决方案已被全球近400家客户采用。如需了解更多信息，请访问www.quanergy.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含的某些陈述并非历史事实，而是美国《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴有以下词语：“认为”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期望”、“应该”、“想要”、“计划”、“预测”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“拟订”、“预期”、“可能带来”以及类似的预测或指示未来事件或趋势的表达，或者并非历史事件的陈述。除本新闻稿中包含的当前或历史事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括关于我们激光雷达传感器和Qortex软件在安全和智能空间应用中实时追踪人员和车辆的使用和可靠性的陈述。这些前瞻性陈述涉及重大的风险和不确定性，因而可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些因素中的大多数都不在Quanergy的控制范围之内，也很难预测。可能造成此类差异的因素包括但不限于：国内外商业、市场、金融、政治和法律状况的变化；消费者对Quanergy产品的总体需求水平；总体经济状况和其他影响消费者信心、偏好和行为的因素；全球货币、资本和信贷市场的中断和波动；维持Quanergy证券在纽约证券交易所上市的能力；Quanergy客户的财务实力；Quanergy实施其商业战略的能力；政府监管的变化、Quanergy面临的诉讼索赔和其他意外损失；因新冠肺炎全球疫情以及政府采取的应对行动和限制性措施而对Quanergy的业务造成的中断和其他影响；受全球新冠疫情等传染病以及人们对健康的担忧的影响，Quanergy供应商的稳定性中断以及消费者对其产品的需求的稳定性；全球气候变化趋势可能对Quanergy及其供应商和客户产生的影响；Quanergy保护专利、商标和其他知识产权的能力；Quanergy信息系统遭到的任何入侵或中断；电力和其他原材料及合同产品的价格、供应和质量的波动以及外汇波动；Quanergy利用潜在净经营亏损结转的能力；税法和税项负债、关税、法律、监管、政治和经济风险的变化；以及Quanergy向美国证券交易委员会提交文件中指明的其他风险和不确定性。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日时Quanergy的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Quanergy预计后续事件和发展将导致他们的评估发生变化。然而，尽管Quanergy可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Quanergy特别声明，除法律规定之外，Quanergy并不承担此项义务。

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