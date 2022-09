Mavenir e NEC impulsionam a Open RAN com implantação do MIMO massivo na rede experimental 5G SA da Orange na França

READING, Inglaterra e TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir e a NEC Corporation (NEC) implantaram o MIMO massivo (mMIMO) na rede experimental 5G autônoma (SA) da Orange.

O software de rede de acesso via rádio virtualizada (Open vRAN) nativa de nuvem da Mavenir foi implantado na infraestrutura de nuvem da Orange com a unidade de antena ativa (AAU) do mMIMO 32T32R da NEC para entrega de alta capacidade e melhor cobertura. A interoperabilidade entre rádios e unidades distribuídas virtualizadas (vDUs) via interface O-RAN Alliance Open Fronthaul é a chave para a capacidade da da Open RAN de simplificar a implantação de redes de vários provedores e eliminar o bloqueio dos mesmos.

As tecnologias foram implantadas no campus Orange Gardens em Chatillon, perto de Paris, e são parte da ampliação do projeto Pikeo, rede experimental 5G SA em nuvem e totalmente automatizada da Orange, também chamada de Pikeo neste local.

" A implementação bem-sucedida da Open RAN com mMIMO pela Mavenir e NEC na rede experimental5G SA com inovação da Orange é um grande passo nesta via de implantação e ilustra o compromisso da Orange de apoiar o desenvolvimento de soluções da Open RAN de diversos provedores com parcerias inovadoras. Nosso centro de integração Open RAN, aberto a nossas parcerias em todo o mundo, contribui para o desenvolvimento de um sólido ecossistema da Open RAN na Europa", disse Arnaud Vamparys, vice-presidente sênior de Redes de Acesso via Rádio e Micro-ondas na Orange.

“ A implantação da rede 5G SA do mMIMO é um marco significante no desenvolvimento da Open RAN e na transição de redes virtualizadas a redes em nuvem. Estamos orgulhosos de nossa contínua cooperação com a Orange, a NEC e outras empresas que estão comprovando o potencial da abordagem de diversos provedores nativa de nuvem com base em padrões", afirmou Hubert de Pesquidoux, presidente executivo da Mavenir.

“ A mais recente implantação da Open RAN com mMIMO na Europa é outro marco referente à Open RAN, que precisou da estreita cooperação e firme integração entre vários provedores. Esta sinergia é exatamente o que a Open RAN precisa para que a entrega bem-sucedida de um ecossistema de vários provedores verdadeiramente aberto seja efetuada", afirmou Naohisa Matsuda, gerente geral de Estratégias e Negócios 5G da NEC. " Operadoras móveis inovadoras como a Orange estão mostrando o potencial da Open RAN com mMIMO. Este é o momento certo para que o setor de mobilidade siga o projeto original estabelecido pelas operadoras com liderança no setor a fim de passar à nova era de conectividade impulsionada pela Open RAN."

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro das redes e sendo pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma rede exclusiva automatizada com base em software que opera em qualquer nuvem. Como a única provedora de software completo de rede nativa em nuvem do setor, a Mavenir está concentrada em transformar o modo como o mundo se conecta, acelerando a transformação da rede de software a mais de 250 provedores de empresas e serviços de comunicação em mais de 120 países, atendendo a mais de 50% dos subscritores do mundo.www.mavenir.com

Sobre a NEC Corporation:

A NEC Corporation se estabeleceu como líder na integração de tecnologias de TI e rede ao promover a declaração da marca "Orquestrando um mundo melhor". A NEC possibilita a empresas e comunidades se adaptar às rápidas mudanças que ocorrem tanto na sociedade quanto no mercado, estipulando valores como segurança, proteção, equidade e eficiência para promover um mundo mais sustentável onde todos têm a chance de alcançar todo seu potencial. Para mais informação, acesse o site da NEC em https://www.nec.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.