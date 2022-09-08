Mavenir和NEC在法國Orange的5G SA實驗網路上部署大規模MIMO，推動Open RAN發展

英國雷丁和東京--(BUSINESS WIRE)--Mavenir和NEC公司(NEC)已經在Orange的5G獨立(SA)實驗網路上部署了大規模MIMO (mMIMO)。

Mavenir的雲端原生開放虛擬化無線電接取網路(Open vRAN)軟體已部署在Orange的雲端基礎架構上，同時配有NEC的32T32R mMIMO主動式天線單元(AAU)，以提供高容量和更大的覆蓋範圍。O-RAN聯盟開放式前端介面上的無線電和虛擬分散式單元(vDU)之間的互通性是Open RAN能夠簡化多供應商網路部署和消除供應商鎖定的關鍵。

這些技術已經部署在巴黎附近沙蒂永市(Chatillon)的Orange Gardens園區，是Pikeo專案延伸內容的一部分，在該園區也稱為Pikeo。Pikeo專案是Orange採用雲端架構的全自動5G SA實驗網路。

Orange無線電接取網路與微波資深副總裁Arnaud Vamparys表示：「Mavenir和NEC在Orange的Innovation 5G SA實驗網路上成功部署了mMIMO的Open RAN，這是實現Open RAN部署道路上的一塊重要基石，說明Orange致力於與創新合作夥伴一起支援多供應商Open RAN解決方案的開發。我們的Open RAN整合中心向我們的全球合作夥伴開放，有助於在歐洲發展強大的Open RAN生態系統。」

Mavenir執行董事長Hubert de Pesquidoux表示：「部署5G SA mMIMO是開發Open RAN和從虛擬化網路轉換到雲端化網路的一個重要里程碑。能夠與Orange、NEC和其他公司的持續合作，我們感到非常自豪。這些公司證明了多供應商、雲端原生、標準方法的潛力。」

NEC 5G策略與業務總經理Naohisa Matsuda表示：「近期在歐洲部署的Open RAN mMIMO是Open RAN的另一個里程碑，它需要多個供應商之間的密切協作和緊密整合。這種協作正是Open RAN成功兌現其真正開放的多供應商生態系統承諾所需要的。像Orange這樣有遠見的行動營運商展示了Open RAN mMIMO的潛力。現在正是行動產業遵循產業領先營運商設定的藍圖，邁向以Open RAN為基礎的連接新時代的大好時機。」

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商服務於全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

關於NEC公司：

NEC公司以「建構更光明的世界」為品牌宣言，成為了IT和網路技術的整合方面的領導者。NEC提供安全、保障、公平和效率的社會價值，促進世界更永續地發展，使每個人都有機會充分發揮其潛力，讓企業和社群能夠適應快速變化的社會和市場。如需瞭解更多資訊，請造訪NEC網站：https://www.nec.com。

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