卡内基梅隆大学携手万事达卡基金会，在非洲推动以青年为主导的数字化改革

卢旺达基加利--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--卡内基梅隆大学(CMU)和万事达卡基金会与卢旺达政府合作，今天宣布对非洲高等教育和创新进行转型投资，为来自经济落后社区的1万名年轻人——特别是年轻女性、失能年轻人和被迫流离失所的年轻人——创造机会，并推动包容性发展。

这项与万事达卡基金会开展的2.757亿美元的合作将极大促进位于基加利的卡内基梅隆大学非洲分校（CMU非洲分校）的高级工程和技术教育的发展。基金会的投资由两部分捐赠资金组成，其中1.75亿美元用于永久资助CMU非洲分校，另外1.007亿美元用于建立CMU非洲分校包容性数字化转型中心。

具体来说，通过与万事达卡基金会的这一历史性合作，CMU非洲分校将：

扩大教学能力，包括引入新的工程人工智能学位和在线学习课程。 将分校年度入学人数增加33%以上。 向更多的分校学生提供额外的经济援助，包括增加对分校万事达卡基金会学者项目的支持。这项合作将为300名学生提供直接奖学金支持。 确保课程招收边缘化群体（包括妇女、失能人士和流离失所者），并为他们提供机会。 开展英语语言沉浸式课程试点项目，帮助来自其它非洲大学的本科生准备研究生学习。

新合作关系还将通过以下方式更广泛地加强非洲的研究、创业和创新生态系统：

建立与私营部门和政府合作的非洲高等教育机构网络，为包容性数字化改革创造条件。 支持多达10所非洲大学提供高质量的工程和技术教育。 通过为CMU非洲分校和其它伙伴大学的研究人员提供培训、种子资金和合作机会，增加数字知识创造，推动技术发展和创造就业方面的创新。 让CMU匹兹堡校区的教职工直接参与CMU非洲分校的活动，在教育方面进行创新，并帮助创造所需知识，推动非洲在农业、卫生和金融等领域实现包容性数字化转型。

借助这一合作关系的各个支柱项目，共计将有1万名年轻人将获得相关技能，全球市场进行竞争，利用这些技能来创新和设计那些解决区域和全球挑战的新工具，并将这些工具推向市场。

卡内基梅隆大学是唯一一所在非洲拥有硕士学位课程、全职教职员工及业务的美国研究型大学。CMU非洲分校由卡内基梅隆大学和卢旺达政府于2011年合作建立。得益于卢旺达政府和卢旺达人民的战略合作和慷慨支持，CMU非洲分校已经建立了一个服务于非洲大陆的强大教育平台。

卡内基梅隆大学校长Farnam Jahanian表示：“要为来自各种社会经济背景的有前途的非洲学生创造机会，关键是让他们有机会在推动未来经济发展的高科技领域接受教育。我们非常感谢万事达卡基金会在过去六年里与CMU合作增强非洲下一代领导人的能力，我们也很高兴能进一步扩大我们的合作关系。通过这次的新合作，我们将加快实践我们的共同使命，并为非洲大陆的学生提供改变人生的教育和职业体验。”

非洲拥有世界上最年轻、增长最快的人口。到2030年，非洲就业市场将有3.75亿年轻人，预计这一数字将在未来几十年内增长到10亿以上。非洲的年轻人代表着未来的劳动力，如果他们拥有参与和建设未来经济的技能和知识，他们可以成为非洲转型的力量。

万事达卡基金会总裁兼首席执行官Reeta Roy表示：“万事达卡基金会学者项目和这个项目的毕业生将站在技术创造和公司创办的最前沿，帮助创造就业机会并增强非洲的经济竞争力。我们很高兴这项举措将加强非洲大学在培养非洲大陆科学家、创新者和问题解决者以及产生更广泛地造福社会的知识方面发挥的作用。”

这项新举措建立在万事达卡基金会和卡内基梅隆大学之前的合作关系的基础上，以及卢旺达政府和CMU非洲分校之间长达10年的成功合作的基础上，这一合作使来自非洲21个国家的561名年轻人获得了世界级的培训，其中包括获得万事达卡基金会学者项目资助的125名学生。

卢旺达教育部长Valentine Uwamariya表示：“与卡内基梅隆大学的战略合作关系是卢旺达政府的一项关键投资，旨在支持发展知识经济所需的大量科学技术——特别是信息通信技术，帮助加速卢旺达和该地区的社会经济转型。我们衷心感谢万事达卡基金会的大力支持，这将帮助卢旺达实现在卢旺达建立卓越区域中心（CMU非洲分校）的未来愿景，并确保该项目的可持续性。区域卓越中心以及其它重要战略将有助于确保我们成为全球数字革命的一部分并从中受益。”

CMU非洲分校通过卡内基梅隆大学排名靠前的工程学院提供信息技术、电子和计算机工程以及工程人工智能方面的研究生学位，其标准、课程和要求与匹兹堡校区相同。截至2022年春季，该项目招收了来自21个非洲国家的230多名学生。

工程学院院长William Sanders表示：“万事达卡基金会的支持将帮助我们加快非洲战略，该战略旨在培养高等教育学生，使其满足数字未来的复杂需求，并具备参与全球经济竞争所需的研究和创业精神。”

CMU非洲分校的毕业生在毕业首年内的就业率接近90%。其校友创立或加入了创业公司，在美国和欧洲的顶级博士项目中攻读博士学位，或在卢旺达政府和世界银行等组织的政府信息部门任职。

CMU非洲分校校长兼非洲国际项目副院长Allen Robinson表示：“在我们帮助满足加速非洲大陆发展所亟需的高质量技术人才过程中，万事达卡基金会一直是CMU非洲分校重要的发展合作伙伴。这一非凡的新合作阶段将显著扩大我们建立泛非洲网络的能力，从而对整个非洲大陆的年轻人的未来产生积极的影响。”

关于万事达卡基金会：

万事达卡基金会与有远见的组织合作，帮助非洲和加拿大原住民社区的年轻人获得有尊严和有成就感的工作。万事达卡基金会是世界上最大的私营基金会之一，其使命是促进学习和促进金融包容性，从而创造一个包容平等的世界。该基金会由万事达卡于2006年创建，是一个独立的组织，拥有自己的理事会和管理层。如需更多关于基金会的信息，请访问www.mastercardfdn.org，或关注基金会的Twitter帐号：@MastercardFdn。

关于卡内基梅隆大学：

卡内基梅隆大学(cmu.edu)是一所国际排名靠前的私立研究型大学，拥有广受赞誉的课程，涵盖科学、工程、技术、商业、公共政策、人文和艺术等领域。我们由学者、研究人员、创造者和创新者组成的多样化社区致力于缔造让全球人民受益的现实世界影响。我们采用大胆、跨学科和开创性方法开展重要工作。

关于工程学院和CMU非洲分校：

卡内基梅隆大学工程学院是一所一流的工程学院，以在研究和教育方面的先进合作文化而享有盛名。学院在研究具有重大科学和实践意义的问题方面颇负盛誉。我们的“缔造者”文化深深根植于我们所做的一切工作，为我们带来了新颖的方法和转型性成果。我们备受赞誉的教职工专注于创新管理和工程，产生转型性成果，推动我们社区、国家和世界的知识和经济活力。

CMU非洲分校由卡内基梅隆大学和卢旺达政府于2011年合作建立，是唯一一所在非洲拥有硕士学位课程、全职教职员工及业务的美国研究型大学。该机构正致力于解决加速非洲大陆经济改革所需的高素质工程人才的严重短缺问题。如需了解有关非洲工程项目的更多信息，请访问africa.engineering.cmu.edu；也可以在Twitter上关注我们：@CMUEngineering和@CMU_Africa。

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