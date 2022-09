PEKING, China--(BUSINESS WIRE)--September 2022 heeft Hanshow, een professionele leverancier van digitale winkeloplossingen (SP), officieel een whitepaper uitgebracht genaamd "Hanshow werkt met Intel en Microsoft om slimme retailinnovatie te versnellen", gezamenlijk geschreven door Hanshow, Intel , en Microsoft. Het geeft een overzicht van veranderingen in de wereldwijde detailhandel en best practices in de detailhandel + AI-sector. Door de partners van Hanshow in China, Japan en Europa te onderzoeken, illustreert de whitepaper ook hoe slimme retail technologie in het AI-tijdperk werkt voor wereldwijde retailers en beschrijft de toekomstige ontwikkeling en toepassingstrend van AI-technologie in de detailhandel.

