雪佛龍獲得三個許可證的權益，將評估澳洲近海碳封存

澳洲珀斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雪佛龍公司(Chevron Corporation, NYSE: CVX)透過其關係企業Chevron Australia Pty Ltd成為三家合資企業的一部分，這三家企業已獲得澳洲三個近海溫室氣體評估許可證的權益。

這些區塊中的兩個位於西澳西北海岸外的卡那封盆地(Carnarvon Basin)，另一個位於北領地近海的波拿巴盆地(Bonaparte Basin)，總面積超過31,500平方公里（近780萬英畝），比比利時還要大。

雪佛龍澳洲業務部董事總經理Mark Hatfield表示：「雪佛龍擁有一套獨特的能力和關係，可支援在澳洲進一步部署碳捕集和封存技術。我們期待與創投參與者合作評估這些專案的溫室氣體封存潛力，我們希望這些專案將使澳洲和該地區在未來幾年受益。」

作為其全球低碳策略的一部分，雪佛龍專注於碳捕集、利用和封存(CCUS)——主要透過以第三方排放者為合作夥伴和客戶的樞紐，以及再生燃料、氫、補償和其他新興科技。

雪佛龍新能源事業部CCUS副總裁Chris Powers表示：「幾乎在所有情況下，CCUS都是達成《巴黎協定》淨零排放目標的關鍵，並將在液化天然氣、煉油、石化、電力、鋼鐵和水泥等難以削減的能源密集型產業減少碳排放方面扮演關鍵角色。這些專案及其他事業也有可能幫助我們創造更高的報酬率，並降低我們自身營運的碳強度。我們期待在這些專案上展開合作。」

致編輯：

溫室氣體評估許可證[G-10-AP]（1,762平方公里或680平方英里）涉及由Chevron Australia Pty Ltd、Woodside Energy Ltd（營運商）、BP Developments Australia Pty Ltd和Japan Australia LNG (MIMI) Pty Ltd組成的合資企業。該合資企業由三菱商事株式會社、三井物產株式會社和Shell Australia Pty Ltd均等持有。

溫室氣體評估許可證[G-9-AP]（3,589平方公里或1,385平方英里）涉及由Chevron Australia Pty Ltd和Santos Offshore Pty Ltd（營運商）組成的合資企業。

溫室氣體評估許可證[G-11-AP]（26,239平方公里或10,130平方英里）涉及由Chevron Australia Pty Ltd、Santos Offshore Pty Ltd（營運商）和SK E&S關係企業組成的合資企業。

關於雪佛龍

雪佛龍是全世界首屈一指的整合型能源公司之一。我們認為，平價、可靠和更潔淨的能源對於創造更加繁榮和永續的世界至關重要。雪佛龍生產原油和天然氣；製造運輸燃料、潤滑油、石化產品和添加劑；並開發可提升我們的業務和產業的科技。我們專注於降低營運中的碳強度，在傳統業務的基礎上發展低碳業務。如欲瞭解關於雪佛龍的更多資訊，請造訪www.chevron.com。

與《1995年私人證券訴訟改革法》「安全港」條款界定的前瞻性資訊有關的警示性陳述

本新聞稿包含有關雪佛龍營運和能源轉型計畫的前瞻性陳述，這些陳述係根據管理層對石油、化學品和其他能源相關產業的當前預期、估計和預測。諸如「預期」、「期望 」、「打算 」、「計畫 」、「指標 」、「進展 」、「承諾 」、「驅動 」、「旨在 」、「預測 」、「預計 」、「認為 」、「接近 」、「尋求 」、「預定 」、「估計 」、「定位 」、「追求 」、「能夠 」、「可能 」、「或許 」、「應該 」、「將 」、「預算 」、「展望 」、「趨勢 」、「指引 」、「專注 」、「有望 」、「目標 」、「目的 」、「策略 」、「機會 」、「準備好 」、「潛力 」、「雄心 」、「希望 」等詞語以及類似的表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，而且受到某些風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出了公司的控制範圍，難以預測。因此，實際結果和成果可能與此類前瞻性陳述中表達或預測的內容存在重大差異。讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述，因為此等陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。除非法律要求，否則無論是由於新資訊的出現、未來事件或其他原因，雪佛龍均沒有義務公開更新任何前瞻性陳述。

一些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述存在較大差異，其中包括：原油和天然氣價格以及對公司產品的需求發生變化，以及因市場狀況而導致的生產減少；石油輸出國家組織和其他產油國可能實施的原油生產配額或其他行動；科技進步；公司營運所在國政府政策的變更；公共衛生危機，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病，以及任何相關的政府政策和行動；公司的全球供應鏈中斷，包括供應鏈限制和貨物及服務成本上升；公司營運所在國經濟、監管和政治環境的變化；國內外一般經濟、市場和政治狀況，包括俄羅斯與烏克蘭之間的軍事衝突以及全球對該衝突的反應；煉油、行銷和化學品利潤率的變化；競爭對手或監管機構的行為；探勘支出的時間；原油提升的時機；替代能源或替代產品的競爭力；大型碳捕集和補償市場的發展；公司供應商、廠商、合作夥伴和權益關係企業的經營業績和財務狀況，特別是在新冠肺炎疫情期間的業績和狀況；公司的合資夥伴無法或未能為其營運和開發活動提供資金；現有和未來的原油和天然氣開發專案可能無法達到預期的淨產量；計畫專案的開發、建設或啟動可能發生延誤；由於戰爭、意外事故、政治事件、內亂、惡劣天氣、網路威脅、恐怖主義行為，或公司無法控制的其他自然或人為因素，可能導致公司營運受到干擾或中斷；根據現行或未來的環境規例及訴訟，採取補救行動或進行評估的潛在責任；在營運、投資或產品方面已經發生或現行或未來的環境法規和條例，包括限制或減少溫室氣體排放的國際協定、國家或地區立法和監管措施要求發生的重大變化，以限制或減少溫室氣體排放量；因未決或未來訴訟而產生的潛在責任；公司未來收購或處置資產或股份，或此類交易延遲或未能根據要求的成交條件完成；資產處置或減損可能產生的收益和損失；政府強制銷售、資產脫售、資本重組、賦稅和稅務審計、關稅、制裁、財務條款的變化或對公司經營範圍的限制；外匯兌美元匯率的波動；公司流動性和接觸債務市場的機會大幅減少；獲得執行資本分配策略所需的董事會授權，包括未來的股票購回計畫和股利支付；根據規則制定機構頒佈的公認會計原則，變更會計規則的影響；公司識別和減輕全球能源產業營運中固有的風險和危害的能力；以及在公司2021年Form 10-K年度報告第20至25頁「風險因素」標題下列出的因素，以及在隨後遞交給美國證券交易委員會的文件中列出的因素。本新聞稿中未討論的其他不可預測或未知因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。

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