Hanshow s’associe à Intel et Microsoft pour accélérer l'innovation dans le secteur de l'industrie

PÉKIN, Chine--(BUSINESS WIRE)--En septembre 2022, Hanshow, fournisseur professionnel de solutions commerciales numériques, a officiellement publié un livre blanc intitulé « Comment Hanshow collabore avec Intel et Microsoft pour accélérer l'innovation en matière de commerce de détail intelligent » / « Hanshow Works with Intel and Microsoft to Accelerate Smart Retail Innovation », rédigé conjointement par Hanshow, Intel et Microsoft. Il résume les changements dans l'industrie mondiale de la vente au détail et les bonnes pratiques dans le secteur de la vente au détail avec l’IA. En étudiant les partenaires de Hanshow en Chine, au Japon et en Europe, le livre blanc illustre également comment la technologie de vente au détail intelligente à l'ère de l'IA fonctionne pour les détaillants mondiaux et décrit le développement futur et les tendances d'application de la technologie de l'IA dans l'industrie de la vente au détail.

L'innovation technologique de l'IA améliore le commerce et l'expérience client

La numérisation est en train de remodeler le secteur mondial de la vente au détail. Les technologies innovantes, notamment l'IA, la vision par ordinateur et l'Internet des objets (IoT), deviennent ainsi les principaux outils aidant les détaillants à réduire leurs coûts d'exploitation, à améliorer leur efficacité et à offrir des expériences d'achat uniques aux clients. De plus en plus de détaillants utilisent la technologie de l'IA comme élément clé pour améliorer leur activité, augmenter leurs revenus, mieux comprendre les préférences des consommateurs et optimiser les opérations en magasin.

Liangyan Li, SVP, Responsable des ventes mondiales de Hanshow, déclare : « Hanshow va coopérer avec des sociétés internationales de premier plan telles qu'Intel et Microsoft pour continuellement explorer l'évolution de la vente au détail avec l’IA, exploiter la valeur des données, fournir à davantage de détaillants de meilleurs produits et solutions, et contribuer à la transformation du marché mondial du commerce de détail. »

Hanshow se joint à Intel et Microsoft pour lancer le programme AI Retail

En collaboration avec Intel et Microsoft, Hanshow a ainsi lancé des solutions d'IA pour le secteur de la vente au détail, axées sur la gestion intelligente des rayons et la prévention des pertes en caisse libre-service. L'utilisation de technologies, telles que les caméras et les robots IA, permet aux détaillants de déterminer la quantité de produits affichés et en rupture de stock avec une précision de plus de 95 %, en collectant des données via l'identification des produits et l'inspection des stocks. En parallèle, les dispositifs périphériques du système résolvent le problème de la protection des données sensibles, collectent puis transmettent les données pertinentes pour un traitement ultérieur, afin d'aider les entreprises à détecter des tendances et à prendre des décisions.

Avantages à long terme des solutions d'IA pour le secteur de la vente au détail

Le partenariat entre Hanshow, Intel et Microsoft dans le secteur de la vente au détail a favorisé l’application de l'IA dans l'industrie. C'est notamment dans la période post-pandémique que la transformation numérique du secteur de la vente au détail a aidé les retailers à offrir aux utilisateurs une expérience de service hors ligne unique et personnalisée afin de regagner leur intérêt et réaliser une croissance commerciale plus élevée.

Guo Wei, Directeur général de l'équipe commerciale NEX et Channel DCAI, organisation des ventes en RPC, Intel, ajoute : « Avec les technologies numériques telles que l'IA, la virtualisation, l'IoT et l'informatique de pointe, la mise à niveau des expériences client personnalisées et la refonte du commerce de détail axée sur l'innovation, l'industrie connaît de nombreux changements. »

Rashmi Misra, Directeur général de Microsoft AI et technologies émergentes, déclare : « L'IA et l'IoT transforment les modèles commerciaux en aidant les entreprises à passer de la simple fabrication de produits et de services à des entreprises qui offrent à leurs clients les résultats souhaités et une expérience irréprochable. »

Raj Raguneethan, Responsable commercial régional de la vente au détail et des biens de consommation de Microsoft Asie, ajoute : « Grâce à l'application étendue de l'IA, le commerce de détail peut devenir intelligent, offrant une excellence opérationnelle, une meilleure chaîne d'approvisionnement et une intelligence économique plus solide. »

À propos de Hanshow

Hanshow est un leader mondial dans le développement et la fabrication d'étiquettes électroniques de gondoles et de solutions de magasins numériques, offrant aux clients du monde entier une série de points de contact IoT personnalisés de classe mondiale et de solutions de magasins numériques qui fournissent des informations centrées sur le client. Hanshow est présent dans plus de 30 000 magasins, dans plus de 50 pays, aidant les détaillants à simplifier leurs opérations, à optimiser leurs stratégies de tarification et à offrir aux consommateurs une expérience plus personnalisée. En savoir plus : www.hanshow.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.