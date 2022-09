Services financiers Innovation CIBC annonce un financement en capital de croissance de 40 M$ pour le fournisseur de plateforme de cybersécurité Huntress

RESTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--L’équipe Services financiers Innovation CIBC est heureuse d’annoncer l’octroi d’un financement par emprunt de 40 M$ à Huntress, une plateforme de cybersécurité gérée pour les PME. Huntress prévoit utiliser les fonds à des fins de fusion et d’acquisition, de recherche, de développement de produits et d’expansion sur les marchés internationaux au Canada, au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Huntress croît plus rapidement que jamais », a déclaré Kyle Hanslovan, chef de la direction de Huntress. « Dans un marché où le capital est de plus en plus onéreux, l’équipe de Services financiers Innovation CIBC a compris nos besoins en tant qu’entreprise en démarrage à forte croissance. Grâce à son soutien, nous avons déjà réalisé une acquisition stratégique, lancé de nouveaux produits de sécurité gérée et plus encore. Nous sommes ravis que Services financiers Innovation CIBC soutienne notre vision d’avenir. Cet investissement nous aidera à continuer d’innover tout en poursuivant notre mission de protection des PME. »

Huntress a récemment acquis Curricula, une plateforme de formation engageante sur la sensibilisation à la sécurité qui utilise l’apprentissage fondé sur les récits pour communiquer les cyber-risques aux employés.

« Ce n’est que le début de notre stratégie de croissance à la fois interne et par acquisition visant à aider les entreprises à renforcer leurs efforts de sécurité préventive », a déclaré Marcos E. Torres, chef des services financiers de Huntress. « Avec notre maturité en matière de fusion et d’acquisition ainsi que de structuration d’opérations, nous continuerons d’acquérir et de développer des actifs qui résolvent des problèmes commerciaux et techniques pour nos partenaires. »

« L’équipe de Huntress continue de générer une forte croissance dans toute l’Amérique du Nord et l’entreprise est en voie de devenir un chef de file international qui aidera les PME à répondre à leurs besoins en matière de sécurité », a déclaré Paul Gibson, directeur général, Services financiers Innovation CIBC au bureau de Reston (VA). « Notre équipe est impatiente d’aider Huntress à obtenir le capital nécessaire pour alimenter cette croissance. »

Les investisseurs actuels de la société comprennent JMI Equity Partners, Forgepoint Capital et Gula Tech Adventures.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans certains marchés européens.

À propos de Huntress

Les pirates informatiques évoluent constamment, exploitant les nouvelles vulnérabilités et s’installant dans les environnements informatiques – jusqu’à ce que Huntress les surprenne.

Huntress protège les petites et moyennes entreprises contre les cyberattaquants modernes. Fondée par d’anciens cyberopérateurs de la NSA — et appuyée par une équipe de chasseurs de menaces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 —, notre plateforme de sécurité gérée protège les entreprises contre les failles persistantes, les rançongiciels et d’autres attaques.

Nous avons pour mission de protéger 99 % des entreprises. Pour en savoir plus, visitez le www.huntress.com et suivez @HuntressLabs sur les médias sociaux.