Energy Vault, Wellhead Electric et W Power annoncent un accord pour un projet de stockage énergétique en Californie du Sud d'un total de 275 MWh

LUGANO, Suisse, WESTLAKE VILLAGE, Californie et SACRAMENTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault » ou la « Société»), leader en matière de solutions de stockage énergétique durable à l'échelle du réseau, a annoncé aujourd'hui la signature du contrat EPC du Stanton Energy Storage System (SESS) avec Wellhead Electric Company, Inc. (« Wellhead Electric») et W Power, LLC, (« W Power»), une entreprise commerciale dirigée par une femme ayant développé et détenu des installations de production d'énergie en Californie. Le projet sera exploité par Wellhead Services, Inc, l'un des développeurs et exploitants les plus expérimentés d'installations innovantes de production et de stockage énergétique en Californie, qui est basé à Sacramento, en Californie.

Energy Vault entamera immédiatement le déploiement en 2022 d'un projet de stockage par batterie de 275,2 MWh au centre de fiabilité énergétique de W Power à Stanton, en Californie. Le projet respecte un calendrier accéléré pour répondre aux besoins critiques en électricité du sud de la Californie et devrait être terminé dans le courant de l'année 2023. Energy Vault assistera également W Power et Wellhead en matière de développement et de déploiement de futurs projets de stockage énergétique en Californie représentant environ 600 MWh+ de capacité supplémentaire à court terme.

Le système se construira sur la plateforme d'intégration propriétaire d'Energy Vault Solutions (EVS) et sera optimisé par le logiciel de gestion énergétique d'EVS. La plateforme EVS, qui a été introduite au quatrième trimestre 2021, fait appel à une architecture logicielle et à des algorithmes d'optimisation parmi les plus avancés, et permet l'intégration et l'orchestration de plusieurs actifs énergétiques sous de nombreux cas d'utilisation. Avec l'offre technologique existante de stockage énergétique gravitaire durable de longue durée de la société, Energy Vault s'efforce de faire progresser la transition mondiale vers un réseau électrique sans carbone et résilient.

« Nous sommes impatients de concrétiser ce projet avec Wellhead et W Power qui sera construit sur notre système propriétaire et reflète par ailleurs le résultat de notre stratégie EVS annoncée précédemment, » a déclaré Robert Piconi, Président-directeur général d'Energy Vault. « Ce projet passionnant est révélateur de notre vaste expérience et de nos capacités en matière de stockage énergétique sur plusieurs technologies de stockage sous-jacentes, et ce, malgré l'optimisation des exigences en matière de densité énergétique et de performance qui était un facteur clé pour répondre aux besoins de Wellhead. Les délais de déploiement serrés et le besoin de sécurité d'exécution prouvent notre capacité à être axé sur le client, agile et réactif aux besoins en pleine expansion du marché mondial du stockage. »

« Nos solutions compatibles avec EVS viennent compléter naturellement les capacités de stockage par gravité de longue durée d'Energy Vault, qui sont déployées en parallèle dans le monde entier, et constituent un élément clé de notre vision visant à être un partenaire technologique de premier plan en matière de stockage énergétique pour nos clients qui ont besoin d'innovation et de créativité pour faire face aux complexités du réseau, » poursuit M. Piconi. « Avec EVS, nous avons pu élargir notre marché de services et nous sommes fiers de proposer un large portefeuille de solutions, de courte à longue durée, avec notre technologie EVxTM basée sur la gravité, qui permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs de décarbonisation tout en maximisant les retours économiques. C'est fondamental pour la mission de la société. »

« L'équipe d'Energy Vault nous a très fortement impressionnés, tant par sa connaissance approfondie des solutions de stockage énergétique que par son expérience déterminante en matière d'ingénierie, d'intégration et de construction, » a déclaré Hal Dittmer, Président-directeur général de Wellhead Electric. « Ils ont su gagner notre confiance grâce à leur dévouement pour trouver la solution optimale pour notre site de Stanton. Qui plus est, grâce à la plateforme technologique EVS, dotée de la plus haute densité d'énergie et de caractéristiques de sécurité, nous avons pu adapter la capacité maximale de stockage énergétique à notre site, avec la pleine conviction de répondre aux performances attendues du système et aux exigences de rendement économique du projet. »

À propos d’Energy Vault

Energy Vault conçoit et déploie des solutions durables de stockage énergétique qui transforment l'approche mondiale du stockage de l'énergie à l'échelle des services publics en décarbonant les réseaux tout en maintenant leur résilience. La technologie exclusive de stockage de l'énergie par gravité, la technologie de stockage sur batteries, et la plateforme de gestion et d'intégration du stockage énergétique de la société aident les services publics, les producteurs d'électricité indépendants et les grands consommateurs industriels d'énergie à réduire considérablement leurs frais énergétiques tout en maintenant la fiabilité du réseau. En utilisant des matériaux respectueux de l'environnement offrant la possibilité d'intégrer des déchets pour une réutilisation avantageuse, Energy Vault favorise l’économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie propre au bénéfice de ses clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.energyvault.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses, notamment des déclarations concernant l'expansion, les déploiements et les capacités futurs d'Energy Vault. De nombreux facteurs sont susceptibles de faire diverger les résultats réels des déclarations faites dans le présent communiqué de presse, notamment: les risques liés au déploiement du logiciel de gestion énergétique d'Energy Vault pour les sites annoncés dans ce communiqué; les risques liés à la capacité d'Energy Vault à fournir des services d'équipement, d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'équilibrage des composantes d'usine pour les sites annoncés dans ce communiqué, le fait que le projet est le premier déploiement de ce type pour Energy Vault et que, par conséquent, il pourrait y avoir des problèmes imprévus avec le système, la capacité à respecter les étapes clés afin de recevoir les paiements, des retards imprévus dans les sites annoncés dans ce communiqué; la question de savoir si ces sites seront construits à temps ou s'ils fonctionneront comme prévu; les développements et évolutions sur le marché mondial; l'impact prolongé de la COVID-19; et les conditions politiques, économiques et commerciales et l'impact des technologies concurrentes sur la demande de projets alimentés par batterie. Des risques et impondérables supplémentaires susceptibles d'impacter nos états financiers sont décrits dans les rubriques « Risk Factors » et « Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 juin 2022, déposé auprès de la SEC le 8 août 2022 et disponible sur notre site web à l'adresse investors.energyvault.com et sur le site de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des informations complémentaires seront également communiquées dans d'autres documents que nous déposons périodiquement auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse reposent sur les informations dont nous disposons à la date de publication, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives présentées en vue de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date à laquelle elles ont été formulées, sauf dans la mesure où la loi en vigueur l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.