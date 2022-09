LUGANO, Zwitserland & WESTLAKE VILLAGE, Californië & SACRAMENTO, Californië--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” of het “Bedrijf”), een leider in duurzame, netschaal energieopslag oplossingen, kondigde vandaag de ondertekening aan van het Stanton Energy Storage System (SESS) EPC-contract met Wellhead Electric Company, Inc. (“Wellhead Electric”) en W Power, LLC, (“W Power”), een bedrijf dat eigendom is van een vrouw onderneming die energieopwekking faciliteiten in Californië heeft ontwikkeld en bezat. Het project zal worden beheerd door Wellhead Services, Inc., een van de meest ervaren ontwikkelaars en exploitanten van innovatieve energieopwekkings- en energieopslag faciliteiten in Californië, gevestigd in Sacramento, Californië.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.