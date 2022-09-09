Quanergy的3D 激光雷达解决方案现已与韩华Techwin的Wisenet Wave VMS整合，可实现超高精确度目标追踪

加州桑尼维尔--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--激光雷达(LiDAR)传感器和智能3D解决方案的领先供应商Quanergy Systems, Inc. (NYSE:QNGY)今天宣布，公司正在将其M系列激光雷达和QORTEX DTC™ 3D感知软件与韩华Techwin的视频管理软件Wisenet WAVE VMS整合。此举将使韩华客户能够利用包括位置、方向、速度和目标类型在内的实时3D数据来优化安防业务运营，并使之自动化。

依托整合到Wisenet WAVE VMS中的Quanergy 3D LiDAR解决方案，韩华客户将获得先进感知能力，以此扩大覆盖范围，大幅减少误报率，并降低物理安防部署的运营成本。Quanergy解决方案所提供的3D体积感应功能将使韩华客户能够以深度感知的方式对空间进行可视化，并为报警事件提供极为精确的目标跟踪。这意味着可配置和可视化大量“事件-行动”操作，用于自动化、安防或商业智能。

Quanergy市场开发与联盟副总裁Gerald Becker表示：“基于激光雷达的安防解决方案提供了极其丰富且详尽的数据，实现了先进的目标检测和更深入的洞察，且比以往任何时候都更加准确。与韩华Techwin的WAVE VMS相整合，将让更多行业的客户获得3D LiDAR传感的价值。”

通过与WAVE VMS的无缝整合，韩华终端用户现可使用M系列传感器和QORTEX DTC™感知软件，该软件可用于对车辆和人员进行分类，与Wave整合后还可确保高精确度和效率。此外，激光雷达传感器在所有天气和照明条件下都准确可靠，包括极亮和极暗的光照环境，使其成为室内外安防应用的理想之选。结合韩华Techwin的PTZ云台摄像机使用时，监控操作员可畅用先进的“视频联动”(slew to cue)功能，并获享厘米级精确度。

韩华Techwin美国公司负责技术合作的区域业务拓展经理Mark Heinztman表示：“与Quanergy的合作是一次非凡的经历，使我们能够为客户提供3D技术，解决许多不同的挑战。事实证明，将Quanergy激光雷达产品的精确度与我们的摄像机产品线和Wisenet WAVE VMS相结合，可为终端用户带来极其强大的解决方案。”

如需了解更多信息，请访问www.quanergy.com。

关于Quanergy Systems, Inc.

Quanergy (NYSE: QNGY)的宗旨是为汽车和物联网应用创造功能强大、价格实惠的智能激光雷达解决方案，以增强用户的体验和安全性。Quanergy开发了唯一一款基于光学相控阵(OPA)技术的真正100%固态CMOS激光雷达传感器，以实现低成本、高可靠性的3D激光雷达解决方案的批量生产。借助Quanergy的智能激光雷达解决方案，各行各业的企业现在可以利用实时、先进的3D洞察来改变其运营方式，包括工业自动化、物理安全、智慧城市、智能空间等。Quanergy的解决方案已被全球近400家客户采用。如需了解更多信息，请访问www.quanergy.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含的某些陈述并非历史事实，而是美国《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴有以下词语：“认为”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期望”、“应该”、“想要”、“计划”、“预测”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“拟订”、“预期”、“可能带来”以及类似的预测或指示未来事件或趋势的表达，或者并非历史事件的陈述。除本新闻稿中包含的当前或历史事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括关于我们的MQ8产品和Qortex DTC平台在安防、制造和交通运输行业中的使用，以及我们的传感器减少误报和降低运营成本的能力的陈述。这些前瞻性陈述涉及重大的风险和不确定性，因而可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些因素中的大多数都不在Quanergy的控制范围之内，也很难预测。可能造成此类差异的因素包括但不限于：国内外商业、市场、金融、政治和法律状况的变化；消费者对Quanergy产品的总体需求水平；总体经济状况和其他影响消费者信心、偏好和行为的因素；全球货币、资本和信贷市场的中断和波动；维持Quanergy证券在纽约证券交易所上市的能力；Quanergy客户的财务实力；Quanergy实施其商业战略的能力；政府监管的变化、Quanergy面临的诉讼索赔和其他意外损失；因新冠肺炎全球疫情以及政府采取的应对行动和限制性措施而对Quanergy的业务造成的中断和其他影响；受全球新冠疫情等传染病以及人们对健康的担忧的影响，Quanergy供应商的稳定性中断以及消费者对其产品的需求的稳定性；全球气候变化趋势可能对Quanergy及其供应商和客户产生的影响；Quanergy保护专利、商标和其他知识产权的能力；Quanergy信息系统遭到的任何入侵或中断；电力和其他原材料及合同产品的价格、供应和质量的波动以及外汇波动；Quanergy利用潜在净经营亏损结转的能力；税法和税项负债、关税、法律、监管、政治和经济风险的变化；以及Quanergy向美国证券交易委员会提交文件中指明的其他风险和不确定性。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日时Quanergy的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Quanergy预计后续事件和发展将导致他们的评估发生变化。然而，尽管Quanergy可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Quanergy特别声明，除法律规定之外，Quanergy并不承担此项义务。

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