Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) augmente son investissement au capital de la société israélienne Gauzy, leader mondial du verre intelligent et des technologies ADAS

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO - GB00BMDXQ672) (Paris:ALHGO) annonce la réalisation avec succès un investissement supplémentaire de 1 million de dollars US au capital de la société israélienne Gauzy, un leader mondial dans le domaine du verre intelligent et des technologies ADAS, portant ainsi son investissement total à 3 millions de dollars US plus les bons de souscription d’actions associés.

Gustavo Perrotta, fondateur et Directeur Général de Hamilton Global Opportunities, a déclaré : "Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir réaliser un investissement supplémentaire dans Gauzy. Nos interactions avec Gauzy depuis notre investissement initial ont confirmé la parfaite adéquation du profil de la société avec notre politique d'investissement basée sur une équipe de direction dynamique, un fort potentiel et une innovation responsable. "

À propos de Gauzy : gauzy.com

Gauzy Ltd. est une entreprise de science des matériaux de premier plan au niveau mondial, axée sur la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de technologies de contrôle de la vision et de la lumière qui favorisent des expériences utilisateur sûres, durables, confortables et agiles dans divers secteurs. Basée à Tel Aviv, la société possède des filiales et des entités supplémentaires en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, en Chine et à Dubaï. Gauzy dessert des marques de premier plan dans plus de 50 pays par le biais d'un service direct et d'un réseau de distribution agrée et expérimenté. Pour plus de nouvelles et d'informations sur Gauzy, veuillez consulter le site www.gauzy.com, et les pages de médias sociaux : Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube.

À propos de Hamilton Global Opportunities

Hamilton Global Opportunities plc (“HGO”) est une société d’investissement cotée sur Euronext Growth à Paris (ALHGO) et qui est concentrée sur des investissements en Tech, Fintech et Medtech principalement aux Etats Unis et Israël. L'équipe de gestion de HGO a une expérience considérable en matière de structuration d'investissements directs et sur mesure dans un portefeuille d'entreprises de différents secteurs et zones géographiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : hamiltongo.eu