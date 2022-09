Fastway déploie la technologie Verimatrix de sécurité de contenu dans ses nouveaux décodeurs Google Android

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société Fastway Transmissions Private Limited (Fastway), pionnier et leader reconnu du divertissement numérique en Inde, a choisi le système d'autorité de contenu vidéo (VCAS) de Verimatrix pour protéger son réseau hybride DVB utilisé par ses tout nouveaux décodeurs Google Android.

Fastway, l'un des principaux opérateurs multiservices en Inde, agit en étroite collaboration avec sa filiale exclusive, Netplus Broadband, afin de fournir des services innovants à 3,5 millions d'abonnés qui profitent des quelques 600 chaînes disponibles dans plus de 300 villes du pays.

Pour Fastway, l'évolutivité, la flexibilité et la sécurité du contenu constituaient des priorités absolues dans le cadre de l'amélioration de son activité et de sa position d'innovateur dans la région. La solution VCAS de Verimatrix pour DVB Hybrid offre à l'entreprise la capacité de croître et de se développer en toute sérénité sur le marché en pleine expansion du divertissement multi-écrans.

"Lorsque nous cherchions à améliorer notre sécurité avec nos décodeurs Google Android et plus encore, notre choix s'est porté sur Verimatrix qui a prouvé sa capacité à permettre le développement de nos opérations en toute sérénité, avec les protections et les intégrations requises", a déclaré S Gurdeep Singh, CMD du Groupe Jujhar. "Nous sommes fiers de nous engager à offrir un contenu et des expériences utilisateur de la plus haute qualité qui soit dans notre pays. Notre collaboration avec Verimatrix contribuera fortement à soutenir notre engagement."

"C'est un honneur d'annoncer la décision de Fastway qui figure parmi les entreprises les plus récentes de la région à avoir sélectionné les technologies de sécurité de contenu de Verimatrix", a déclaré Asaf Ashkenazi, CEO de Verimatrix. "Nos protections reconnues ainsi que nos intégrations simplifiées auprès des fournisseurs de systèmes de facturation, d'encodage, de middleware ou encore d'applications sont des atouts majeurs, en particulier dans un contexte de forte croissance. Nous sommes fiers de contribuer au renforcement des avantages concurrentiels de Fastway."

A propos de Fastway

Fastway Transmissions est l'activité TIC (information, communication et technologie) du groupe Jujhar, dirigée par le directeur général S. Gurdeep Singh. Avec plus de 3,5 millions d'abonnés au service de télévision, Fastway Transmissions a été le premier opérateur de réseau mobile (MSO) en Inde à utiliser la technologie IP 10 gigabits et à offrir à ses clients du câble des centaines de chaînes de télévision et de radio. Le groupe est fort d'un héritage de plus de 30 ans d'excellence commerciale. Les entreprises du Jujhar Group opèrent dans plusieurs secteurs verticaux : logistique, hôtellerie, immobilier, divertissement numérique et services de dernière génération. Visitez www.fastway.in.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.