 Energy Vault、Wellhead Electric和W Power宣布就南加州275兆瓦时的储能项目达成协议

瑞士卢加诺、加州西湖村和加州萨克拉门托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV)（简称“Energy Vault”或“公司”）是可持续电网级储能解决方案的领导者。公司今天宣布与Wellhead Electric Company, Inc.（简称“Wellhead Electric”）和W Power, LLC（简称“W Power”）签订了斯坦顿储能系统(SESS)的设计采购施工(EPC)合同。W Power是一家由女性领导的商业企业，在加州开发和拥有发电设施。该项目将由Wellhead Services, Inc.运营，Wellhead Services是加州创新型能源发电和储能设施方面极具经验的开发商和运营商之一，总部设在加州萨克拉门托。

Energy Vault将随即于2022年年内开始在加州斯坦顿的W Power能源可靠性中心部署275.2兆瓦时的电池储能项目。该项目正加快进度，以满足南加州的关键电力需求，预计于2023年年中建成。Energy Vault还将支持W Power和Wellhead在加州开发和部署面向未来的储能项目，这意味着近期内将增加约600兆瓦时以上的容量。

该系统将基于Energy Vault Solutions (EVS)的专有整合平台构建，并由EVS的能源管理软件提供支持。EVS平台于2021年第四季度推出，充分利用极为先进的软件架构和优化算法，能够在大量用例下对多种能源资产进行整合和协调。结合该公司现有的可持续长效重力储能技术产品，Energy Vault将继续推动全球向有韧性的无碳电网过渡。

Energy Vault董事长兼首席执行官Robert Piconi表示：“我们期待着与Wellhead和W Power一起开发这个项目。该项目将基于我们的专有系统构建，反映了我们之前宣布的EVS战略的落实。这个令人振奋的项目彰显出我们在多种基础储能技术方面的广泛储能经验和能力，同时能够优化能量密度和性能要求，这是满足Wellhead需求的关键因素之一。紧迫的部署日程和对执行保证的需求，展现出我们有能力以客户为中心、灵活且快速满足全球储能市场迅速扩大的需求。”

Piconi先生继续说道：“由EVS支持的解决方案是对Energy Vault目前在全球同步部署的长效重力储能能力的有力补充，也是我们成为领先储能技术合作伙伴的愿景的重要组成部分，我们的客户在处理复杂的电网问题时需要创新和创造力。依托EVS，我们能够扩张现有的可服务市场。我们很自豪能够利用基于重力的EVxTM专有技术来提供广泛的解决方案组合，无论是短期还是长期，都能帮助客户实现其脱碳目标，同时使其经济回报最大化。这是我们公司使命的根本所在。”

Wellhead Electric首席执行官Hal Dittmer表示：“Energy Vault团队在储能解决方案方面的深厚知识及其关键工程、整合和施工经验都给我们留下了深刻印象。Energy Vault之所以赢得我方信任，是因为他们努力为我们的斯坦顿工厂找到了一流解决方案。此外，EVS技术平台具有极高的能量密度和安全特性，让我们能够在工厂内部署超大储能容量，且完全有信心达到我们预期的系统性能和项目经济回报目标。”

关于Energy Vault

Energy Vault致力于开发和部署统包式可持续储能解决方案，旨在推动全球公用事业规模的储能转型，在维持电网弹性的同时实现能源脱碳。其专有的基于重力的储能技术、电池储能技术和储能管理与整合平台旨在帮助电力公司、独立发电商和大型工业能源用户大幅削减平准化能源成本，同时确保电力可靠性。Energy Vault采用环保原材料并资源化再利用废弃物，在促进世界向循环经济转变的同时加快客户的清洁能源转型。如需获取更多信息，请访问：www.energyvault.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述，包括有关Energy Vault对未来扩张、部署和能力的陈述。多种因素可能导致实际结果与本新闻稿中的陈述存在实质性的差异，包括：为本新闻稿中宣布的项目部署Energy Vault能源管理软件有关的风险；与Energy Vault为本新闻稿中宣布的项目提供设备、工程、采购、施工和电厂配套设施服务的能力有关的风险；该项目是Energy Vault的首个此类部署，因此该系统可能存在不可预见的问题；公司实现里程碑以收到付款的能力；本新闻稿中宣布的项目出现不可预见的延误，包括这些项目是否会按时施工或是否会按计划运营；一般市场的发展和变化；新冠疫情的持续影响；政治、经济和商业条件；以及竞争性技术对电池供电项目需求的影响。其他可能影响我们财务结果的风险和不确定性包括在我们于2022年8月8日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2022年6月30日的Form 10-Q季报中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”条目中识别的因素。该报告可在我们的网站(investors.energyvault.com)和SEC的网站www.sec.gov上查阅。其他信息也将在我们不时向SEC提交的其他文件中列出。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于我们在本新闻稿发布之日所掌握的信息，除非适用法律要求，否则我们不承担任何义务来更新所提供的前瞻性陈述以反映声明发布之日后发生的事件或存在的情况。

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