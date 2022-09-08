Mavenir和NEC在法国Orange的5G SA实验网络上部署大规模MIMO，推动Open RAN发展

英国雷丁和东京--(BUSINESS WIRE)--Mavenir和NEC公司(NEC)已经在Orange的5G独立(SA)实验网络上部署了大规模MIMO (mMIMO)。

Mavenir的云原生开放虚拟化无线电接入网络(Open vRAN)软件已部署在Orange的云基础设施上，同时配有NEC的32T32R mMIMO有源天线单元(AAU)，以提供高容量和更大的覆盖范围。O-RAN联盟开放式前端接口上的无线电和虚拟分布式单元(vDU)之间的互操作性是Open RAN能够简化多供应商网络部署和消除供应商锁定的关键。

这些技术已经部署在巴黎附近沙蒂永市(Chatillon)的Orange Gardens园区，是Pikeo项目扩展内容的一部分，在该园区也称为Pikeo。Pikeo项目是Orange基于云的全自动5G SA实验网络。

Orange无线电接入网络与微波高级副总裁Arnaud Vamparys表示：“ Mavenir和NEC在Orange的Innovation 5G SA实验网络上成功部署了mMIMO的Open RAN，这是实现Open RAN部署道路上的一块重要基石，说明Orange致力于与创新合作伙伴一起支持多供应商Open RAN解决方案的开发。我们的Open RAN集成中心向我们的全球合作伙伴开放，有助于在欧洲发展强大的Open RAN生态系统。”

Mavenir执行董事长Hubert de Pesquidoux表示：“ 部署5G SA mMIMO是开发Open RAN和从虚拟化网络过渡到云化网络的一个重要里程碑。能够与Orange、NEC和其他公司的持续合作，我们感到非常自豪。这些公司证明了多供应商、云原生、基于标准的方法的潜力。”

NEC 5G战略与业务总经理Naohisa Matsuda表示：“ 近期在欧洲部署的Open RAN mMIMO是Open RAN的另一个里程碑，它需要多个供应商之间的密切协作和紧密整合。这种协作正是Open RAN成功兑现其真正开放的多供应商生态系统承诺所需要的。像Orange这样有远见的移动运营商展示了Open RAN mMIMO的潜力。现在正是移动行业遵循行业领先运营商设定的蓝图，迈向基于Open RAN的连接新时代的大好时机。”

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

关于NEC公司：

NEC公司以“构建更光明的世界”为品牌宣言，成为了IT和网络技术的整合方面的领导者。NEC提供安全、保障、公平和效率的社会价值，促进世界更可持续地发展，使每个人都有机会充分发挥其潜力，让企业和社区能够适应快速变化的社会和市场。如需了解更多信息，请访问NEC网站：https://www.nec.com。

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