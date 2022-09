NuScale Power, Habboush Group et ENTRA1 forment une alliance stratégique

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power Corporation (NuScale) et Habboush Group (HG) viennent de conclure un accord formant une alliance stratégique qui met en place un « guichet unique » pour le financement, l'investissement, le développement, la mise en œuvre et la gestion de projets et d'opportunités alimentés par NuScale.

Cette nouvelle alliance stratégique d'envergure internationale entre NuScale et HG - ainsi que la plateforme de transition énergétique ENTRA1 — est destinée à mettre en place des capacités intégrées de financement, d'investissement, de développement, de gestion et de mise en œuvre d'actifs et de projets de grande envergure, en lien avec la demande mondiale en forte croissance pour les solutions d'énergie propre de premier ordre de NuScale.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec le groupe Habboush et ENTRA1, à mesure que progresse notre objectif de fournir des solutions énergétiques propres, fiables et sûres à nos clients du monde entier, » a déclaré John Hopkins, Président et chef de la direction de NuScale. « Notre technologie joue un rôle déterminant dans la transition vers une énergie propre et nous espérons que ce partenariat stratégique facilitera l'accès à notre technologie SMR révolutionnaire et à l'énergie électrique sans carbone dont le monde a besoin. »

« À mesure que les besoins énergétiques mondiaux augmentent parallèlement à la nécessité d'une production de base durable et fiable, la technologie de NuScale peut contribuer de manière significative et multiforme à la transition énergétique planétaire, » a déclaré Wadie Habboush, Président-directeur général de HG. « Nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec des partenaires, des parties prenantes et des institutions financières qui partagent nos intérêts et notre responsabilité envers le devenir de la transition énergétique mondiale et qui sont au service de l'humanité. »

La solution propriétaire et innovante de NuScale en matière d'énergie sans carbone pour la charge de base et le suivi de la charge, le NuScale Power Module™, est la seule technologie SMR ( Small Modular Reactor ) nucléaire avancée viable et déployable à court terme aux États-Unis. Sûre, fiable et évolutive, cette technologie de NuScale est la première et la seule à avoir reçu l'approbation de conception standard de la Commission de réglementation nucléaire américaine.

À propos de NuScale Power

NuScale Power (NYSE : SMR) a pour vocation de répondre aux besoins énergétiques divers des clients du monde entier. La société a développé une technologie nucléaire à petits réacteurs modulaires (PRM), destinée à alimenter en énergie la production d’électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d’hydrogène à l’échelle commerciale, ainsi que d’autres applications de traitement de la chaleur. La solution révolutionnaire NuScale Power Module™ (NPM), constituée d’un réacteur à eau pressurisée sécurisé, et de taille réduite, peut générer 77 mégawatts d’électricité (MWe), et être adaptée pour répondre aux besoins des clients. La centrale électrique VOYGR™-12 à 12 modules de NuScale est capable de générer 924 MWe, NuScale proposant également des centrales électriques à quatre modules VOYGR-4 (308 MWe), et à six modules VOYGR-6 (462 MWe), ainsi que d’autres configurations en fonction des besoins des clients.

Créée en 2007, NuScale est basée à Portland, dans l’Oregon, et possède des bureaux à Corvallis dans l’Oregon, à Rockville dans le Maryland, à Charlotte en Caroline du Nord, à Richland, dans l’État de Washington ; et à Londres au Royaume-Uni. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de NuScale Power, ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.

À propos d'ENTRA1

ENTRA1 est une plateforme d'investissement privé destinée à créer de la valeur en abordant les transformations du monde entier. ENTRA1 considère que les investissements et les développements qui ont un impact positif sur les communautés du monde entier doivent être soutenus, en particulier dans les secteurs mondiaux de l'énergie, des infrastructures et des technologies connexes. À mesure que différentes parties du monde adoptent de nouvelles méthodes liées à la transition énergétique et à l'infrastructure durable, ENTRA1 croit en l'apport de compétences dans l'origination, le développement, la structuration, la gestion et l'exécution d'opportunités mondiales exclusives à grande échelle à travers la structure du capital. (www.entra1.com)

À propos de Habboush Group

HG est un cabinet international de gestion d'actifs privés qui se concentre sur le développement, la gestion, l'exploitation et le financement d'opportunités exclusives, principalement dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, et qui s'appuie sur plus de 40 ans d'expérience et de capacités dans l'exécution de projets. HG, tout comme son équipe de professionnels, met à profit ses antécédents de partenariat stratégique et de travail avec des organisations et des institutions financières cotées en bourse. (www.habboushgroup.com)

