卡內基美隆大學攜手萬事達卡基金會，在非洲推動以青年為主導的數位化改革

盧安達吉佳利--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--卡內基美隆大學(CMU)和萬事達卡基金會與盧安達政府合作，今天宣布對非洲高等教育和創新進行轉型投資，為來自經濟落後社區的1萬名年輕人——特別是年輕女性、失能年輕人和被迫流離失所的年輕人——創造機會，並推動包容性發展。

這項與萬事達卡基金會推展的2.757億美元的合作將極大促進位於吉佳利的卡內基美隆大學非洲分校（CMU非洲分校）的高級工程和技術教育的發展。基金會的投資由兩部分捐贈資金組成，其中1.75億美元用於永久資助CMU非洲分校，另外1.007億美元用於建立CMU非洲分校包容性數位化轉型中心。

具體來說，透過與萬事達卡基金會的這項歷史性合作，CMU非洲分校將：

擴大教學能力，包括引進新的工程人工智慧學位和線上學習課程。 將分校年度入學人數增加33%以上。 向更多的分校學生提供額外的經濟援助，包括增加對分校萬事達卡基金會學者專案的支持。這項合作將為300名學生提供直接獎學金支持。 確保課程招收邊緣化群體（包括婦女、失能人士和流離失所者），並為他們提供機會。 推展英語語言沉浸式課程試點專案，幫助來自其它非洲大學的本科生準備研究生學習。

新合作關係還將透過以下方式更廣泛地加強非洲的研究、創業和創新生態系統：

建立與私部門和政府合作的非洲高等教育機構網路，為包容性數位化改革創造條件。 支援多達10所非洲大學提供高品質的工程和技術教育。 透過為CMU非洲分校和其它夥伴大學的研究人員提供培訓、種子資金和合作機會，增加數位知識創造，推動技術發展和創造就業方面的創新。 讓CMU匹茲堡校區的教職員工直接參與CMU非洲分校的活動，在教育方面進行創新，並幫助創造所需知識，推動非洲在農業、衛生和金融等領域實現包容性數位化轉型。

透過這項合作關係的各個支柱專案，共計將有1萬名年輕人將獲得相關技能，全球市場進行競爭，利用這些技能來創新和設計解決區域和全球挑戰的新工具，並將這些工具推向市場。

卡內基美隆大學是唯一一所在非洲擁有碩士學位課程、全職教職員工及業務的美國研究型大學。CMU非洲分校由卡內基美隆大學和盧安達政府於2011年合作建立。歸功於於盧安達政府和盧安達人民的策略合作和慷慨支持，CMU非洲分校已經建立了一個服務於非洲大陸的強大教育平臺。

卡內基美隆大學校長Farnam Jahanian表示：「要為來自各種社會經濟背景的有前途的非洲學生創造機會，關鍵是讓他們有機會在推動未來經濟發展的高科技領域接受教育。我們非常感謝萬事達卡基金會在過去六年裡與CMU合作增強非洲下一代領導人的能力，我們也很高興能進一步擴大我們的合作關係。透過這次的新合作，我們將加快實踐我們的共同使命，並為非洲大陸的學生提供改變人生的教育和職業體驗。」

非洲擁有世界上最年輕、增長最快的人口。到2030年，非洲就業市場將有3.75億年輕人，預計這一數字將在未來幾十年內增長到10億以上。非洲的年輕人代表著未來的勞動力，如果他們擁有參與和建設未來經濟的技能和知識，他們可以成為非洲轉型的力量。

萬事達卡基金會總裁兼執行長Reeta Roy表示：「萬事達卡基金會學者專案和這個專案的畢業生將站在技術創造和公司創辦的最前線，幫助創造就業機會並增強非洲的經濟競爭力。我們很高興這項措施將加強非洲大學在培養非洲大陸科學家、創新者和問題解決者以及產生更廣泛地造福社會的知識方面發揮的作用。」

這項新措施建立在萬事達卡基金會和卡內基美隆大學之前的合作關係的基礎上，以及盧安達政府和CMU非洲分校之間長達10年的成功合作的基礎上，這一合作使來自非洲21個國家的561名年輕人獲得了世界級的培訓，其中包括獲得萬事達卡基金會學者專案資助的125名學生。

盧安達教育部長Valentine Uwamariya表示：「與卡內基美隆大學的策略合作關係是盧安達政府的一項關鍵投資，旨在支持發展知識經濟所需的大量科學技術——特別是資訊通訊技術，幫助加速盧安達和該地區的社會經濟轉型。我們衷心感謝萬事達卡基金會的大力支持，這將幫助盧安達實現在盧安達建立區域卓越中心（CMU非洲分校）的未來願景，並確保該專案的永續性。區域卓越中心以及其它重要策略將有助於確保我們成為全球數位化革命的一部分並從中受惠。」

CMU非洲分校透過卡內基美隆大學排名靠前的工程學院提供資訊技術、電子和電腦工程以及工程人工智慧方面的研究生學位，其標準、課程和要求與匹茲堡校區相同。截至2022年春季，該專案招收了來自21個非洲國家的230多名學生。

工程學院院長William Sanders表示：「萬事達卡基金會的支持將幫助我們加快非洲策略，該策略旨在培養高等教育學生，使其滿足數位化未來的複雜需求，並具備參與全球經濟競爭所需的研究和創業精神。」

CMU非洲分校的畢業生在畢業首年內的就業率接近90%。其校友創立或加入了創業公司，在美國和歐洲的頂級博士專案中攻讀博士學位，或在盧安達政府和世界銀行等組織的政府資訊部門任職。

CMU非洲分校校長兼非洲國際專案副院長Allen Robinson表示：「在我們幫助滿足加速非洲大陸發展所亟需的高品質技術人才過程中，萬事達卡基金會一直是CMU非洲分校重要的發展合作夥伴。這一非凡的新合作階段將顯著擴大我們建立泛非洲網路的能力，從而對整個非洲大陸的年輕人的未來產生積極的影響。」

關於萬事達卡基金會：

萬事達卡基金會與有遠見的組織合作，幫助非洲和加拿大原住民社區的年輕人獲得有尊嚴和有成就感的工作。萬事達卡基金會是世界上最大的私營基金會之一，其使命是促進學習和促進金融包容性，從而創造一個包容平等的世界。該基金會由萬事達卡於2006年創立，是一個獨立的組織，擁有自己的理事會和管理階層。如需更多關於基金會的資訊，請造訪www.mastercardfdn.org，或關注基金會的Twitter帳號：@MastercardFdn。

關於卡內基美隆大學：

卡內基美隆大學(cmu.edu)是一所國際排名靠前的私立研究型大學，擁有廣受讚譽的課程，涵蓋科學、工程、技術、商業、公共政策、人文和藝術等領域。我們由學者、研究人員、創造者和創新者組成的多樣化社群致力於締造讓全球人民受惠的現實世界影響。我們採用大膽、跨學科和開創性方法推展重要工作。

關於工程學院和CMU非洲分校：

卡內基美隆大學工程學院是一所一流的工程學院，以在研究和教育方面的先進合作文化而享有盛名。學院在研究具有重大科學和實踐意義的問題方面頗負盛譽。我們的「締造者」文化深深根植於我們所做的一切工作，為我們帶來了新穎的方法和轉型性成果。我們備受讚譽的教職員工專注於創新管理和工程，產生轉型性成果，推動我們社區、國家和世界的知識和經濟活力。

CMU非洲分校由卡內基美隆大學和盧安達政府於2011年合作建立，是唯一一所在非洲擁有碩士學位課程、全職教職員工及業務的美國研究型大學。該機構正致力於解決加速非洲大陸經濟改革所需的高素質工程人才的嚴重短缺問題。如需瞭解有關非洲工程專案的更多資訊，請造訪africa.engineering.cmu.edu；也可以在Twitter上關注我們：@CMUEngineering和@CMU_Africa。

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