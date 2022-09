Energy Vault, Wellhead Electric e W Power anunciam contrato para projeto de armazenamento de energia de 275 MWh no sul da Califórnia

LUGANO, Suíça, WESTLAKE VILLAGE e SACRAMENTO, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" ou a "Empresa"), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje a assinatura do contrato EPC Stanton Energy Storage System (SESS) com Wellhead Electric Company, Inc. ("Wellhead Electric") e W Power, LLC ("W Power"), uma empresa de propriedade feminina que desenvolveu e possui instalações de geração de energia na Califórnia. O projeto será operado pela Wellhead Services, Inc., uma dos mais experientes desenvolvedoras e operadoras de geração de energia inovadora e instalações de armazenamento de energia na Califórnia, com sede em Sacramento, CA.

A Energy Vault terá a implantação iniciada imediatamente em 2022 de um projeto de armazenamento de bateria de 275,2 MWh no Energy Reliability Center da W Power em Stanton, Califórnia. O projeto segue um cronograma acelerado para atender às necessidades cruciais de energia do sul da Califórnia e deve ser concluído em meados de 2023. A Energy Vault também dará suporte à W Power e à Wellhead no desenvolvimento e implantação de futuros projetos de armazenamento de energia na Califórnia, representando acima de 600 MWh da capacidade adicional a curto prazo.

O sistema será construído na plataforma de integração proprietária da Energy Vault Solutions (EVS) e operado pelo software de gestão de energia da EVS. A plataforma da EVS, que foi introduzida no quarto trimestre de 2021, aproveita a arquitetura de software mais avançada e os algoritmos de otimização, permitindo a integração e orquestração de diversos ativos de energia em vários casos de uso. Junto com a oferta de tecnologia sustentável de armazenamento de energia por gravidade de longa duração existente da Empresa, a Energy Vault continua avançando na transição mundial a uma rede elétrica resiliente e sem carbono.

"Estamos ansiosos para desenvolver este projeto com a Wellhead e W Power que será construído em nosso sistema proprietário, refletindo a execução em nossa estratégia EVS anunciada anteriormente", disse Robert Piconi, presidente e diretor executivo da Energy Vault. "Este empolgante projeto reflete nossa ampla experiência e recursos de armazenamento de energia em diversas tecnologias de armazenamento subjacentes, ao otimizar a densidade de energia e requisitos de desempenho que foram um fator-chave para cumprir os requisitos da Wellhead. Os prazos de implantação exigentes e a necessidade de garantia de execução demonstram nossa capacidade de visar o cliente, de modo ágil e responsivo às necessidades em rápida expansão do mercado mundial de armazenamento."

"Nossas soluções habilitadas pela EVS são o complemento natural para os recursos de armazenamento por gravidade de longa duração da Energy Vault, que vêm sendo implantados mundialmente em paralelo e um componente-chave de nossa visão de ser uma parceria líder em tecnologia de armazenamento de energia a nossos clientes que exigem inovação e criatividade ao lidar com as complexidades da rede", continuou o Sr. Piconi. "Com a EVS, pudemos expandir nosso mercado de serviços e estamos orgulhosos de oferecer um amplo portfólio de soluções, de curta a longa duração, com nossa tecnologia baseada em gravidade EVxTM, que ajudam os clientes a alcançar suas metas de descarbonização, enquanto maximizam os retornos econômicos. Isto é fundamental para a missão da Empresa."

"A equipe da Energy Vault nos impressionou imensamente com seu amplo conhecimento de soluções de armazenamento de energia e sua experiência essencial em engenharia, integração e construção", disse Hal Dittmer, diretor executivo da Wellhead Electric. "Eles ganharam nossa confiança por sua dedicação em encontrar a solução ideal para nosso local em Stanton. Além disto, devido à plataforma de tecnologia da EVS, com a mais alta densidade de energia e recursos de segurança, pudemos adequar a máxima capacidade de armazenamento de energia em nosso local, com total confiança de cumprir os requisitos de desempenho esperado do sistema e retorno econômico do projeto."

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault desenvolve e implanta soluções de armazenamento de energia sustentável concebidas para transformar a abordagem mundial de armazenamento de energia em grande escala ao realizar a descarbonização, mantendo a resiliência da rede. A tecnologia proprietária de armazenamento de energia baseada em gravidade, tecnologia de armazenamento de baterias bem como plataforma de integração e gestão de armazenamento de energia da Empresa se destinam a ajudar concessionárias, produtores independentes de energia e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente seu custo nivelado de energia, mantendo a confiabilidade da energia. Com o uso de materiais ecologicamente corretos com a capacidade de integrar materiais residuais para reutilização benéfica, a Energy Vault facilita a mudança a uma economia circular enquanto acelera a transição de energia limpa para seus clientes. Para mais informação, acesse: www.energyvault.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que envolvem riscos, incertezas e suposições, incluindo declarações sobre a futura expansão, implantações e recursos da Energy Vault. Há um número significativo de fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações feitas neste comunicado à imprensa, incluindo: riscos referentes à implantação do software de gestão de energia da Energy Vault, projetos anunciados neste comunicado à imprensa, riscos referentes à capacidade de fornecer equipamentos à Energy Vault, engenharia, aquisição, construção e serviços de balanceamento de plantas para projetos anunciados neste comunicado à imprensa, o fato de o projeto ser a primeira implantação para Energy Vault e, como resultado, poder haver problemas imprevistos com o sistema, a capacidade de cumprir metas para receber pagamentos, atrasos imprevistos em projetos anunciados neste comunicado à imprensa, se estes projetos serão construídos no prazo ou se irão funcionar segundo planejado, desenvolvimentos e mudanças no mercado geral, o impacto contínuo da COVID-19, condições políticas, econômicas e comerciais bem como o impacto de tecnologias concorrentes na demanda por projetos com uso de baterias. Riscos e incertezas adicionais que podem afetar nossos resultados financeiros estão incluídos nos títulos "Fatores de Risco" e "Discussão da Gestão, Análise da Condição Financeira e Resultados de Operações" no Relatório Trimestral do Formulário 10-Q para o trimestre concluído em 30 de junho de 2022, apresentado à SEC em 8 de agosto de 2022, disponível em nosso site em investors.energyvault.com e no site da SEC em www.sec.gov. Informações adicionais também serão indicadas em outros apresentações que fazemos à SEC de tempos em tempos. Todas as declarações prospectivas neste comunicado à imprensa têm por base informações disponíveis a nós na data deste documento, e não assumimos qualquer obrigação de atualizar as declarações prospectivas fornecidas para refletir eventos que ocorrem ou circunstâncias que existem após a data em que foram feitas, exceto segundo exigido pela lei aplicável.

