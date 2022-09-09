Quanergy的3D 雷射雷達解決方案現已與韓華Techwin的Wisenet Wave VMS整合，可實現超高精確度目標追蹤

加州桑尼維爾--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--雷射雷達(LiDAR)感測器和智慧3D解決方案的領導廠商Quanergy Systems, Inc. (NYSE:QNGY)今天宣布，公司正在將其M系列雷射雷達和QORTEX DTC™ 3D感知軟體與韓華(Hanwha) Techwin的視訊管理軟體Wisenet WAVE VMS整合。此舉將使韓華客戶能夠利用包括位置、方向、速度和目標類型在內的即時3D資料來最佳化保全業務營運，並使其自動化。

依靠整合到Wisenet WAVE VMS中的Quanergy 3D LiDAR解決方案，韓華客戶將獲得先進感知能力，以此擴大覆蓋範圍，大幅減少誤報率，並降低實體安防部署的營運成本。Quanergy解決方案所提供的3D體積感應功能將使韓華客戶能夠以深度感知的方式對空間進行視覺化，並為報警事件提供極為精確的目標追蹤。這意味著可設定和視覺化大量對事件採取行動(event-to-action)操作，用於自動化、保全或商業智慧。

Quanergy市場開發與聯盟副總裁Gerald Becker表示：「採用雷射雷達的保全解決方案提供了極其豐富且詳盡的資料，實現了先進的目標偵測和更深入的洞察，且比以往任何時候都更加準確。與韓華Techwin的WAVE VMS相整合，將讓更多行業的客戶獲得3D LiDAR傳感的價值。」

透過與WAVE VMS的順暢整合，韓華終端使用者現可使用M系列感測器和QORTEX DTC™感知軟體，該軟體可用於對車輛和人員進行分類，與Wave整合後還可確保高精確度和效率。此外，雷射雷達感測器在所有天氣和照明條件下都準確可靠，包括極亮和極暗的光照環境，使其成為室內外保全應用的理想之選。結合韓華Techwin的PTZ雲台攝影機使用時，監控操作員可暢用先進的「射向自動指引」(slew to cue)功能，並獲享釐米級精確度。

韓華Techwin美國公司負責技術合作的區域業務拓展經理Mark Heinztman表示：「與Quanergy的合作是一次非凡的經歷，使我們能夠為客戶提供3D技術，解決許多不同的挑戰。事實證明，將Quanergy雷射雷達產品的精確度與我們的攝影機產品線和Wisenet WAVE VMS相結合，可為終端使用者帶來極其強大的解決方案。」

如需瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com。

關於Quanergy Systems, Inc.

Quanergy (NYSE: QNGY)的宗旨是為汽車和物聯網應用創造功能強大、價格實惠的智慧雷射雷達解決方案，以增強用戶的體驗和安全性。Quanergy開發了唯一一款採用光學相控陣列(OPA)技術的真正100%固態CMOS雷射雷達感測器，以實現低成本、高可靠性的3D雷射雷達解決方案的量產。憑藉Quanergy的智慧雷射雷達解決方案，各行各業的企業現在可以利用即時、先進的3D洞察來改變其營運方式，包括工業自動化、實體安全、智慧城市、智慧空間等。Quanergy的解決方案已被全球近400家客戶採用。如需瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含的某些陳述並非歷史事實，而是美國《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴有以下字詞：「認為」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預計」、「打算」、「期望」、「應該」、「想要」、「計畫」、「預測」、「潛力」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」、「擬訂」、「預期」、「可能帶來」以及類似的預測或指示未來事件或趨勢的表達，或者並非歷史事件的陳述。除本新聞稿中包含的當前或歷史事實的陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括關於我們的MQ8產品和Qortex DTC平臺在保全、製造和交通運輸行業中的使用，以及我們的感測器減少誤報和降低營運成本的能力的陳述。這些前瞻性陳述涉及重大的風險和不確定性，因而可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些因素中的大多數都不在Quanergy的控制範圍之內，也很難預測。可能造成此類差異的因素包括但不限於：國內外商業、市場、金融、政治和法律狀況的變化；消費者對Quanergy產品的總體需求水準；總體經濟狀況和其他影響消費者信心、偏好和行為的因素；全球貨幣、資本和信貸市場的中斷和波動；維持Quanergy證券在紐約證券交易所上市的能力；Quanergy客戶的財務實力；Quanergy實施其商業策略的能力；政府法規的變化、Quanergy面臨的訴訟索賠和其他意外損失；因新冠肺炎全球疫情以及政府採取的應對行動和限制性措施而對Quanergy的業務造成的中斷和其他影響；受全球新冠疫情等傳染病以及人們對健康的擔憂的影響，Quanergy供應商的穩定性中斷以及消費者對其產品的需求的穩定性；全球氣候變遷趨勢可能對Quanergy及其供應商和客戶產生的影響；Quanergy保護專利、商標和其他智慧財產權的能力；Quanergy資訊系統遭到的任何入侵或中斷；電力和其他原材料及合約產品的價格、供應和品質的波動以及外匯波動；Quanergy利用潛在淨經營虧損結轉的能力；稅法和稅項負債、關稅、法律、法規、政治和經濟風險的變化；以及Quanergy向美國證券交易委員會提交文件中指明的其他風險和不確定性。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日時Quanergy的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Quanergy預計後續事件和發展將導致他們的評估發生變化。然而，儘管Quanergy可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Quanergy特別聲明，除法律規定之外，Quanergy並不承擔此項義務。

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