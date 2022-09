De WealthTech Abbove ondersteunt Quintet Private Bank om digitale vermogensplanning aan te bieden aan haar private banking klanten in België

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--De Belgische solution provider Abbove, een opkomende leider in de digitale transformatie van de vermogensbeheersector, kondigt een partnerschap aan met het Belgische filiaal Puilaetco van Quintet Group. Deze samenwerking is een nieuwe stap voor de onderneming om haar platform voor vermogensplanning verder te verspreiden. Als het Belgische pilotproject succesvol blijkt, kan Abbove haar diensten uitbreiden naar maar liefst zes nieuwe Europese landen, waaronder Nederland, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Momenteel hebben meer dan 25.000 families in Europa toegang tot het platform van Abbove via hun vertrouwde adviseur. Vanaf vandaag zullen de klanten van Puilaetco, die de technologie zullen gebruiken onder de naam ‘Richer Life Plan’, dat gebruikersbestand nog verder uitbreiden. Dankzij het platform van Abbove, kunnen de adviseurs van de bank hun klanten nu een globaal overzicht bieden van hun volledige familievermogen, alsook gedetailleerde simulaties maken over de evolutie van het vermogen en de organisatie van de nalatenschap, en dit alles op een digitaal en 24/7 toegankelijk platform.

“ Vanaf het begin al is duidelijk dat onze oplossing en visie volledig in lijn liggen met de ambities van Quintet. Bij Abbove ontwikkelen we een technologie die financiële instellingen van begin tot eind ondersteunt bij het aanbieden van globale vermogensbeheerdiensten: van de situatie van elke klant volledig begrijpen tot de beste oplossingen aanbieden op basis van hun persoonlijke behoeften en een digitale en interactieve klantenervaring garanderen. Bovendien vond niet alleen onze oplossing op zich, maar ook ons doel om die internationaal beschikbaar te maken een match met Quintet Group die de ambitie heeft om ons platform verder te verspreiden over zijn Europese netwerk”, zei Guillaume Desclée, CEO en mede-oprichter van Abbove.

Ludivine Pilate, Country CEO van Puilaetco voegt hieraan toe: “ Met Richer Life Plan betreden we een nieuw tijdperk van vermogensadvies op maat dankzij een complete en innovatieve technologische oplossing. De tool sluit perfect aan bij onze wens om de vertrouwensrelatie tussen onze cliënten en bankiers te versterken: ze zullen hetzelfde informatieniveau delen, een onmisbare basis voor onze experts om gepersonaliseerde oplossingen aan te bieden op het vlak van vermogensstructurering, beleggingen, kredieten of kunstadvies. Met deze nieuwe stap komen we onze belofte na om samen met onze cliënten een rijker leven op te bouwen.”

Nadat de onderneming haar platform begin juni beschikbaar maakte voor banken in heel Europa, is dit het tweede private banking partnerschap dat Abbove aankondigt in drie maanden tijd. De oplossing van de WealthTech is ontworpen om internationale bankgroepen te helpen een nieuwe, digitale en globale laag toe te voegen aan hun vermogensdiensten om de productiviteit, advieskwaliteit en ervaring van alle gebruikers te verbeteren.

Over Abbove:

Abbove SA is een Belgische WealthTech die een collaboratief platform voor vermogensplanning ontwikkelt voor financiële adviseurs en de families die ze begeleiden. De technologie helpt financiële instellingen om hun diensten in vermogensbeheer te digitaliseren door interne processen vlotter te maken en de klantenervaring van de families die ze bijstaan te verbeteren. Het platform wordt momenteel gebruikt door 900 adviseurs die het ter beschikking stellen van meer dan 25.000 families in Europa. Voor meer informatie, ga naar www.abbove.com.

Over Puilaetco:

Met bijna 200 hooggekwalificeerde medewerkers en ongeveer tien miljard euro aan activa in beheer is Puilaetco, een filiaal van Quintet Private Bank (Europe) S.A., een Belgische vermogensbeheerder (opgericht in 1868) die zijn cliënten een gepersonaliseerde aanpak biedt die zowel vernieuwend als traditioneel is. Als vertrouwenspartner biedt de bank al vijf generaties lang efficiënte, gepersonaliseerde en verantwoorde oplossingen aan. Deze diensten omvatten vermogensbeheer, financiële planning en vermogensplanning, leningen en artistiek vermogensbeheer.