Energy Vault、Wellhead Electric和W Power宣佈就南加州275 MWh的儲能專案達成協議

瑞士盧加諾、加州西湖村和加州沙加緬度--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV)（簡稱“Energy Vault”或「公司」）是永續電網級儲能解決方案的領導者。公司今天宣佈與Wellhead Electric Company, Inc.（簡稱“Wellhead Electric”）和W Power, LLC（簡稱“W Power”）簽訂了斯坦頓儲能系統(SESS)的設計採購施工(EPC)合約。W Power是由女性領導的商業企業，在加州開發和擁有發電設施。該專案將由Wellhead Services, Inc.運行，Wellhead Services是加州創新型能源發電和儲能設施方面極具經驗的開發商和營運商之一，總部設在加州沙加緬度。

Energy Vault將隨即於2022年之內開始在加州斯坦頓的W Power能源可靠性中心部署275.2 MWh的電池儲能專案。該專案正加快進度，以因應南加州的關鍵電力需求，預計於2023年年中建成。Energy Vault還將支援W Power和Wellhead在加州開發和部署未來儲能專案，這意味著近期內將增加約600 MWh以上的容量。

該系統將植基於Energy Vault Solutions (EVS)的專有整合平臺，並由EVS的能源管理軟體提供支援。EVS平臺於2021年第四季推出，充分利用極為先進的軟體架構和最佳化演算法，能夠在大量用例下對多種能源資產進行整合和協調。結合該公司現有的永續長效重力儲能技術產品，Energy Vault將繼續推動全球向具有韌性的無碳電網過渡。

Energy Vault董事長兼執行長Robert Piconi表示：「我們期待與Wellhead和W Power一起開發這項專案。該專案將植基於我們的專有系統，反映了我們之前宣佈的EVS策略的落實。這個令人振奮的專案彰顯出我們在多種基礎儲能技術方面的廣泛儲能經驗和能力，同時能夠使能量密度和性能要求最佳化，這是滿足Wellhead需求的關鍵因素之一。緊迫的部署時間軸和對執行保證的需求，展現出我們有能力以客戶為中心、靈活且快速地因應全球儲能市場迅速擴大的需求。」

Piconi先生繼續說道：「由EVS支援的解決方案是對Energy Vault目前在全球同步部署的長效重力儲能能力的有力補充，也是我們成為一流儲能科技合作夥伴之願景的重要部分，我們的客戶在處理複雜的電網問題時需要創新和創意。憑藉EVS，我們能夠擴張現有的可服務市場。我們很自豪能夠利用以重力為基礎的EVxTM專有技術來提供廣泛的解決方案組合，無論是短期還是長期，都能協助客戶達成其脫碳目標，同時盡量擴大其經濟報酬率。這是本公司使命的根本所在。」

Wellhead Electric執行長Hal Dittmer表示：「Energy Vault團隊在儲能解決方案方面的深厚知識及其關鍵工程、整合和施工經驗都令我們留下了深刻印象。Energy Vault之所以贏得我方信任，是因為他們努力為我們的斯坦頓工廠找到一流解決方案。此外，EVS技術平臺具有極高的能量密度和安全特性，讓我們能夠在工廠內部署超大儲能容量，且完全有信心達到我們預期的系統性能和專案經濟報酬率目標。」

關於Energy Vault

Energy Vault致力於開發和部署統包式永續儲能解決方案，旨在推動全球公用事業規模的儲能轉型，在維持電網彈性的同時實現能源脫碳。其專有的以重力為基礎的儲能技術、電池儲能技術和儲能管理與整合平臺，旨在幫助電力公司、獨立發電商和大型工業能源用戶大幅削減均化能源成本，同時確保電力可靠性。Energy Vault採用環保原材料並資源化再利用廢棄物，在促進世界向循環經濟轉變的同時亦加快客戶的潔淨能源轉型。如欲獲取更多資訊，請造訪：www.energyvault.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含涉及風險、不確定性和假設的前瞻性陳述，包括有關Energy Vault對未來擴張、部署和能力的陳述。多種因素可能導致實際結果與本新聞稿中的陳述存在實質性的差異，包括：為本新聞稿中宣佈的專案部署Energy Vault能源管理軟體有關的風險；與Energy Vault為本新聞稿中宣佈的專案提供設備、工程、採購、施工和電廠配套設施服務的能力有關的風險；該專案是Energy Vault的首個此類部署，因此該系統可能存在不可預見的問題；公司達成里程碑以收到付款的能力；本新聞稿中宣佈的專案出現不可預見的延誤，包括這些專案是否會按時施工或是否會按計劃運行；一般市場的發展和變化；新冠疫情的持續影響；政治、經濟和商業狀況；以及競爭性技術對電池供電專案需求的影響。其他可能影響我們財務結果的風險和不確定性包括在我們於2022年8月8日遞交給美國證券交易委員會(SEC)之截至2022年6月30日的Form 10-Q季報中「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析」標題下識別的因素。該報告可在我們的網站(investors.energyvault.com)和SEC的網站www.sec.gov上查閱。其他資訊也將在我們不時向SEC遞交的其他文件中列出。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是根據我們在本新聞稿發佈之日所掌握的資訊，除非適用法律要求，否則我們不承擔任何義務來更新所提供的前瞻性陳述以反映聲明發佈之日後發生的事件或存在的情況。

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