La WealthTech Abbove aide Quintet Private Bank à proposer des services de gestion patrimoniale digitale à ses clients de la banque privée en Belgique

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Le fournisseur belge de logiciels Abbove, un leader émergent dans la transformation digitale du secteur de la gestion patrimoniale, annonce son partenariat avec la succursale belge du groupe Quintet, Puilaetco, pour fournir un accompagnement patrimonial digital à leurs clients de la banque privée. L’entreprise franchit ainsi une nouvelle étape dans la distribution de sa plateforme de gestion patrimoniale, avec la possibilité d’étendre ses services à six nouveaux pays européens, dont les Pays-Bas, le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni, si le déploiement pilote belge s’avère concluant.

Actuellement, plus de 25 000 familles en Europe ont accès à la plateforme d'Abbove par l'intermédiaire de leur conseiller de confiance. À partir d'aujourd'hui, les clients de Puilaetco, qui utiliseront la technologie sous le nom de "Richer Life Plan", viendront élargir cette base d'utilisateurs. L’intégration de la solution dans leur offre permet aux conseillers de la banque de donner à leurs clients une vision globale de l'ensemble du patrimoine familial, ainsi que de créer des simulations financières détaillées et des simulations sur l'organisation de leur succession, le tout sur une plateforme digitale et accessible 24/7.

"Depuis le début, il est clair que notre solution et notre vision correspondent parfaitement à l'ambition de Quintet. Chez Abbove, nous développons une technologie qui aide les institutions financières tout au long du cycle d'offre de services de gestion patrimoniale holistiques : de la compréhension complète de la situation globale d'un client à la proposition des meilleures solutions basées sur ses besoins personnels et à la garantie d'une expérience client digitale et interactive. Non seulement notre solution en tant que telle, mais aussi notre ambition de rendre notre plateforme disponible à l'international ont trouvé un écho chez Quintet qui a la volonté de diffuser la solution à travers son réseau en Europe après ce premier déploiement en Belgique", a déclaré Guillaume Desclée, CEO et co-fondateur d'Abbove.

Ludivine Pilate, Country CEO de Puilaetco, commente également ce nouveau partenariat : “Avec le Richer Life Plan, nous entrons dans une nouvelle ère de conseils patrimoniaux sur mesure grâce à une solution technologique complète et innovante. L’outil correspond parfaitement à notre volonté de renforcer la relation de confiance entre nos clients et nos banquiers : ceux-ci partagent le même niveau d’informations, une base indispensable pour que nos experts puissent proposer des solutions personnalisées en matière de structuration de patrimoine, d’investissement, de crédit ou encore de conseils en art. A ce titre, cette nouvelle étape concrétise notre promesse de construire avec nos clients une vie plus enrichissante.

Après avoir ouvert sa plateforme aux banques de toute l'Europe au début du mois de juin, il s'agit du deuxième partenariat de banque privée annoncé par Abbove en l'espace de trois mois. La solution de la WealthTech vise à aider les groupes bancaires internationaux à ajouter une nouvelle couche digitale et globale à leurs services patrimoniaux afin d'améliorer la productivité des conseillers, la qualité des conseils et l'expérience des utilisateurs.

À propos d’Abbove : Abbove SA est une “WealthTech” belge qui développe une plateforme de gestion patrimoniale collaborative à destination des conseillers financiers et des familles qu’ils accompagnent. La technologie Abbove permet aux institutions financières de digitaliser leur service d’accompagnement patrimonial en améliorant la fluidité des processus internes et l’expérience des familles qu’ils servent. La plateforme est actuellement utilisée par 900 conseillers qui la mettent à disposition de plus de 25.000 familles en Europe. Pour plus d’informations, visitez www.abbove.com.

À propos de Puilaetco :

Avec près de 200 collaborateurs hautement qualifiés et une dizaine de milliards d’euros d’actifs sous gestion, Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. Branch est un gestionnaire de patrimoine belge (fondé en 1868) qui propose à ses clients une approche personnalisée, à la fois innovante et traditionnelle. En tant que partenaire de confiance, la banque propose depuis cinq générations des solutions performantes, personnalisées et responsables. Ces services intègrent la gestion patrimoniale, la planification financière et successorale, les crédits et la gestion de patrimoine artistique.