Les éleveurs de poulets de Janzé accélèrent le développement de leur autoconsommation d’énergie renouvelable en choisissant les solutions OKwind

La coopérative des poulets de Janzé et Groupe OKwind (FR0013439627 – ALOKW), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération d’énergie dédiés à l’autoconsommation, annoncent la signature d’un accord commercial avec les adhérents de la coopérative poulets de Janzé.

63 producteurs ont sollicité les solutions OKwind pour atteindre à minima 35% d’autonomie énergétique et baisser ainsi leur facture d’électricité dans un contexte de très forte inflation des coûts énergétiques. Un accord qui permet, en 6 mois, l’installation de 1,4 mégawatt-crète, soit une capacité moyenne de production globale de 2,6 GigaWh.

Une dynamique collective au service de l’indépendance énergétique des éleveurs et du territoire

La coopérative des poulets de Janzé a proposé à ses adhérents un achat groupé de solutions OKwind pour répondre à leurs besoins énergétiques tout en améliorant leur empreinte carbone. Près de 40% des 170 adhérents ont répondu favorablement à la proposition et seront équipés d’ici novembre 2022 en trackers solaires intelligents. Une opération commune qui va permettre à 63 exploitants d’augmenter leur autonomie énergétique et de diminuer leur facture d’électricité.

Cet accord commercial groupé permet à chaque éleveur de faire face à l’envolée des prix de l’énergie et en même temps de participer à la transition écologique. Installés chez les exploitants sur tout le territoire de la coopérative, ces solutions énergétiques permettent de produire une énergie verte en milieu diffus sans mobilisation de foncier. Un bénéfice direct pour tout le territoire d’Ille-et-Vilaine qui voit sa production d’énergie verte augmenter grâce à cet accord. Ce déploiement se fait de plus sans subvention publique et vient directement alléger les charges d’exploitation des éleveurs. Les solutions OKwind permettent ainsi d’absorber les fluctuations de prix de l’énergie dans le temps avec un investissement amorti sur quelques années.

Le Groupe OKwind, un partenaire fort du monde agricole

Leader français de l’autoconsommation en milieu professionnel, Groupe OKwind est historiquement très présent dans le monde agricole avec un combat fort : créer de la richesse en milieu rural.

L’autoconsommation permet de produire et de consommer dans un même lieu de l’énergie verte. Grâce à sa technologie de trackers solaires, bi-axes et bi-faces, qui suivent le soleil comme les tournesols, OKwind permet d’atteindre jusqu’à 70% d’autonomie énergétique.

Ces générateurs d’énergie couplés à un système de management de l’énergie permettent de produire une énergie stable et linéaire adaptée à chaque système de production. Facilement installables sur les exploitations grâce à une très faible emprise au sol ils permettent le libre usage des surfaces agricoles en polyculture. Les trackers solaires apparaissent comme la technologie de production d’énergie solaire la plus adaptée à l’agriculture et à l’élevage. De nombreux avantages qui séduisent chaque année un nombre croissant d’agriculteurs.

La coopérative des Fermiers de Janzé, des producteurs unis pour son territoire

La coopérative des Fermiers de Janzé c’est avant tout, un territoire, localisé dans des exploitations familiales produisant des volailles fermières de qualité avec un savoir-faire issu d’un modèle vertueux. Forte de son histoire, la coopérative souhaite continuer de s’appuyer sur sa raison d’être d’élever des volailles fermières en plein air tout en restant engagée sur son territoire.

Ainsi, portée par ses 170 éleveurs, depuis sa création en 2003, la coopérative a toujours eu à cœur de s’engager autour des méthodes d’élevage respectueuses tant pour son environnement que pour le bien-être des producteurs et de leurs volailles. Des engagements portés par le collectif où la responsabilité sociétale demeure primordiale. Des volailles Label Rouge, donc, élevées en plein air dans le respect et avec un cahier des charges strict mais pas que…

L’opération commune menée avec OKwind œuvrant sur le même territoire l’illustre. Elle va permettre aux producteurs, acteurs de l’autoconsommation sous peu, d’augmenter leur autonomie énergétique et de diminuer leur facture d’électricité. Ainsi, en plus de faire des économies et de poursuivre leurs actions en faveur de l’environnement, les éleveurs participent concrètement à la transition écologique de notre région.

Pour Louis Maurice, Président du Groupe OKwind : « Cet accord commercial est une première. Il montre comment une coopérative peut également accompagner ses adhérents sur l’aspect énergétique. En optant pour l’autoconsommation, les éleveurs font plus que des économies, ils s’engagent pour leur territoire. Ils participent de façon concrète et visible à l’indépendance énergétique. C’est notre combat chez OKwind : développer de vraies solutions pour créer de la richesse en milieu rural. »

Pour Patrick Giboire, Président de la coopérative des Fermiers de Janzé : « Nous avons tous conscience qu’il faut sans cesse faire évoluer nos pratiques d’élevage pour continuer d’œuvrer pour notre environnement. Ce projet est un exemple concret d’une cohésion et d’une forte adhésion de nos producteurs qui vont installer d’ici cette fin d’année, un tracker OKwind sur leur exploitation. Nous sommes fiers, en tant qu’éleveurs prônant le local, d’être aussi associés à une entreprise innovante sur notre territoire et qui va nous permettre de produire une énergie verte produite chez nous ! »

À propos de la coopérative des Fermiers de Janzé

Alors que les volailles de Janzé font l’inventaire des produits en Bretagne dès le 19ème siècle, c’est en 1980 que l’association du Poulet de Janzé se créer avec comme mots d’ordre, l’hygiène et la qualité. Les éleveurs votent ensuite pour l’indépendance statutaire et se regroupent en coopérative en 2003 pour défendre leurs intérêts. L’association reste alors propriétaire des cahiers des charges Label Rouge, preuve de qualité supérieure et de l’Indication Géographique Protégée de Janzé puis poursuit son chemin de coordination des actions au sein de la filière. Aujourd'hui, la coopérative des Fermiers de Janzé c’est 170 producteurs de volailles fermières labélisées (poulets, pintades mais aussi dindes ou chapons en périodes festives) unis sur le territoire d’Ille-et-Vilaine et cantons limitrophes. Une coopérative à taille humaine où les valeurs de la solidarité et de la qualité ont aussi pour ambitions de contribuer au développement durable du territoire. L’agroforesterie, le biogaz ou encore, l’autoconsommation de son électricité produite sur son exploitation sont aussi des actions en faveurs de l’environnement qui permet de continuer à écrire l’histoire des fermiers de Janzé sur son territoire.

Pour plus d’informations : www.poulet-de-janze.fr

À propos de Groupe OKwind

Fondé en 2009 par Louis Maurice, Président Directeur Général, Groupe OKwind développe des solutions de production et de consommation d’énergie verte en circuit court. Son approche globale, combinant génération et management de l’énergie, vise à renforcer l’autonomie énergétique et ainsi accélérer la transition écologique. Grâce à son écosystème technologique unique, Groupe OKwind permet à l’autoconsommation de s’affirmer comme une nouvelle voie pour l’énergie. Une solution qui est déployable rapidement, pilotable en temps réel et à un tarif compétitif, sans subvention. Chaque jour, Groupe Okwind œuvre ainsi au déploiement d’une énergie locale, bas carbone, à coût fixe au service des professionnels et des particuliers. En 2021, Groupe OKwind a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 25 M€ et compte aujourd’hui 150 employés, avec plus de 2 000 installations sur l’ensemble du territoire français.

Pour plus d’informations : www.okwind.fr